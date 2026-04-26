L'influencer Klaudia Zakrzewska Klaudiaglam morta investita dalla collega Gabrielle Carrington RielleUK

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È morta dopo alcuni giorni di ricovero in condizioni critiche Klaudia Zakrzewska, influencer 32enne conosciuta sui social come Klaudiaglam. La donna sarebbe stata investita a Londra nelle prime ore del 19 aprile dalla collega Gabrielle Carrington (nota su Instagram con il nickname RielleUK). A confermare il decesso è stata la Metropolitan Police. L’episodio è avvenuto in Argyll Street, in una zona centrale della capitale britannica. La 32enne era stata soccorsa e trasferita in ospedale in condizioni gravissime, dove è rimasta ricoverata per diversi giorni prima di morire.

Morta influencer investita da collega, cosa era successo

L’episodio sarebbe avvenuto alle 4.30 del mattino tra Soho e Oxford Street, una delle aree più frequentate della città.

Come riportato da Metro.co.uk, la zona era ancora affollata da persone in uscita dai locali notturni.

Secondo le ricostruzioni, prima dell’accaduto ci sarebbe stata una lite tra le due influencer all’esterno di una discoteca.

Subito dopo, la conducente avrebbe accelerato, salendo sul marciapiede e travolgendo alcune persone presenti.

Il bilancio iniziale è stato di tre feriti. Oltre alla 32enne, un uomo di 58 anni ha riportato lesioni gravi con conseguenze permanenti. Una terza persona è stata medicata per ferite meno serie.

L’inchiesta

Con la morte dell’influencer Klaudia Zakrzewska Klaudiaglam, l’accusa nei confronti di Gabrielle Carrington, conosciuta online come RielleUk, è stata cambiata in omicidio.

Secondo quanto riferito da TgCom che riporta Metro.co.uk, la donna era già stata incriminata per tentato omicidio, lesioni gravi, guida pericolosa e guida in stato di ebbrezza.

Il decesso della vittima ha portato all’aggiornamento formale del capo d’imputazione principale.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza, citate nel corso delle indagini, mostrerebbero che l’auto sarebbe stata diretta verso la vittima.

Dopo l’impatto, Klaudia Zakrzewska sarebbe stata scaraventata contro una rastrelliera per biciclette.

La reazione sui social

Klaudia Zakrzewska e Gabrielle Carrington erano entrambe attive sui social media, dove pubblicavano contenuti legati a moda, viaggi e lifestyle.

Come riportato da TgCom, i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio.

Tra questi, quello di un utente che ha scritto: “Non ti conoscevo, ma ho visto l’incidente e ho pregato per te tutta la settimana… sapere che non ce l’hai fatta è così triste”.