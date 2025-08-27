L'influenza fa paura e Bassetti lancia l'allarme per il virus in arrivo dall'Australia: l'appello sui vaccini
Allarme influenza in Italia: Bassetti e Pregliasco avvertono di una stagione dura come in Australia. Vaccino consigliato a tutta la popolazione
“Prepariamoci a una stagione influenzale molto impegnativa”. Con queste parole l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha lanciato un avvertimento sulla sua pagina Facebook. L’allarme nasce dai dati provenienti dall’Australia, dove l’influenza ha già mostrato un incremento del 70% dei casi rispetto all’anno precedente, con gravi conseguenze per il sistema sanitario.
Bassetti lancia l’allarme influenza: il caso Australia
Anche in Italia, spiegano gli esperti, è attesa una stagione influenzale intensa e con possibili complicazioni.
Bassetti sottolinea che senza un’adeguata copertura vaccinale milioni di italiani potrebbero essere contagiati, replicando la situazione vissuta nel 2024, quando si registrarono fino a 15 milioni di casi.
Gli esperti temono che l’influenza colpirà duro l’Italia
Come riporta ANSA, in Australia le infezioni influenzali hanno messo in difficoltà gli ospedali: oltre 18.000 segnalazioni fino a luglio e ospedalizzazioni aumentate del 50% in due settimane.
Un quadro che potrebbe presto replicarsi anche in Italia, dove circoleranno diversi virus influenzali, incluso il ceppo B Victoria, che trova una popolazione poco immunizzata.
Per questo, sottolinea il professor Bassetti, la vaccinazione resta l’arma più efficace per proteggere i fragili e contenere le conseguenze cliniche più gravi.
L’appello alla vaccinazione
Bassetti insiste sulla necessità di una vaccinazione estesa all’intera popolazione, non solo ad anziani, bambini e fragili: “È una cosa così semplice quella di proteggersi vaccinandosi contro l’influenza”.
L’infettivologo denuncia la scarsa consapevolezza politica sul tema, ricordando che solo un italiano su quattro si vaccina.
Il virologo Fabrizio Pregliasco aggiunge che i vaccini disponibili da ottobre saranno calibrati sui ceppi A H1N1 e B Victoria, già responsabili dell’ondata australiana.
Il possibile ritorno del Covid
Il ministero della Salute ha già fissato le linee guida: l’obiettivo è raggiungere almeno il 75% della popolazione a rischio.
Il vaccino sarà gratuito per over 60, cronici, donne in gravidanza, bambini e operatori sanitari, ma disponibile anche per il resto della popolazione.
Lo scorso anno la copertura tra gli over-65 si è fermata al 53,3%, troppo lontana dal target ideale del 95% fissato dal Piano nazionale.
L’invito dei medici è chiaro: vaccinarsi non significa fermare la diffusione del virus, ma ridurre i casi gravi e le ospedalizzazioni.
Con il possibile ritorno di Covid e del virus respiratorio sinciziale, la prossima stagione autunnale-invernale si annuncia come una delle più impegnative degli ultimi anni.