L'intervista a Davide Di Vetta, attore sul set di Un Professore 3: "Sono l’uomo da 600 vite"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Davide Di Vetta arriva con la naturalezza di chi non ha paura di mostrarsi per quello che è. Niente frasi di circostanza, niente recite fuori dal set. Nella serie di Rai 1 Un professore 3 interpreta Matteo, un personaggio nato spigoloso e imperfetto, che nel tempo è cresciuto insieme a lui. Di Vetta nell’intervista in esclusiva per Virgilio Notizie non ne parla come di un ruolo, ma come di un compagno di viaggio: qualcuno che lo ha costretto a guardare il mondo con più leggerezza, a non farsi divorare dai pensieri sul futuro e ad accettare anche le parti meno comode di sé. Ma racconta anche cosa significhi affrontare sei mesi di lavoro continuo, il valore della squadra dietro le quinte e la gratitudine verso chi, come Alessandro D’Alatri, ha saputo leggere la sua autenticità prima ancora che diventasse evidente agli altri. Il dialogo si allarga poi al suo percorso personale: gli anni di provini pieni di no, il Conservatorio, gli studi in giurisprudenza, il rapporto con i genitori che gli hanno insegnato la libertà con una sola regola, usare la testa. Parla della bellezza con una sincerità rara, del modo in cui si guarda allo specchio e del mistero di come lo vedono gli altri. Rivela il sogno di creare un progetto davvero suo e il timore di non trovare mai il tempo per farlo. Ne viene fuori il ritratto di un ragazzo che non si nasconde dietro slogan, che sa di avere molte vite ancora da vivere e che si muove con la stessa fame e la stessa onestà con cui affronta ogni set.

Lei e Matteo, il personaggio che interpretata nella serie di Rai 1 Un professore, siete cresciuti insieme. Cosa pensa di aver imparato dal suo percorso?

“Ho abbracciato Matteo fin dalla prima stagione a braccia aperte. Era il mio primo ruolo e il personaggio non era scritto in modo approfondito. Aveva poche battute, messe lì per sdrammatizzare e per farsi odiare. Matteo era un bullo, misogino, con idee poco giuste. Nella seconda stagione e ancora di più nella terza si vede un’evoluzione del suo pensiero, di chi vuole diventare. Per esempio, il sogno di fare l’attore, che nella seconda stagione viene incoraggiato dal professor Dante, che lo spinge a fare un provino e lo motiva nella scena finale davanti a Virginio. Matteo incanala un pensiero più maturo, anche autocritico. Matteo mi ha insegnato tantissimo. A volte ho preso spunto da lui in alcune dinamiche. Io sono una persona molto di cuore, reagisco d’impulso e ho la tendenza a non pensare fino a dieci. Matteo invece vede il mondo per com’è. È bello, nella mente di un sedicenne o diciassettenne, avere quella leggerezza nel guardare la vita scorrere senza farsi affliggere dal futuro. Anche se è finzione, a volte mi chiedo: ‘Come penserebbe Matteo in questa situazione?’. Mi ricorda di non pensare sempre a cose cupe e di godermi il momento”.

Quando parla di “godersi il momento”, cosa intende? Godersi questa prova attoriale? Godersi il risultato della serie? O coltivare il suo sogno verso la recitazione?

“Godersi il momento significa dare al pubblico il risultato di sei mesi di lavoro e ricevere un feedback. Entrare nelle case delle persone e strappargli un sorriso, o farli dire ‘Perché ha fatto così? Non è giusto!’. Lasciare un piccolo segno nello spettatore: questo per me è godersi il momento”.

Ha ricevuto moltissimi commenti, sia da persone che la incontrano dal vivo, sia sui social. C’è qualcosa che l’ha colpita in positivo? E qualcosa che l’ha colpita in negativo?

“Dal vivo nessuno mi ha mai detto qualcosa di negativo. È il classico: sui social sono tutti leoni da tastiera, poi dal vivo ti dicono “Bravissimo”. Il mio personaggio è molto odiato sui social, per i suoi preconcetti e le sue idee sbagliate. Ricevo lì tanti commenti, e spesso devo ricordare: ‘Ragazzi, il personaggio è il personaggio: la persona è altro’”.

È il classico: il personaggio più fuori dalle righe o più “antipatico” è quello che lascia il segno. E in fondo se è odiato significa che ha funzionato. Che segno vorrebbe lasciare lei nel panorama della recitazione, che è un mondo molto competitivo?

“Vorrei entrare nei progetti in cui lavoro e far rivivere allo spettatore ciò che ho vissuto io mentre li giravo”.

US Elisabetta Cisterna

Se dovesse raccontare l’esperienza di Un professore con tre sentimenti, quali sceglierebbe?

“Felicità, amicizia e lealtà. E ne aggiungo un quarto: l’umanità. Per me, l’umanità significa tutto. Sono quei sentimenti e quei piccoli gesti che una persona percepisce: un sorriso, un discorso, qualcuno che ti chiede come stai. Sul set, senza tutte le persone dietro le quinte una serie non esisterebbe. Per me l’umanità è non sentirsi soli”.

Per la prima stagione di Un professore lei è stato scelto e diretto da Alessandro D’Alatri, un regista che purtroppo oggi non c’è più. Che ricordo ha di lui?

“Si ricorda troppo poco di Alessandro. Era uno spirito, un mattatore. Ha creduto davvero in noi ragazzi. Avrebbe potuto scegliere persone molto più preparate, ma credeva nelle nostre personalità. Io, come Davide, potevo dare qualcosa in più a Matteo e renderlo unico”.

C’è un consiglio che le ha dato e che porta ancora con sé?

“Sì: improvvisa. Il mio primo giorno sul set avevo un’ansia incredibile. Alessandro mi portò a prendere un caffè, mi fece chiudere gli occhi, pensare alla scena, raccontargliela. Poi disse: ‘Ora inventa. Vai sul set, cambia le parole, falla tua. Il copione tienilo come linea guida, ma stravolgilo’. È stato un consiglio che porto ancora con me”.

Entrare e uscire dai panni di un personaggio non deve essere semplice. Come fa ogni volta a riprendere le fila del racconto?

“Siamo aiutati tantissimo dai segretari di edizione. Meritano una laurea ad honorem. Non lavoriamo in ordine cronologico, ci capita di girare prima una scena della dodicesima puntata e dopo una dell’ottava. Bisogna ricordare il percorso del personaggio, che rapporto ha con ogni altro personaggio in quel preciso momento, e loro ci aiutano in modo incredibile. Poi c’è il lavoro sull’entrata nel personaggio. Il mio insegnante di recitazione, Nicola Donno, mi ha insegnato che bisogna entrare al massimo all’ottanta per cento, mai al cento. Il venti per cento deve restare lucido, così puoi uscire subito dal personaggio se qualcosa va storto. Per noi è stato più facile perché interpretavamo ragazzi del liceo, quindi un mondo vicino a noi. Ma se dovessi fare un personaggio molto lontano, lo studio sarebbe diverso e sarebbe ancora più importante non restare intrappolato nel ruolo anche fuori dal set”.

La recitazione per lei è stata una scelta ragionata o qualcosa di istintivo? È nato tutto casualmente oppure già da piccolo sognava di fare l’attore?

“Io sono leone ascendente scorpione, mi è sempre piaciuto stare al centro dell’attenzione. Alle elementari, durante le recite, dovevo sempre essere il protagonista. Però, l’avvicinamento alla recitazione è stato casuale. Ero molto iperattivo e mia madre insisteva perché facessi un corso di autocontrollo. Questo corso in realtà non esiste, o almeno io non conosco nessuno che lo faccia a Roma. Siamo andati allo IALS e scendendo le scale ho incontrato per caso Nicola, che sarebbe diventato il mio insegnante di recitazione. Mi disse: ‘Hai un volto interessante. Ti va di fare una lezione di prova?’. Da lì non ho più smesso”.

Sua madre pensava che avesse bisogno di autocontrollo. La recitazione cosa le ha dato realmente?

“Mi ha dato tutto. Mi ha fatto vedere il mondo con occhi diversi, a 360 gradi. Mi ha cambiato il modo di vivere. Avevo tanti attacchi d’ira, d’ansia. Con la respirazione diaframmatica e le tecniche che Nicola ci insegnava, sono cambiato. È vero che si dice, come luogo comune, che la recitazione sia terapeutica. Per me lo è stata davvero”.

Quindi, non ha iniziato pensando di diventare una star?

“Assolutamente no. Non volevo diventare Brad Pitt o George Clooney. Volevo stare bene e magari fare spettacoli amatoriali. Ho fatto nove anni di provini in cui mi dicevano sempre di no. Ho fatto spettacoli teatrali che in alcuni momenti mi hanno dato la carica, mi hanno fatto dire ‘Wow, si può fare’. Anche il provino di Un professore è stato casuale. Non volevo farlo perché il personaggio aveva sedici anni e io ne avevo già venti. Dicevo al mio agente: ‘Dove vado io?’. La direttrice del casting Claudia Marotti però insisteva. Sono allora andato al provino con Alessandro D’Alatri non avendo nemmeno studiato bene la scena. È in quel frangente che mi disse ‘improvvisa’. Ed è cominciato tutto così: quando poi mi dissero che ero stato preso, non ci credevo. Dopo tutti quei no, pensavo fosse un altro no”.

È stato quello il momento in cui ha capito che la recitazione poteva diventare un lavoro?

“A essere sincero, ancora lo devo capire. Penso che una persona, dal punto di vista lavorativo, abbia tutta la vita per imparare. Dire ‘questo sarà il mio lavoro’ è difficile. Magari tra cinquant’anni mi stufo. Non lo posso sapere”.

Molti coetanei alla prima occasione si definiscono “attori”. Lei invece?

“Io non l’ho mai detto nella mia vita. Finché non ero laureato, quando uscivo con qualcuno e mi chiedevano cosa facessi, rispondevo: ‘Studio giurisprudenza’. Poi aggiungevo che avevo hobby o passioni”.

Quindi, la recitazione rientra tra le passioni?

“Sì, per me è sempre una passione. Quando sono sul set non mi sembra di lavorare. Sarei disposto a starci ventiquattro ore su ventiquattro. Per me la recitazione nasce da dentro, è innata. Non è “fare l’attore”, è essere un artista”.

I suoi genitori come hanno reagito, considerando che stava seguendo un percorso accademico in giurisprudenza?

“Mi hanno sempre supportato. Mi hanno sempre detto: ‘Fai quello che ti piace’”.

Quanto è stato importante per lei che le lasciassero libertà?

“Da uno a dieci? Cento. Mi hanno dato sempre libertà totale, con una sola condizione: usare la testa e stare coi piedi per terra”.

Cosa significa per lei “successo”?

“Il successo per me è lasciare un’emozione nell’anima di qualcuno. La fama, i follower… sì, tutto bello, ma se riesci a far provare rabbia, felicità, amore, quello per me è il vero successo”.

E cosa le ritorna da questo dare emozioni?

“L’amore delle persone. Per me è abbastanza. Anche una critica. Il successo va di pari passo con gli hater. Ma io voglio essere riconosciuto perché ho creato un’emozione, non perché sono apparso in televisione”.

La serie Un professore affronta temi delicati, dall’identità alla pressione scolastica. Ripensando a tutte le puntate, quale tema l’ha colpita di più a livello personale?

“Ricordo una scena della seconda stagione che mi ha colpito molto. Tornai a casa e rimasi quattro ore in silenzio a pensare. È la scena in cui Dante parla dei femminicidi a San Lorenzo, davanti al murales delle donne uccise. È stata forte, perché purtroppo se ne parla troppo spesso. Quella scena mi è rimasta dentro, mi ha segnato nel pensiero. È stata tosta da metabolizzare. Noi siamo sempre chiamati a lanciare messaggi, e quello era molto toccante”.

È una piaga a cui assistiamo tutti i giorni. Dal suo punto di vista, qual è il primo passo per far cambiare mentalità a chi pensa che una donna sia una proprietà?

“Bisogna iniziare a parlare. Con i giovani, con gli uomini, con le donne, con tutti. La violenza di genere è sbagliata sempre. E bisogna cominciare dalle scuole. Secondo me, serve educazione sessuale dalle medie, perché oggi i ragazzi hanno tutto a disposizione molto presto. Se non si parla, si arriva tardi. Da giurista si aprirebbe un discorso infinito”.

Educazione: chi è stato l’adulto che ha avuto la volontà di parlarle di certi temi, dall’educazione affettiva a quella sessuale?

“I miei genitori. Entrambi, senza distinzione. Nei passaggi dell’adolescenza mi hanno sempre consigliato e insegnato come trattare le persone e come essere quello che sono oggi. Devo tutto a loro. Con loro non ho tabù. È la prova che il primo passo verso una buona educazione affettiva dovrebbe avvenire in famiglia. Perché se manca quello, anche la scuola può fare poco. Il nodo principale resta soprattutto ciò che un ragazzo vive dentro casa”.

Identità: quando ha capito chi era davvero Davide? Quando ha smesso di farsi domande?

“Ho capito di essere me stesso al cento per cento quando ho iniziato a fare recitazione. Lì cadono tutte le barriere: pregiudizi, pensieri, tutto. Ho detto: ‘Ok, sono Davide. Da ora quello che pensa la persona X non mi interessa’”.

E qual è la cosa di Davide che le piace di più?

“La mia sincerità. Il mio essere me stesso, in tutto. È difficile esserlo davvero, oggi”.

Qualcuno ha mai provato a cambiarla in ambito professionale? O a dirle come dovrebbe essere?

“No. Sono stato fortunato. Ho trovato sempre persone leali, brave, che volevano il mio bene prima del loro. Se non sto bene io, non stanno bene nemmeno loro. So che non va sempre così, ma a me è andata bene”.

Prima si è definito artista. Che cosa sogna un artista come lei?

“Vorrei fare un progetto totalmente mio: una composizione musicale, un testo scritto, una cosa teatrale, un film, qualsiasi cosa che nasca da me. Non solo interpretare personaggi scritti da altri.

Cos’è che la limita dal farlo?

“Il tempo, il pensiero che ho del futuro”.

Musica: suona ancora?

“Sono laureato al Conservatorio. Ho fatto il liceo scientifico musicale al Santa Cecilia e mi sono diplomato in violoncello. Il violoncello è il mio secondo amore. Ho iniziato a sei anni fino ai diciannove. Con l’università il tempo è diminuito, ma lo strumento è sempre a casa. Lo vedo, lo guardo, ma non lo suono più”.

Studiare musica per anni insegna disciplina. A lei non è servito?

“Io e la disciplina siamo due cose diverse. Nell’adolescenza è stata il mio più grande nemico. Pensavo di fare A e facevo Z. Riprovavo, ma andavo sempre fuori strada. Poi, lavorando sul set, ho imparato cosa sia davvero la disciplina: saper stare con gli altri e saper stare al proprio posto quando serve”.

Se qualcuno dovesse scrivere il suo epitaffio, cosa vorrebbe che ci fosse scritto? Cosa rispecchierebbe la verità?

“Il mio epitaffio sarebbe: ‘Davide Di Vetta. L’uomo da 600 vite’. E spero di viverne ancora, per farne almeno altre cento”.

Non le chiedo “com’è stato lavorare con…”, perché è la domanda più banale che si possa rivolgere a qualcuno in promozione…

“Questa è una delle interviste più personali che abbia mai fatto. Mi sono messo a nudo. Lavorare con Alessandro Gassman, Claudia Pandolfi e Paola Cortellesi (nel film C’è ancora domani, ndr) è stato fantastico. Per me sono maestri del cinema italiano. Se mi fossi trovato veramente male con qualcuno, non avrei problemi a dirlo. Anche al costo di non lavorare più. Ma devo dire che sono stato fortunato: tutte le persone con cui ho lavorato sono state ottime”.

Sul set non dà fastidio se qualcuno diventa più “divo” degli altri?

“No. Con gli altri ragazzi è nata una vera amicizia. Voglio sempre il massimo per loro. Se domani uno di loro mi dicesse di aver preso un film con Tarantino, sarei il loro primo fan. La competizione non la sento. E siamo anche diversi fisicamente: se cercano un moro prendono un moro, se cercano un biondo prendono un biondo”.

Come si vive invece l’abbandono di qualcuno con cui si è condiviso un set così importante?

“Mi dispiace sempre quando qualcuno lascia la serie. In sei mesi di lavoro insieme diventiamo una famiglia. Da sconosciuti del primo giorno arriviamo a essere fratelli e sorelle. Quando inizi una stagione nuova e qualcuno non c’è, i primi giorni li vivo male. Per esempio, nella prima stagione avevo legato molto con Francesca Colucci. Nella seconda non c’era più e i primi giorni sentivo la mancanza di raccontarle quello che avevo fatto il giorno prima. Per fortuna il rapporto resta fuori dal set, ma all’inizio c’è sempre un po’ di magone”.

Lei è biondo con gli occhi azzurri. Che rapporto ha con la bellezza?

Mi guardo allo specchio e penso sempre di non essere perfetto, mi piacerebbe vedermi con gli occhi di un’altra persona per capire cosa vedono. Vorrei sempre migliorare dal punto di vista fisico: è un mio pallino. E non dipende dal il peso del confronto con gli altri o dal modello estetico imposto dalla società: è un mio moto interiore. È per stare bene con il mio essere, non per piacere agli altri. Lo voglio sottolineare.

Immagini allora come potrebbe vedersi attraverso gli occhi di un’altra persona. Qual è la risposta?

“La risposta non l’ho trovata. È questo il problema. Mi chiedo: ‘Io ho i miei occhi, ma gli occhi di un’altra persona come mi vedono?’. Non posso avere una descrizione al cento per cento da nessuno nemmeno dalla mia fidanzata. È un mistero. E forse è meglio così. Sono felice di non avere una risposta”.

Un professore 3 termina con l’esame di maturità. Davide è diventato maturo?

“Questo non lo posso dire. Lasciamo un punto interrogativo. Chi vivrà vedrà. Provo nel frattempo a tenere a bada l’irrequietezza. Ci provo. Ed è un “ci provo” continuo da 27 anni!”.