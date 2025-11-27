L'intervista a Ester Pantano, da Màkari a Pio e Amedeo fino al'impegno civile "senza chiedere il permesso"

C’è un momento preciso in cui Ester Pantano si è sentita grande. Stava lavorando a Belgrado, in pausa tra una scena e l’altra, quando ha deciso di regalarsi un viaggio in Grecia. Nessuna telefonata a casa, nessuna richiesta di conferma. Un gesto minimo, ma rivelatore: non doveva più chiedere il permesso a nessuno. In quel dettaglio c’è tutta la traiettoria di un’attrice che ha fatto dell’indipendenza emotiva, artistica e culturale una direzione prima ancora che una conquista. Nata a Catania, cresciuta tra ginnastica artistica e passione per cartoleria, Ester Pantano ha attraversato il teatro con disciplina fisica e fame simbolica, per poi imporsi sul piccolo schermo con un volto che il pubblico ha imparato a riconoscere e a interrogare soprattutto grazie a Makari, dove interpreta Suleima: architetta, donna autonoma, inquieta, decisa a non rinunciare a se stessa per amore. Ma Ester Pantano non si è mai fermata alla superficie. Al cinema dal 27 novembre in Oi vita mia, il nuovo film di Pio e Amedeo, crede nella scuola come unica vera fucina di uguaglianza, nella memoria come forma d’amore e nella libertà come responsabilità individuale. Detesta il vittimismo, respinge le etichette, rifiuta l’idea che un corpo femminile debba piacere a comando. In questa intervista in esclusiva per Virgilio Notizie, racconta cosa significa abitare personaggi senza giudicarli, che ruolo ha avuto la famiglia (quella ereditata e quella scelta), perché ha pensato di diventare avvocata dopo aver interpretato Francesca Morvillo, e come si resiste alla cultura del controllo, dei pregiudizi e delle invasioni. Un’intervista che non cerca lo scoop, ma la sostanza. Come lei.

Ma che ci fa Ester Pantano in un film di Pio e Amedeo?

“Parto sempre da un principio molto semplice: il cinema, per me, è fatto di opportunità. Opportunità che riguardano sì i registi con cui si ha la fortuna di lavorare, ma anche e soprattutto le possibilità che ti vengono offerte di interpretare ruoli diversi, magari anche lontani da ciò che hai già fatto. In questo caso mi è stato proposto un personaggio che non appartiene affatto al registro comico, ma che affonda le sue radici nel mondo reale. Interpreto Nina una psicologa, una figura stabile, centrata, che funge da punto di riferimento nella storia. Non è lì per giudicare, non interviene con la comicità, ma rappresenta uno sguardo esterno e lucido. Potrebbe perfino coincidere con lo sguardo dello spettatore, quello che osserva e riesce a leggere con chiarezza i disequilibri dei personaggi, le cose che funzionano e quelle che invece no. Questa figura, però, resta fuori dal giudizio. Non punta il dito, non condanna. Si attiva solo quando viene interpellata, quando il rapporto diventa più diretto, più personale. In quei momenti entra in gioco in modo più partecipe, cercando di offrire una parola giusta, un consiglio utile”.

Quindi c’è stata anche voglia di cimentarsi in un’esperienza nuova…

“Assolutamente sì. E non solo per il ruolo in sé, che già era stimolante, ma anche per la possibilità di lavorare con due personaggi come Pio e Amedeo. Loro sono davvero atomici. Due figure folli, nel senso più positivo del termine, e profondamente interessanti. Non solo per il loro percorso artistico, ma per il modo in cui sono riusciti a costruire un linguaggio proprio e un’identità forte, riconoscibile. C’è un’attenzione e una cura dietro al loro lavoro che forse da fuori non sempre si percepisce. Ma appena li incontri capisci subito che non sono solo due comici che fanno ridere: sono due artisti con una visione. E in più, non dimentichiamolo, arrivano dal Sud. E questo per me ha un significato profondo, di appartenenza e anche di forza culturale. Hanno portato la loro voce in giro per il Paese, mantenendo un legame autentico con le loro origini”.

Su Pio e Amedeo c’è spesso un pregiudizio. Secondo lei qual è quello che loro hanno subito smontato, almeno nel suo caso?

“Intanto va detto che quello che si vede di loro all’esterno, pubblicamente, non coincide con quello che sono nel privato. Dietro la loro comicità, dietro il personaggio, c’è una grandissima intelligenza. E quando dico “intelligenza”, intendo qualcosa di profondo, complesso, una capacità di leggere la realtà, di trasformarla in racconto. Mi viene spontaneo fare un paragone con Checco Zalone: anche lui è spesso frainteso, ma dietro al suo umorismo c’è sempre un pensiero lucidissimo. E poi, se vogliamo dirla tutta, il comico non è solo colui che fa ridere. Spesso è anche colui che porta dentro di sé una forma di malinconia, o addirittura di tristezza. Come il clown. Ecco, loro due sono così: dietro la battuta c’è sostanza. Sono due persone piacevolissime, di una gentilezza rara. E hanno un rapporto fortissimo con le loro famiglie. Questo mi ha colpito molto. Per me è stato rassicurante, mi ha dato la sensazione di trovarmi in uno spazio umano e professionale protetto. Mi sono sentita ancora più vicina a quel Sud che rappresento anch’io. Un Sud che non può e non deve essere discriminato o umiliato. Anzi, è una risorsa. È una radice che ti tiene saldo, che ti impedisce di perdere il contatto con la realtà. Ed è anche una forma di protezione. Il legame con la famiglia è il primo filtro che ti forma, che ti dà una direzione, anche quando poi ti muovi in un mondo come quello del cinema, che a volte è lontanissimo dalla realtà quotidiana”.

Giudizio: Ester Pantano, quando ha imparato a liberarsi dal giudizio degli altri e ad ascoltare solo il proprio?

“Io credo che il giudizio sia parte integrante dell’evoluzione personale. Va distinto da quello negativo, distruttivo. Se lo consideriamo come un parere, un’opinione che arriva da un altro punto di vista, può davvero arricchirci. Ci aiuta ad ampliare lo sguardo, a vedere cose che magari da soli non coglieremmo. Per me, questo è fondamentale nel lavoro dell’attore. Un bravo attore deve sapersi spostare, mettersi in discussione. E questo significa anche essere in grado di “criticarsi”, tra virgolette. La prima regola, per esempio, è non giudicare mai il personaggio che interpreti. Mai. Dobbiamo essere liberi di abitare qualsiasi spazio mentale, anche il più oscuro. Se interpreti un killer, per esempio, e lo giudichi, allora non riesci più a raccontarlo in modo onesto. Devi accettare quel pensiero, farlo tuo, senza filtri morali. Ci saranno sempre persone che, culturalmente, si trovano in percorsi diversi dal tuo: alcuni hanno avuto meno opportunità, altri molte di più. E vedono le cose da prospettive completamente differenti. Per questo, ogni critica, ogni giudizio che ricevi, lo puoi anche leggere come un riflesso di ciò che l’altra persona ha vissuto, non necessariamente come un attacco diretto. È quasi un approccio buddista, se vuole. Accogliere senza identificarsi. Rimanere centrati. Le persone davvero illuminate, quelle con una mente alta, non perdono tempo a criticare gli altri. Lavorano su se stesse. Costruiscono, imparano, migliorano. Io vedo nella critica distruttiva una grande quantità di tempo personale mal gestito. Un tempo che potrebbe essere usato per viaggiare, per imparare una nuova lingua, per cucire, per evolversi. È lì che si gioca tutto, secondo me”.

US STEFANIA GARGIULO per GOLIN e ROSA ESPOSITO

Famiglia: che ruolo ha avuto, e ha ancora, nel suo cammino?

“Per me la famiglia ha un ruolo fondamentale, ma non solo quella di sangue e non solo quella ancora viva. La famiglia è qualcosa di molto più ampio. È un’eredità. Un legame con chi c’è stato prima di me, con i miei nonni, i miei bisnonni. Ho un senso molto forte di identità culturale, di tradizione, di lingua. E cerco sempre di non perderlo. Anzi, voglio portarlo con me, ovunque vada. Perché quella è la mia radice, è ciò che mi distingue. Nel nostro mestiere c’è spesso la tendenza a “neutralizzarsi”, ad adattarsi per essere accettati. Io invece ho sempre cercato di non farlo. Non voglio diventare “neutra”, non voglio romanizzarmi per sentirmi dentro un certo circuito. Anche perché esistono ancora molti stereotipi, molti luoghi comuni. Ancora oggi c’è chi si stupisce che un film girato in Sicilia sia recitato in italiano. Ma in Sicilia si parla italiano, e anche bene. Solo che questa cosa, evidentemente, sfugge ancora a molti. Ma la famiglia è anche quella che ti crei. Non solo quella in cui nasci. Dal 2020, da quando sono andata via di casa, continuo a costruire “famiglia”. Con gli amici, con le persone che scelgo, con chi mi accompagna in questo percorso. Io le chiamo “radici aeree”: non affondano nella terra, ma ti tengono ugualmente stabile, ti fanno sentire a casa ovunque tu sia. Per me l’amicizia, soprattutto quella adulta, ha un valore immenso. Perché nasce da una scelta, da un’affinità, non da un obbligo scolastico. Quando cresci, trovi persone che ti somigliano davvero, non solo a livello umano, ma nei gusti, nella visione. E quello è prezioso”.

Mi piacciono molto le sue argomentazioni… avrebbe potuto fare l’avvocato, sa?

(ride, ndr) “Guardi, ne parlavo qualche giorno! Dopo aver interpretato Francesca Morvillo in Francesca e Giovanni ho sentito un desiderio fortissimo di iscrivermi a giurisprudenza. Mi è venuta proprio voglia di iniziare a studiare legge. Solo che, purtroppo, è una strada che non si concilia con quella della recitazione. Non si possono fare bene entrambe le cose: o sei attore o sei avvocato. Ma l’impulso è stato reale, fortissimo. Del resto, io ho già questa attitudine dentro di me. Mi chiamano “la giustiziera” da sempre. Sono una persona che cerca continuamente giustizia, anche nelle piccole cose. Però dopo aver vissuto il personaggio di Francesca. così importante, così etico e così radicato nella legalità, questo senso si è amplificato. È come se fosse scattata dentro di me una consapevolezza ancora più forte rispetto a quello che già sentivo”.

Oi vita mia affronta due temi come la memoria e l’oblio. Lei è giovanissima, eppure le chiedo: che ruolo ha avuto la memoria nel suo percorso? Quanto l’ha aiutata a diventare quella che è?

“La memoria, per me, è tutto. È uno dei requisiti fondamentali del mio mestiere, ma non solo. È anche un’àncora, un rifugio, uno strumento per rimanere presente, connessa, attenta. Io ho una memoria fortissima, quasi spaventosa a volte. Non solo visiva, ma sensoriale. Per me la memoria è attenzione, è cura verso quello che ci circonda, verso le persone, verso i luoghi. È una forma di amore, in un certo senso. Se entro in casa di qualcuno che magari ho visto una volta sola, mi accorgo subito se è stato spostato un vaso, una pianta, un oggetto. A casa mia, a Catania, succede regolarmente. Riconosco se un albero è morto, se una penna (ho una passione immensa per la cartoleria) non è più al suo posto, se mia madre ha spostato anche solo un quadro. Ho una stanza che considero il mio piccolo tempio dei ricordi, e quando ci torno, sento tutto. A volte vado a cercare proprio l’unico oggetto che nel frattempo è stato spostato. Una coincidenza? Forse. O forse è solo che nella mia testa c’è un archivio vivissimo”.

E l’oblio invece? Ha avuto modo di sperimentarlo da vicino?

“Purtroppo sì. L’ho vissuto in famiglia, con mio nonno. Dopo la morte di mia nonna, ha sviluppato una forma di Alzheimer. È stato un colpo durissimo. Ho capito davvero quanto la mente sia fragile. In siciliano si dice che è comu ’n filo ’i capiddu, come un filo di capello. E davvero lo è. Dopo la scomparsa di mia nonna, è come se a mio nonno si fosse spezzato un ingranaggio interno. Lei era parte della sua macchina, della sua routine quotidiana, e quando non c’è stata più, qualcosa dentro di lui ha smesso di funzionare. Il suo cuore, la sua testa, non giravano più allo stesso ritmo. E lì è successa una cosa stranissima: ha dimenticato noi, i suoi consanguinei. Non riconosceva più né me, né mio fratello, né mia madre. Ma ricordava perfettamente mio padre, che era solo suo genero. Era convinto che casa nostra fosse casa sua. Aveva ristrutturato la realtà. C’era anche un altro aspetto dolcissimo e inquietante. Guardava spesso documentari, soprattutto quelli sui viaggi, perché lui era stato un grande viaggiatore, lavorava in banca e si spostava molto. Una volta, mentre guardava un documentario sul Giappone, mi disse: “Io ci sono stato lì. Sai che gli alberghi hanno letti piccolissimi, sembra un alveare?”… Sembrava vero. Ma non lo era. Ne parlai con mia madre, e lei mi confermò che non c’era mai stato. Quella memoria non era reale: era una proiezione di qualcosa che aveva visto. La memoria non è solo archivio, è anche sogno, suggestione, confusione. È una responsabilità. Perché tutto ciò che viviamo (le persone, i luoghi, le energie) si incastra dentro di noi in qualche punto, magari anche nel corpo. E allora penso che abbiamo il dovere di vivere il più possibile. Di fare esperienze, anche dolorose, ma vere. Perché queste esperienze diventeranno la materia della nostra memoria. E la memoria può aiutare anche gli altri. Quando guardo le immagini dei bambini in Palestina o in Africa, penso che per loro la memoria non è qualcosa che si spezza: è costruita già nel buio. Non hanno una “normalità” precedente da cui cadere. Il trauma non è un evento, è la realtà. Questo è il pensiero più feroce di tutti. È la loro normalità ad essere violenta. E sapere che quella sarà la base dei loro ricordi, mi tocca profondamente”.

Mi dica un ricordo che conserverà per sempre. Uno che l’ha fatta capire chi era, al di là della recitazione. E uno che avrebbe voluto dimenticare, ma che la sua memoria non le consente di cancellare.

“Parto da quello che conserverò per sempre. Non ha a che fare con la recitazione, ma con lo sport. Da bambina, un giorno mi portarono in una palestra di ginnastica artistica. Avevo fatto un po’ di ginnastica ritmica, ma l’insegnante disse: “Questa bambina è portata, non per la ritmica. Fatela passare all’artistica”. Così mi ritrovai lì, piccola, minuscola, a guardare il gruppo delle agoniste. E qualcosa in me si è acceso. Se tu a un bambino si fa vedere solo il corso base, quello lento, iniziale, senza fargli vedere dove si può arrivare… è difficile che si entusiasmi. Io, invece, avevo visto le “grandi”, quelle forti. Quelle che facevano le diagonali con i salti mortali, la rondata, l’avvitamento. E io volevo stare con loro: non volevo il corso base. L’istruttrice mi vide negli occhi qualcosa, lo ricordo benissimo. E mi invitò a provare quell’esercizio: era proprio un flick, uno degli elementi più complessi. E io lo feci, senza esitare. Ovviamente con la sua assistenza ma lo feci. Perché io la sfida non la temo. Anzi, la cerco. Quando mi trovo in una situazione in cui devo dimostrare che posso fare di più di quello che mi viene richiesto, io lì mi esalto. È come se stessi salendo un gradino nuovo nella mia vita. Per questo ogni proposta che mi arriva (che sia un film, un personaggio, un dialetto da imparare) per me è oro. È occasione per evolvere. Così è stato anche con ruoli come quello nel film di Rosario Petix che sto girando, L’insabbiato, Enza, la compagna di Cosimo Cristina: donne siciliane silenziate, passive, costrette ad aspettare. Ma noi non siamo quelle. Siamo piratesse, siamo amazzoni. Se ci viene negato un terreno fertile, ce lo andiamo a prendere. Quel giorno in palestra, io l’ho capito. Ho capito chi ero. E l’ho capito anche dallo sguardo degli altri: c’era stupore, ma anche rispetto. Perché io, quello che volevo, me lo prendevo. Non aspettavo che mi venisse dato”.

ZACCARIA COMMUNICATION

E invece il ricordo negativo, quello che vorrebbe dimenticare ma non ci riesce?

“Il ricordo che mi ha più segnata a livello emotivo è stato sicuramente la perdita di mia nonna. È stato un lutto vero, non solo personale ma anche simbolico. Perché con lei ho perso non solo un uomo magico, mio nonno, ma anche un luogo magico, che era il nostro spazio insieme. Io ero figlia unica, e da lei trovavo un mondo tutto mio, pieno di bellezza. C’era la pittura, l’arte, ma anche tante cose semplici che per me erano grandissime. Ricordo ancora quando mia nonna inventò un gioco che consisteva solo nell’avvolgere un gomitolo di lana. A pensarci oggi sembra niente, ma per me era un evento. Probabilmente mi credevo un gatto, non lo so… Ma era nostro. Quelle piccole cose restano. E poi ci sono ancora oggetti suoi che uso. Gioielli, monili, cose che tengo vive perché mi tengono collegata a lei. Per me la memoria è una cosa viva, concreta”.

Qualcosa che la urta profondamente?

“Vedere persone che hanno la possibilità di essere felici e se ne lamentano. Io sono piena di energia, desiderosa di vivere, di fare bene per me e per gli altri. E non carico gli altri con i miei problemi. Ecco perché trovo insopportabile chi ha tutto e si lagna. E lo dico anche con la consapevolezza che è fondamentale parlare con uno psicologo. Davvero. Bisognerebbe farlo tutti, proprio per entrare in contatto con la propria infanzia, ricordare, capire da dove veniamo. E invece ancora oggi, soprattutto tra le generazioni più vecchie, andare dallo psicologo viene visto come un problema. Come una debolezza. Non è così: è un atto di consapevolezza. Ma anche le generalizzazioni. Da poco, ad esempio, sono stata a Siracusa, in una scuola, a presentare il film Francesca e Giovanni. E c’erano tutti questi ragazzi meravigliosi. Io i ragazzi li adoro. Hanno un’intelligenza, una capacità di fare domande che spesso viene completamente ignorata: vengono trattati come se fossero tutti uguali, tutti omologati, tutti col telefono in mano. Non è vero. C’erano ragazzine che facevano domande profonde, che leggevano i filosofi, che si interessavano. Alcuni fanno volontariato, studiano con passione. Certo, spesso hanno alle spalle figure forti: nonni, zii, genitori, che li spronano a guardare oltre. A non restare solo sul divano con lo smartphone o in piazza a fumare. Ma questa spinta va anche stimolata. Io credo molto nella scuola, perché è l’unico vero luogo di uguaglianza. È lì che si può offrire un pianoforte a un ragazzino che a casa non ne avrà mai uno, che magari vive in un ambiente dove nessuno capisce quel desiderio, anzi, lo prende in giro”.

Sì, e se suoni il pianoforte magari mettono pure in dubbio la tua identità di genere…

“Esatto. La prima cosa che ti dicono è quella. E figurarsi se poi questo ragazzo vuole vestirsi con gusto, con eleganza, senza indossare l’ultima Nike super tamarra con i riflessi effetto benzina. Purtroppo, succede. Per questo dico: la scuola deve intervenire. Dove non arriva la famiglia, deve arrivare la scuola. L’ho detto proprio ai ragazzi: non pensate che a diciotto anni scatti all’improvviso il futuro. Lo state già costruendo ora, adesso. Proprio mentre guardate questo film, magari vi si accende qualcosa. Magari pensate: “Io voglio fare la magistrata. Io voglio fare il magistrato”. E da lì inizia tutto. Dalla scintilla. Ma se si resta soli in quel percorso, si arriva in quinta superiore senza nemmeno sapere cosa si vuole fare. È successo anche a me. Ho fatto il liceo scientifico, ma era l’opposto di quello che avrei dovuto fare. Io avrei dovuto fare il classico, senza alcun dubbio”.

In effetti, lei ha un’anima umanistica.

“Totalmente. Io amo l’etimologia, le lingue, i significati profondi delle parole. Sono fatta per il classico. Ma all’epoca nessuno ti orientava davvero. Ti dicevano solo che greco e latino sono difficili ma anche inglese e francese sono lingue! Perché le une dovrebbero spaventare e le altre no?. E poi, alla fine, quando arriva il momento di scegliere, ti ritrovi a fare una scelta enorme senza alcuna preparazione. Io, per esempio, mi ero iscritta a psico-socio-pedagogico a Catania. Ma in quella classe erano tutte ragazzine che parlavano solo in siciliano stretto, e io mi chiedevo: ma che ci faccio qua? Avevo capito subito che quella scuola era vista da molti come un parcheggio. È stato desolante pensare che da lì sarebbero uscite le future maestre. Ma come? Non leggevano, non parlavano italiano, non avevano passioni. Solo due ragazze su venti avevano amore per i libri ma le altre? Si sarebbero ritrovate in mano l’educazione dei bambini, una responsabilità enorme senza averne gli strumenti. E da lì ho capito che quella non era la mia strada”.

Prima ha detto: “Io da piccola volevo vedere i grandi.” Ecco… Ester, quando si è detta: “Adesso sono grande”?

“C’è stato un momento preciso. Ero su un set, stavamo girando Duisburg, ero a Belgrado. Avevo una settimana libera tra le riprese e mi è venuta voglia di andare in Grecia. E in quel momento mi sono accorta che non stavo chiedendo il permesso a nessuno. Neanche a mia madre. Per me è stato un momento rivelatore. Mia madre è sempre stata il mio punto di riferimento, quella a cui chiedevo tutto: consigli, conferme, anche cose banali. Nonostante ci siano i dizionari, i portali online, a me piace ancora chiedere alle persone. A lei chiedo spesso cose di etimologia, di lingue, ci perdiamo in conversazioni bellissime. Lei parla anche tedesco, perché è latinista, e insieme mettiamo in relazione parole, strutture, radici… È una cosa viva tra di noi. Eppure, quella volta non ho chiesto. Ho pensato: “Sto lavorando. Questi sono i miei soldi. Voglio premiarmi.” Perché ogni volta che lavoro, cerco di premiarmi con qualcosa: un libro, un viaggio, un’esperienza. È un mio modo per creare un circolo virtuoso tra ciò che guadagno e ciò che mi fa crescere. E così sono partita. Sono andata in Grecia, da sola, nei posti più belli. E lì ho capito: sono libera. Ho il potere di muovermi nel mondo. Posso decidere. Posso viaggiare. Posso scegliere. Io non ho mai pensato che farò questo mestiere per sempre. Lo farò finché mi darà nutrimento, gioia. Quando non sarà più così, lascerò andare. Vedo tanti colleghi incastrati in un lavoro che non amano più. Che lo fanno solo per inerzia, per paura di non avere alternative. Lo vedi subito: non studiano più, non cercano più, ripetono se stessi, non si mettono in gioco. E allora mi chiedo: perché non lasciare? Perché non ritirarsi con dignità, con grazia? Prendersi cura di sé. Rendersi sacri. Dare valore alla vita. Perché quello che ci succede intorno, e lo vediamo ogni giorno, ci dice una cosa sola: la vita non è per sempre”.

Facciamo un salto nel passato. Prima la ginnastica… e poi all’improvviso la recitazione. Quando ha capito che quello che aveva intorno non le bastava più e che recitare era quello che davvero risuonava con il suo spirito?

“Credo di averlo capito veramente durante uno dei primi spettacoli importanti che ho fatto: Riccardo III, in cui interpretavo Lady Anne. È stata un’esperienza fortissima, anche perché ho avuto il privilegio di maneggiare il pupo di Lady Anne, e per me quello è stato un momento chiave. Mi spiego meglio: quando toccava a me, Ester, interpretare Lady Anne, faticavo a trovare una voce che fosse davvero “altra” rispetto alla mia. Non riuscivo a distaccarmi da me stessa. Ma, nel momento in cui ho preso in mano quel pupo (vestito come me, ma ovviamente in miniatura), qualcosa si è sbloccato. È come se, nel dare voce a lui, io avessi compreso finalmente il significato profondo della recitazione: non essere se stessi, ma spostarsi davvero in un altro essere. Quel pupo mi ha liberata. Mi ha permesso di trovare una voce che non era la mia. E così ho capito: non devo essere io a interpretare Lady Anne. Devo diventare Lady Anne. È lì che avviene il salto. Il teatro è trasformazione vera. E poi c’erano le condizioni perfette: recitavamo al castello di Aci Castello, ad agosto, di notte, con il cielo pieno di stelle cadenti. Ogni sera prima di entrare in scena esprimevo un desiderio. In quel periodo, tra l’altro, stavo per partire per la mia prima volta al Festival di Venezia, mia madre mi aveva regalato l’accredito per il compleanno, e subito dopo avrei fatto il provino per il Centro Sperimentale”.

Perché il Centro Sperimentale?

“Non conoscevo bene il CSC, me ne parlarono due ragazzi, attori, che mi videro in scena e mi dissero: “Devi provarci. Devi andartene da Catania. Poi, se vuoi, torni, ma prima devi andare via”. Mi colpì questa cosa. E io, in effetti, a Catania stavo male. Facevo un corso di recitazione due volte a settimana per tre ore, ma io volevo farlo tutti i giorni. Sentivo che non bastava. Lo Stabile quell’anno aveva problemi, credo che ci fossero stati dei tagli. Insomma, c’erano pochi spazi per crescere davvero. Così ho detto: “Provo”. E tutto è partito da quel pupo. Oggi, mentre lo racconto, mi rendo conto che lì ho avuto una rivelazione. Tra l’altro, quel momento fu una cosa molto forte anche a livello simbolico. I fratelli Napoli, i pupari, vennero da me. All’epoca c’era ancora la madre, e nessuna donna, a parte lei, aveva mai toccato quei pupi. E lei mi diede il permesso, con grande gioia. Fu un gesto d’amore, sì, ma anche un riconoscimento. Un segno di fiducia”,

Un riconoscimento, un’attestazione delle sue competenze…

“Vennero da me e mi dissero: “Hai trovato una voce. Il pupo era vivo”. E io me lo ricordo benissimo, perché da lì poi è successo qualcosa di ancora più profondo: il pupo ha dato voce a me. C’è stato un passaggio, uno scambio. Come se togliendomi la responsabilità del parlare in prima persona, io potessi finalmente liberarmi. È questo, credo, il cuore della recitazione. Quando non sei tu a parlare, quando non sei tu che odi, che uccidi, che soffri: è il personaggio. E lì c’è qualcosa di profondamente terapeutico. Perché dentro ognuno di noi, anche se non lo ammettiamo, c’è un assassino, c’è rabbia, c’è dolore. E tutto dipende da dove ci troviamo, da come viviamo, da quanto siamo in grado di gestire ciò che proviamo. Viviamo in una società civile, ovviamente. Ma se ci trovassimo in guerra, in un contesto estremo, e avessimo un figlio da sfamare, forse uccideremmo per un pezzo di pane. Tutto è questione di condizioni. E anche delle condizioni in cui scegliamo di restare. Perché alcune persone arrabbiate, che vivono male, forse dovrebbero fare scelte diverse. Non tutto è questione di soldi. Guadagnare tanto non ti salva, se sei infelice”.

Ha parlato della voce, io le chiedo del corpo. Come fa un corpo abituato alla disciplina agonistica, tra danza e ginnastica, a mettersi poi al servizio della volontà altrui, come accade nel lavoro dell’attrice?

“Credo che chi ha una formazione fisica come la mia, da ginnasta, abbia un vantaggio enorme. Ho una grande elasticità, ma soprattutto ho una propriocezione altissima: so dove sono nello spazio, so come arrivare da un punto A a un punto B in un tempo preciso, so come muovermi senza fare rumore, come non urtare gli oggetti. Posso piegarmi sulle gambe e simulare un’altezza diversa dalla mia. Ho un corpo allenato a obbedire. E questo fa la differenza. Il mio corpo risponde ai comandi. Non tutti possono dirlo. Ci sono attori che sono in balia del proprio corpo, rigidi, impacciati. Quando chiedi loro di camminare in modo diverso, sembrano zoppicare. Non riescono a uscire dai loro automatismi. Mentre chi ha fatto sport (danza, ginnastica, qualsiasi cosa che ti costringa a superare i tuoi limiti) sviluppa una disponibilità diversa. Una memoria del gesto. Una disciplina. Senza dimenticare un altro aspetto: non mi lamento mai. Questo l’ho imparato dalla ginnastica artistica. Se stai male, ti sposti. Se ti fai male, taci e valuti. Niente scene. Niente drammi. È un allenamento da marine, a tratti. Ma ti forgia. Se mi dici che devo stare in una posizione per due ore, io ci sto. Ovviamente sono umana, ho anch’io dei limiti. Ma parto da una base di resistenza e controllo che mi aiuta in ogni contesto. Quando studi recitazione, questo è fondamentale. Al Centro Sperimentale, per esempio, ci facevano fare danza. E tanti colleghi avevano enormi difficoltà. Non avevano mai fatto sport, non avevano mai sperimentato il corpo in modo consapevole. Per questo dico sempre che il corpo va studiato tanto quanto la voce. Un corpo “libero” è un corpo che può fare tutto. Può cambiare gesto, ritmo, intensità. Può diventare qualsiasi cosa. E questo lo fanno i grandi. Quando guardi i grandi sullo schermo, capisci subito che si occupano del corpo come di uno strumento sacro. Lo mettono al servizio dell’opera, ma sempre sotto il proprio controllo. Mai in balia. Mai casuale”.

US STEFANIA GARGIULO per GOLIN e ROSA ESPOSITO

Per avere controllo del proprio corpo bisogna anche conoscerlo, esserne in sintonia. Lei lo è sempre stata?

“Ho sempre conosciuto il mio corpo. Fin da piccola, ho imparato a sentirlo, a capirlo, a dominarlo. Poi, certo, ci sono degli schemi. E questi schemi li impone, purtroppo, l’industria cinematografica, soprattutto in Italia. C’è ancora un’idea molto limitata di cosa debba essere un corpo che “funziona” sullo schermo. Mi spiego: non parlo di taglia, ma di struttura. I corpi forti, strutturati, con muscoli visibili, vengono spesso esclusi dalla narrazione femminile. Perché la donna, secondo certi stereotipi, deve essere delicata, fragile, quasi “principesca”. L’uomo invece può, anzi, deve avere una fisicità forte, muscolare, presente. È un modello antico, eppure ancora attuale. Negli ultimi tempi trascorro molto tempo a Londra, e lì ho respirato tutta un’altra aria. Frequento attori, registi, casting director, partecipo a workshop e laboratori. E posso dirle che la differenza è enorme: c’è molta più libertà rispetto all’involucro, al corpo. Il giudizio è più basso, c’è più qualità attoriale. E questa qualità nasce proprio da una cosa: si dà meno importanza all’apparenza e più alla sostanza. Vedo attori che si sistemano pochissimo, pochissimo trucco, pochissimi look patinati. E questa cosa mi ha colpito tanto. Perché in Italia, purtroppo, molti non riescono a spogliarsi dell’immagine. Hanno paura di sembrare brutti. E questa paura si porta dietro tante conseguenze. Ci sono ancora attori che vanno dal truccatore e gli dicono: “No, fammi questo, fammi quello”, anche quando il personaggio non richiede di essere belli. Oppure intervengono sulle foto di scena. Alcuni addirittura, finito il trucco, rientrano in camerino e si risistemano da soli. Cioè, c’è un problema. Lo capisco, perché il giudizio arriva. Ma resta un problema. A me capita che per strada la gente mi dica: “Ma sei bellissima dal vivo, ti vesti diversamente!”. E io rispondo: “Signora, certo… io sono Ester. Quello che vede in tv è un personaggio, non sono io. Io sono viva, continuo a vivere fuori dallo schermo”. Se uno non conosce questo mondo, tende a pensare che tu sei quel personaggio. Ma non è così. Penso a quando ho interpretato Jessica Matarazzo, ai tempi di Imma Tataranni. Era una siciliana molto caricaturale, nel modo di parlare, di vestire. Non ero io, era un personaggio. E sono felice di interpretare ruoli così, anche estremi, anche comici. Senza alcun giudizio. C’è divertimento, c’è ricerca. Con Francesco Amato, per esempio, abbiamo lavorato molto per trovare l’equilibrio tra eccesso e misura, tra antipatia e simpatia. Perché anche quello è un tema: il pubblico non sempre accetta ciò che è diverso da sé”.

E Suleima di Makari come viene percepita?

“Ci sono donne che mi fermano e mi dicono: “Ma tu lo lasci solo il tuo compagno? Non si fa!”. Io provo a spiegare: “Signora, è un personaggio. È il suo lavoro. Ha fatto una scelta.” E dentro di me penso: anch’io sono così. Non starò mai ferma in un posto. Ma non voglio sentirmi in colpa per questo. Il problema è che alcuni ruoli risultano “pericolosi” per chi li guarda, perché mettono in discussione il loro stesso modo di vivere. Se esiste una donna che lavora, viaggia, è libera… allora come faccio io a esistere, se non ho mai avuto tutto questo? È come se si sentissero cancellate. Alcune donne mi hanno detto cose incredibili: “Eh, ma certo che ti tradisce, sei sempre in giro per lavoro”. Come se la colpa fosse dell’ambizione. Come se una donna che ha un sogno professionale si meritasse di essere tradita. E queste frasi vengono da altre donne. Questo è ancora più grave. Perché ci rivela una cultura che deve essere proprio riscritta, rieducata. Serve un’educazione nuova, più che sessuo-affettiva: proprio umana, relazionale”.

Makari l’ha resa riconoscibile. Come gestisce il successo? E che cos’è per lei, davvero, il “successo”?

“La verità? A volte mi porta un bisogno fortissimo di privacy. Perché magari sono lì che mi sto rilassando, sto leggendo un libro, e parte tutto. E io sono molto comunicativa, mi piace parlare, ma so anche che se non rispondi rischi di sembrare scortese. E io sono cresciuta in una famiglia dove l’educazione è sacra. Quindi, ti trovi a interrompere quello che stai facendo. E parte la chiacchiera. Magari, c’è la signora che vuole anche la foto e ciò fa sì che arrivino anche altri. Alcuni neanche sanno chi sei, ma vedono che qualcuna si avvicina, allora si avvicinano anche loro: “Ma sei l’attrice?”, come se fossi la unica e sola. Però, c’è anche il bello. Perché Makari non è stato solo un successo nazionale: ha viaggiato. Mi scrivono dal Canada, da New York. Un giorno ero a Marzamemi, seduta con amici, e questa ragazza americana mi guarda. Io la vedo avvicinarsi; “Suleima? I’m American. I watch Makari every week. I love your character”. Era una studentessa di architettura, mi ha mostrato anche il negozio di design della madre. È stato uno scambio bellissimo. Il successo ti regala questo: incontri persone meravigliose, ti arrivano per il personaggio… ma poi si apre la possibilità vera di conoscersi. E alcune diventano anche amiche”.

Ma come convive il suo bisogno profondo di libertà con le derive della popolarità?

“Eh, bella domanda. Infatti, non sempre convivono bene. Quando sono a Londra, ad esempio, mi sento libera davvero. Lì non mi conosce nessuno, nessuno si gira a guardarmi, nessuno mi fotografa di nascosto. Posso camminare, parlare con la gente, attaccare bottone con chi voglio, come faccio sempre. Sono io quella che inizia a chiacchierare, che aiuta la gente con la valigia, con i bambini, con tutto. Mi piace connettermi. Le faccio un esempio: una volta ho aiutato in aeroporto una ragazza con un bimbo piccolo, Anthony. L’ho tenuto in braccio tutto il tempo del volo. Alla fine del viaggio ci siamo presentate e lei, sentendo il mio nome, si è commossa. Sua madre, morta sei mesi prima, si chiamava Ester come me. Quando ha scoperto chi fossi dal mio Instagram, mi ha detto: “Lo sapevo che eri famosa, c’era qualcosa nella tua aura”. Ma tutto era nato da un momento autentico, umano, semplice. Ed è lì che sento che la popolarità non ha ancora contaminato quello che sono. Quando mi riconoscono, invece, mi imbarazzo. Davvero. Perché magari sono in fila, al cinema o al supermercato, e qualcuno dice “Ma quella è l’attrice!”, e allora si girano tutti, quelli davanti, dietro, di lato… e io vorrei sparire. Divento piccola piccola. Perché mi sento osservata in modo chirurgico, controllano se ho lo stesso pelo del baffo del personaggio (ride, ndr). E c’è anche di peggio. Quest’estate, ad esempio, mi è capitato un episodio orribile. Ero a Vieste, in spiaggia, mentre giravamo il film con Pio e Amedeo. E questo signore, seduto accanto a me con sua moglie, ha cominciato a zoomare sul mio bikini. Ho chiamato la sicurezza, gli hanno controllato il telefono. Lui stava cancellando tutto davanti alla moglie, che non ha detto una parola. Io, fossi stata lei, l’avrei lasciato in quel momento. Per sempre”.

Ma anche se non fosse un personaggio pubblico, sarebbe comunque inaccettabile…

“È una questione di rispetto della persona, prima ancora che dell’attrice. Non è normale fare una foto di nascosto a qualcuno, men che meno mentre è in costume. E non è l’unica volta che mi è successo. Anche solo quando stavo studiando, anni fa, in metro, stavo mangiando una carota e un tizio mi ha scattato una foto. Gli ho chiesto il telefono, gliel’ho preso e ho cancellato la foto. È violenza. È violazione della libertà altrui. Se vuoi farmi una foto, chiedimelo. Magari mi metto in posa, mi copro se voglio. Ma chiedimelo”.

In questi giorni si è parlato anche dell’abuso dell’intelligenza artificiale. Cosa pensa di chi usa l’IA per manipolare le immagini, anche in modo violento, sessualizzato?

“Lo trovo disumano. Ma credo che il vero problema non sia nemmeno la tecnologia in sé. Il problema è la testa umana. La tecnologia diventa solo un mezzo. Se non ci fosse l’IA, troverebbero altri modi. Il punto è che la perversione è nella mente, non nel mezzo. Io, se potessi usare un programma del genere, lo farei per metterci la testa di mio padre su un cartone animato, o su un animale. Ci scherzerei. Ma molti no. C’è chi usa queste cose per proiettare fantasie disturbate: vedere qualcuno nudo, immaginarlo in un contesto sessuale, senza consenso. Una volta mi sono ritrovata persino in siti in cui avevano montato la mia faccia su un corpo da pornostar. Roba da vomito. Per non citare i messaggi disgustosi che arrivano sui social. Uno, ad esempio, lavorava in un resort ad Amalfi. Mi ha scritto: “Vorrei entrare lentamente dentro di te”. Parole orribili. Era pure un uomo adulto. Io l’ho segnalato. Ma questo tipo di persone non dovrebbe avere accesso ai social. Servirebbe un controllo più rigido. Anche i genitori, per i più giovani, dovrebbero intervenire: togliergli i social, educarli. C’è una totale mancanza di consapevolezza del limite. Come se la libertà fosse un lasciapassare per invadere l’intimità altrui”.

La libertà dell’uno finisce quando comincia quella dell’altro…

“Credo tantissimo nella libertà. Se vuoi andare nudo nei boschi, fallo. Se vuoi girare nudo su una spiaggia deserta, sei libero. Ma non puoi farlo in mezzo a 200 ombrelloni. La tua libertà finisce dove inizia quella dell’altro. Oggi però questo confine è sempre più sbiadito. Ci sono persone che fanno video sbirciando dalle finestre dei vicini, e li pubblicano. È inquietante. E il problema non è solo chi li fa, ma anche chi li guarda, chi li alimenta. Perché ogni visualizzazione è un “premio” che legittima quel comportamento”.

Si è mai sentita in pericolo?

“Mentre giravamo Makari a Trapani, un gruppo di ragazzi mi ha seguita dalla piazza centrale fino a sotto casa. Sei dentro una macchina e io ero da sola, stavo per entrare nel portone. Mi giro, li vedo, mi faccio seria e dico: “Ragazzi, tutto a posto?”. “Ma sei quella di Makari?”, la loro risposta. E io: “Sì, ma a prescindere da Makari, è normale che mi state seguendo da cinque minuti sotto casa?”. Erano stupiti dalla mia reazione, ma io volevo solo farli riflettere. Farli rendere conto. Che effetto dovrebbe farmi, essere da sola, in una via buia, con una macchina che mi segue? È paura, non popolarità”.

Come reagisce un’attrice come lei quando un progetto in cui crede, come ad esempio Love Club, non va come sperava?

“Love Club è stata un’enorme operazione di coraggio da parte di tutte le persone coinvolte, a partire dalle attrici e da chi lo ha prodotto. Hanno deciso di raccontare un universo, quello LGBTQIA+, in modo libero, diretto, senza filtri. Io ero l’unico personaggio etero del gruppo ma, quando ho scoperto quali sarebbero stati gli altri personaggi, ho detto subito che avrei voluto interpretare il trans brasiliano. Perché da attrice, se mi chiedi cosa voglio fare, ti rispondo: non voglio essere per forza la siciliana che suona la chitarra. Voglio spingermi oltre, misurarmi con personaggi distanti da me. Ma ovviamente c’è stato un discorso importante da parte loro, e rispetto le scelte. Il mio provino per Love Club non era un provino classico. Non mi hanno chiesto di recitare un monologo. Mi hanno chiesto che rapporto avessi con la comunità LGBTQIA+. E io ho raccontato un pezzo della mia vita. Ho parlato di come sono cresciuta in una famiglia dove la diversità era la normalità. Mia nonna era musulmana, mia madre cristiana. Pregavano per me, l’una dal Corano, l’altra dalla Bibbia. La Madonna e Allah coesistevano nella mia infanzia. Sono cresciuta in un clima di bellezza, in cui non ho mai dovuto domandarmi se qualcosa fosse giusto o sbagliato in termini identitari. E quando da piccola mi chiedevano “Tua nonna è nera?”, io rispondevo “No, è marrone”. Perché per me era così: non era un’etichetta, era un colore reale. E questa semplicità nel guardare il mondo, io non l’ho mai persa. Continuo a guardare le cose con gli occhi di una bambina. Mi è stata data la possibilità di non essere incasellata, e io me la tengo stretta”.

E oggi sente che questa visione è accettata?

“No. In Italia, purtroppo, siamo molto indietro. Soprattutto sulla multietnicità culturale. A Londra vedi il medico indiano, il chirurgo nigeriano, e nessuno fa una piega. Qui siamo ancora fermi all’idea che il nero sia il lavavetri. Mia nonna – somala, colta, perfettamente italiana – prenotava una stanza in hotel, e poi si sentiva chiedere all’arrivo: “Ma è sicura che è lei? Al telefono parlava un italiano perfetto”. Questo è razzismo sistemico. Quando vedi un ragazzo cinese in un negozio a Roma che parla in perfetto dialetto romano con te, e in cinese con il padre, è lì che capisci che le nuove generazioni ci sono. Ma noi facciamo fatica ad accettarlo. Perché continuiamo a voler ricondurre tutto a un’identità unica, pulita, riconoscibile. E invece io non voglio essere riconoscibile. Voglio essere tutto”.

Se dovesse scegliere tre aggettivi per descriversi quali sarebbero?

“Difficile rispondere. Direi tenace. Poi me ne viene in mente uno in siciliano: perilongo. Poi forse sono anche delicata, oppure armonica. Non so, scelga lei”.

C’è un commento, un giudizio che le ha dato fastidio leggere su di lei?

“Non su di me direttamente, ma su Suleima, il mio personaggio in Makari. Perché la sento molto vicina, anche se siamo diverse. È una donna in carriera, un’architetta, una che decide di stare accanto a un uomo, Saverio, che però è un antieroe. Uno che non ce la fa, che ha fallito, che è stato licenziato, che vive nel passato. E lei, nonostante tutto, se lo accolla. Non lo giudica. Cerca di portarlo via dalla sua zona di comfort. Vuole dargli una visione del futuro. Eppure, come accennavo prima, ci sono ancora persone (spesso donne) che la criticano. Che dicono: “Ma come fai a lasciarlo solo? Ma non si fa così”. Come se una donna che lavora, che parte, che viaggia, meritasse di essere tradita. È assurdo. Siamo nel 2025 e ancora ci scandalizziamo se una donna decide di non avere figli, di non volersi sposare, di voler crescere artisticamente prima di tutto. E magari, nel frattempo, vuole anche amare un uomo. Ma senza dover rinunciare a se stessa”.

Si sente come lei?

“Molto. Anche se, lo dico sinceramente, io non avrei resistito così tanto con uno come Saverio. Io sono una che cerca la scomodità, non il comodo. Mi spaventa che la parola “emancipazione” faccia ancora paura. Mi spaventa che una donna che guida da sola fino ad Amsterdam venga vista come una temeraria. Ma se succede qualcosa, cambia qualcosa se sei sola o con un uomo? Se un gruppo vuole farti del male, lo fa lo stesso. La cronaca ce lo insegna”.