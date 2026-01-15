L'intervista a Marianna e Marco Morandi, figli di Gianni: "Raccontiamo a teatro la nostra storia”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono storie che non nascono con l’idea di essere raccontate. Stanno lì, ferme nei cassetti, nei ricordi impolverati, nei diari chiusi a chiave. Poi accade qualcosa – una perdita, un trasloco, una voce che manca – e quelle storie iniziano a chiamarti. Benvenuti a casa Morandi è una di queste storie: non scritta a tavolino, ma affiorata piano piano, a partire da un evento intimo e doloroso, la scomparsa della tata Marta, figura centrale nella vita di Marianna e Marco Morandi. Tutto è cominciato nel momento in cui hanno svuotato la sua casa. Tra scatoloni e oggetti conservati con cura, hanno ritrovato non solo una perfetta ricostruzione della loro cameretta d’infanzia, ma anche un tempo che sembrava perduto. E da lì, la scintilla: trasformare quella memoria condivisa in uno spettacolo, con leggerezza, con ironia, ma senza nascondere la verità delle emozioni. Sì, sono figli d’arte: Gianni Morandi e Laura Efrikian, i loro genitori. E sì, portano un cognome che fa subito pensare a una storia nota, pubblica. Ma sul palco, in questo caso, sono solo Marianna e Marco, fratello e sorella che provano a raccontare chi erano e chi sono diventati. Senza filtri, senza pose. Con tutto il pudore e tutta la libertà che servono per ridere del passato e guardarlo con tenerezza. Virgilio Notizie li ha incontrati per un’intervista esclusiva alla vigilia del debutto al Teatro Gioiello di Torino, dove saranno in scena dal 16 al 18 gennaio. E insieme ci si è presi il tempo per parlare di perdita e famiglia, di ricordi che pungono e fanno ridere, di cosa vuol dire crescere con due genitori famosi e di quanto sia difficile – e liberatorio – trovare una voce che sia davvero la tua. Ma soprattutto, si è discusso di consapevolezza e leggerezza. Quelle che si conquistano solo vivendo.

Il testo di Benvenuti a casa Morandi nasce da un lutto, dalla perdita della vostra tata. Un’esperienza che di solito è vissuta come qualcosa di drammatico, traumatico. Voi, invece, l’avete trasformata in uno spunto narrativo con una chiave leggera, che dà vita all’intero spettacolo. È stato naturale affrontarla così, o vi siete chiesti se sarebbe stato più giusto mantenere un tono più serio?

Marco Morandi: “È venuto tutto in modo spontaneo, naturale. Non ci siamo detti: ‘Affrontiamolo con leggerezza’. È successo così. Marta, la nostra tata, è stata davvero una figura mitica nella nostra vita. Ma non solo per noi: chiunque abbia frequentato casa Morandi dagli anni Sessanta in poi la ricorda così. Era mitica in senso letterale. Aveva tratti molto forti: da un lato una gentilezza enorme, dall’altro un bisogno di controllo altrettanto marcato. Ma non voglio scendere troppo nei particolari. Quello che conta è che l’idea dello spettacolo, e il suo tono, sono nati da soli. Lei faceva ridere, davvero. E quindi, in modo naturale, il racconto è venuto fuori anche con ironia. Forse perché oggi riusciamo a sorridere di alcuni episodi che, all’epoca, ci erano sembrati tutt’altro. La chiave è tutta lì. Ma ogni volta che saliamo sul palco c’è commozione. Parlarne ci tocca, perché il legame con lei era fortissimo. In un certo senso, ci sembra sia stata proprio lei a portarci lì, come se tutto fosse parte di un suo piano”.

Marianna Morandi: “Confermo tutto. Anche per me è come se fosse stata lei a conservare, nel tempo, tutti quegli oggetti che oggi sono diventati ricordi. Come se lo scopo fosse proprio portarci, prima o poi, su un palco a raccontare questa storia insieme. È chiaro che la perdita è stata dolorosa. Il dispiacere, il vuoto: tutto vero. Ma c’è stato anche un lato quasi grottesco, tragicomico. Per esempio, quando abbiamo scoperto che non aveva affatto l’età che ci aveva sempre detto. Ci ha preso in giro per tutta la vita, sul serio. E alla fine, anche il dolore si è trasformato in una risata collettiva. Oggi la ringraziamo per tutto quello che ha fatto per noi. Ma allo stesso tempo ci viene da dirle: ‘Mannaggia a te!’. Perché ci ha fregati. Pensavamo fosse anziana, ma non così tanto. E quindi, in fondo, ci siamo detti: beh, era il suo momento. È andata così”.

Lo spettacolo è ambientato nella vostra cameretta d’infanzia o, meglio, in una sua ricostruzione scenica. Che effetto vi ha fatto tornarci, da adulti?

Marco Morandi: “È come essere catapultati nei ricordi. E credo che questo arrivi forte anche al pubblico, perché capita a tutti, prima o poi, di trovarsi davanti a una scatola di vecchie foto, o di tornare in una casa delle vacanze… Sono quei momenti che ti riportano indietro, che ti fanno dire: ‘Ti ricordi quando…?’. È un’esperienza condivisa, familiare, che ci accomuna tutti. Per scrivere lo spettacolo, all’inizio ci ha aiutati Elisabetta Tulli: ci ha dato una mano a mettere insieme i ricordi, a farli emergere. Poi è arrivato Pino Quartullo, e lì è nata davvero la commedia. Pino ha introdotto un terzo personaggio, Marcello Sindici, un trasportatore che irrompe nella scena in modo comico. Anche qui c’è un gioco tra realtà e finzione: nella storia lui è un ex ballerino di Raffaella Carrà e lo è davvero, anche nella vita! È un omone, ha una certa età, ma ha lavorato davvero con lei. Pino ha voluto inserire un pezzo di realtà nella finzione, e da lì sono nate situazioni esilaranti. È a quel punto che lo spettacolo è diventato una vera e propria commedia”.

Marianna Morandi: “Sì, e per me, ritrovarmi nella cameretta, anche solo nella sua ricostruzione, è stato come tornare davvero indietro. In certi momenti, in certi racconti, mi sento proprio di essere di nuovo quella bambina, quell’adolescente. Ma riesco anche a guardarmi con gli occhi della donna che sono oggi, con tutto quello che ho vissuto. E quindi riesco a sorridere di me stessa, di quella parte del passato. È qualcosa di molto intenso, quasi karmico. Ogni sera, su quel palco, si attiva qualcosa di profondamente emotivo, quasi psicologico”.

Qual è stato il ricordo che vi ha fatto più piacere ritrovare, proprio perché lo avevate dimenticato?

Marianna Morandi: “Per quanto mi riguarda, non so se è un pregio o un difetto ma tendo a rimuovere tante cose. Ne ho dimenticate davvero molte. Per me, riviverle è stato come ascoltarle per la prima volta. Mi veniva da pensare: ‘Ma davvero è successo a noi? È possibile?’. Ci sono stati tanti momenti belli, ma ce un filo conduttore, che mi è rimasto dentro e che torna anche nella commedia: lo sguardo che da adolescenti avevamo sui nostri genitori. All’epoca ci sembravano troppo severi, esagerati nei valori che ci trasmettevano. E forse lo erano. Ma oggi, da adulti e da genitori riconosciamo che avevano ragione. Quello che ci pareva una forzatura, oggi lo vediamo con gratitudine. Mi sento di ringraziarli. E mi ritrovo a chiedermi se noi, con i nostri figli, siamo stati altrettanto bravi. È un’analisi che viene naturale”.

Marco Morandi: “Anche per me sono riaffiorati tanti ricordi, ma uno in particolare mi ha colpito molto: ho ritrovato tutte le lettere delle mie fidanzatine. Elementari, medie, liceo… ce n’erano di ogni età. Rileggerle è stato un tuffo nel passato. Mi sono sentito riportato esattamente lì, in quel tempo. È stato commovente, e anche un po’ divertente. Perché poi ci siamo ricordati che Marta controllava tutto. La sua frase fissa era: ‘Non te fidar’, sta con te perché sei Morandi’. Quella frase ce l’ha proprio piantata in testa. E così, quelle lettere mi hanno fatto sorridere ma anche riflettere. È stato tenero, un bel momento”.

Marianna Morandi: “Probabilmente non avevamo davvero segreti per lei. Marta arrivava dove nemmeno i genitori riuscivano ad arrivare. Anch’io ho ritrovato lettere dei miei ex: alcune le ho tenute, altre le ho buttate. Forse questo dice qualcosa su di noi due… Ma la sorpresa più grande è stato ritrovare i miei diari segreti. Quelli col lucchetto e la chiavetta… ovviamente, senza chiave. Mi sono riletta tutti i ‘caro diario’ scritti tra i 12 e i 15 anni: è stato un vero viaggio. Magari non ti ricordi nemmeno più che tipo di adolescente eri, ma mentre leggi, tornano in mente i pensieri, le emozioni. Ti chiedi: ‘Davvero ho vissuto questo? Ho pensato questo?’. E capisci anche quanto sei cambiata. Vedi tutto con occhi diversi”.

In scena, con lo spettacolo, avete la possibilità rara di rivedere chi eravate e come siete cambiati. In cosa sentite di essere cambiati di più? Qual è il cambiamento più radicale?

Marianna Morandi: “Io sono molto felice dell’età che ho adesso. Anche perché, diciamolo, l’alternativa all’invecchiare non è proprio entusiasmante… Ma ciò che mi rende più serena è la leggerezza: arrivare a un punto della vita in cui non devi più dimostrare niente a nessuno è una liberazione. Ti senti più centrata, più in pace. Hai fatto quello che dovevi fare. Guardi i tuoi figli crescere, vivi esperienze meravigliose come questa con Marco che, tra l’altro, è arrivata inaspettata, dopo trent’anni che non salivo su un palco. È come se la vita ti regalasse ancora sorprese belle, proprio quando pensavi che certi capitoli fossero chiusi. Quindi sì, si cambia. E per me, invecchiare è un viaggio bellissimo. Ti permette di guardare indietro senza peso. Da ragazza sentivo addosso tante pressioni, tanti ruoli da dover ricoprire. Ora non più. E sto bene così”.

Marco Morandi: “Potrei dire praticamente lo stesso. Uno dei temi forti dello spettacolo è il padre. Quando fai lo stesso mestiere del tuo, il confronto è inevitabile. All’inizio non avevo gli strumenti per viverlo con serenità. Non è stato facile. Ma col tempo, le cose cambiano. Oggi ho più consapevolezza e, soprattutto, più leggerezza. Riesco a guardare certe dinamiche con il giusto distacco. Senza quel peso iniziale. La parola giusta è proprio quella: consapevolezza”.

Colpisce che abbiate entrambi parlato di “consapevolezza” e “leggerezza”. Sono davvero conquiste importanti. E la leggerezza, in particolare, permette di vivere con più serenità.

Marianna Morandi: “Sì, assolutamente. Ma attenzione: leggerezza non vuol dire superficialità. È tutt’altro. È la libertà di poterti dire: ‘Chi se ne frega. Va bene così’. Non significa prendere tutto alla leggera, ma non caricarsi di pesi inutili. È vivere con uno zaino sulle spalle che, col tempo, si fa più leggero. E questa, per me, è una vera conquista”.

Marianna, lo accennava prima: lei è tornata su un palco dopo trent’anni. Che effetto le ha fatto?

Marianna Morandi: “È stato… strano, intenso. Quando Marco mi ha proposto lo spettacolo da fare insieme, mi è arrivato addosso all’improvviso. E ho detto sì, di getto. Non ci ho pensato troppo. Non mi sono chiesta se sarei stata capace, se ero all’altezza dopo tanto tempo. Ho detto sì perché era una cosa bella da fare con mio fratello. Poi, certo, con il tempo sono arrivate tutte le domande. ‘Ce la farò? Sarò ancora capace? Ero brava? Non ero brava’”… Trent’anni sono lunghi. Ci sono state notti insonni, per mesi. Ma quando sono salita su quel palco, avere Marco accanto mi ha dato molta forza. Mi sono sentita protetta. E alla fine è stato come andare in bicicletta. Ci pensi tantissimo, ma poi… ti viene naturale. È come se quello che avevo imparato a vent’anni fosse rimasto lì, in un angolo. E nel momento giusto, è tornato fuori. Con disinvoltura. Con leggerezza. Con serenità”.

In scena siete personaggi, ma siete anche persone: raccontate la vostra vita reale. Secondo voi esiste un confine tra arte e realtà? E, se sì, dove si trova?

Marianna Morandi: “Forse no, forse quel confine non esiste davvero. Anche perché la nostra vita è sempre stata così. Non scegli dove nascere, e noi siamo nati in una famiglia di artisti: nostro nonno era direttore d’orchestra, nostra madre e nostro padre lavoravano entrambi nello spettacolo. Abbiamo respirato arte da subito. Proseguire su quella strada è stato naturale. Per questo non saprei dire se c’è una linea netta tra quello che facciamo e chi siamo. In fondo, lì sul palco siamo noi, raccontiamo noi”.

Marco Morandi: “Io sono sessant’anni che studio questo personaggio (ridono, ndr). Quindi, penso di averlo abbastanza capito: rispetto ad altri ho fatto un percorso al contrario. Però, ogni sera, succede comunque qualcosa di nuovo. Marianna, dì la verità: capita anche a te, no?”.

Marianna Morandi: “Sì, è vero. Ogni volta succede qualcosa che non ti aspetti”.

In effetti, siete fortunati e sfortunati allo stesso tempo: non potete nemmeno fare come gli attori classici che “escono di scena e si tolgono il personaggio di dosso”. È complicato?

Marianna Morandi: “Esatto. Noi, come diceva Marco, abbiamo fatto un percorso al contrario. Da quando avevamo cinque anni ci sentivamo dire: ‘Bravi, nello spettacolino siete stati bravissimi’. E da lì, un passo alla volta, abbiamo cominciato a studiare. Siamo arrivati oggi, cinquant’anni dopo, a portare in scena uno spettacolo di cui siamo davvero soddisfatti. È stato un percorso lungo, fatto anche di tante domande su noi stessi.”

Benvenuti a casa Morandi parla anche di identità. Al di là della commedia, del racconto familiare, il cuore è quello. Quanto avete dovuto lavorare per capire chi eravate davvero? Avete mai vissuto quella che oggi chiameremmo “sindrome dell’impostore”?

Marianna Morandi: “Mi piace molto questa espressione. Sì, la conosco bene. Forse Marco ha lavorato più di me, su di sé. Io, a un certo punto, mi sono proprio tirata fuori. Ho scelto una vita diversa, ho smesso di espormi, di recitare, di stare sotto i riflettori. Credo che, in parte, l’abbia fatto per non sentire più quel peso, quel confronto costante. Forse ho aspettato trent’anni per tornare proprio per questo. Ma Marco riguardo a ciò può rispondere meglio di me”.

Marco Morandi: “Penso che ognuno se la viva a modo suo. Io, all’inizio, l’ho sofferta un po’. Quando provi a fare qualcosa di tuo, molti vedono solo quello che vogliono vedere. Poi cresci, ti abitui. E impari a conoscerti. Ricordo un momento preciso: ho conosciuto il figlio di una persona che ammiravo tantissimo. Mi è venuto spontaneo dirgli: ‘Guarda, io ammiro tuo padre’. E lì ho capito che funziona così. È normale che accada: le persone ti associano a chi ti ha preceduto. Allora ho smesso di combatterlo. Ho smesso di viverlo come un peso. Col tempo, ti costruisci la tua strada, le tue soddisfazioni, la tua sicurezza. Ma accettare quella condizione, invece di subirla, è stato fondamentale. E oggi sono più sereno”.

Non avete mai temuto che quella stessa pressione, quel tipo di giudizio che vivevate voi, potesse ricadere anche sui vostri figli, che a loro volta hanno scelto un percorso artistico?

Marianna Morandi: “L’ho temuto eccome. Ed è lì che ho capito tante cose di mio padre e di mia madre. Quella loro severità, che da ragazzi ci sembrava esagerata, oggi la leggo come un tentativo di proteggerci. Loro sapevano quanto questo ambiente può essere duro. Noi no, allora non lo capivamo. Ma il messaggio era chiaro: ‘Fate attenzione. Vi guarderanno. E se sbagliate, se ne accorgeranno subito’”.

Marco Morandi: “Sì, lo capisco. Il discorso del ‘raccomandato’ dà fastidio, anche a noi. Ma a un certo punto lo accetti. È un pregiudizio che arriva prima ancora che tu abbia fatto qualcosa. Sta a te dimostrare chi sei. E affrontarlo con serenità. Con quella leggerezza di cui parlavamo prima”.

Marianna Morandi: “E poi, nel nostro caso, la gente non lo sa: non solo non siamo mai stati raccomandati ma, a volte, sono stati messi dei bastoni tra le ruote, proprio per evitare quell’etichetta. Come genitore oggi lo capisco. E capisco anche i miei figli, che hanno scelto entrambi la musica, lo spettacolo. Crescendo in una famiglia così, è difficile pensarsi in un altro mondo. Poi certo, tutto è possibile. Ma spesso respiri quell’aria e finisce che diventa parte di te. E allora sta a te dimostrare quanto vali. Non devi eguagliare chi c’era prima. Devi solo fare il tuo percorso, con sincerità e professionalità”.

I figli d’arte vivono spesso con una spada di Damocle sulla testa. Ma diciamolo: se foste stati davvero raccomandati, avreste già vinto sessantacinque Sanremo e condotto il sabato sera su Rai Uno.

Marianna Morandi: “Anche se qualcuno ti raccomanda, davvero pensiamo che il pubblico sia così ingenuo? Se sei lì e non sai fare niente, non è che vinci tutto solo perché hai un cognome. Puoi anche avere un’opportunità in più, ma poi una volta in scena te la giochi da solo. La gente capisce, non la intorti. Detto questo, sì: il confronto è una spada di Damocle. Ma abbiamo anche avuto un’enorme fortuna: quella di crescere in mezzo all’arte. Abbiamo ascoltato, osservato, imparato. In famiglia c’erano stimoli, strumenti, esperienze. Un bagaglio che altri magari non hanno. E questo, è innegabile, è stato un vantaggio”.

Marco Morandi: “È come il figlio del falegname: sa cos’è una pialla, perché ci è cresciuto in mezzo. Lo stesso vale per i figli dei medici, o di chi fa qualsiasi altro mestiere. Tutti da piccoli imitiamo i nostri genitori. A me, a cinque anni, hanno messo in mano un violino. E guarda un po’ com’è andata…”.

Marianna Morandi: “Anche a me hanno messo il pianoforte. Solo che ero talmente negata che non sono mai diventata brava come te. Quindi vedi? Anche con le stesse premesse, ognuno prende la sua strada”.

A proposito di mamma e papà: nello spettacolo ci sono, anche se non fisicamente. Compaiono con la loro voce, nei messaggi. Ma vi hanno detto qualcosa prima di andare in scena? O vi hanno lasciati liberi di raccontare ciò che volevate?

Marco Morandi: “Sono stati curiosi, più che altro. Hanno detto: ‘Fatelo, poi vediamo’. Li abbiamo tenuti aggiornati durante il lavoro. Mi ricordo la prima lettura con Pino, copione alla mano: alla fine nostra madre ci ha guardati e ha detto: ‘Io vi denuncio’ (ridono, ndr). È chiaro che certi aneddoti li abbiamo un po’ ‘coloriti’, resi più comici, ma la base è tutta vera. E comunque lei non vede l’ora di tornare a vederci. Si diverte, si commuove. Anche per papà è un tuffo nel passato: viene appena può, guarda lo spettacolo e si emoziona”.

Marianna Morandi: “In casa nostra c’è sempre stata molta ironia. E, soprattutto, autoironia. È un ingrediente fondamentale: ti salva la vita. Si sono riconosciuti in quello che raccontiamo, e ci hanno riso su. Ma sempre con affetto. Quando papà ci ha visto, ci ha detto: ‘Mi sono riconosciuto’. È come se avesse ammesso: ‘Sì, ero anche così’. E non c’è niente di male. Non abbiamo raccontato niente di brutto. Abbiamo solo un po’ esagerato certi tratti. Anzi, se vogliamo, oggi certi aspetti che loro avevano come la severità o l’autorevolezza mancano. Non voglio fare discorsi sociologici, ma sì… forse un po’ si sono persi. E qualcosa invece bisognerebbe recuperare”.

Vi ho chiesto cosa ne pensano i vostri genitori, ma ora vi chiedo: che cosa vi dice il pubblico, dopo lo spettacolo?

Marco Morandi: “È la nostra soddisfazione più grande. Gli scettici, quelli che vengono per vedere ìi figli di…’ ma che a fine spettacolo ti dicono: ‘È stato bellissimo, molto commovente’, ti fanno sentire ripagato. Un altro aspetto che ci colpisce è che tante persone si riconoscono nella storia. Anche se la nostra famiglia è particolare, certi meccanismi sono universali: il rapporto genitori-figli, ad esempio, lo è. C’è chi si rivede in Marianna, nel modo in cui parla del padre. Oppure in quel peso che si sente quando hai un genitore ‘importante’. E non serve che quel genitore sia famoso: anche il figlio del medico in un paese resta sempre ‘il figlio del medico’. Sono dinamiche che toccano tutti. E questo ci fa capire che, in fondo, se questa storia la raccontassero due fratelli qualsiasi, funzionerebbe lo stesso”.

Marianna Morandi: “Sì, e la cosa più bella è vedere che le persone escono contente. Ci dicono spesso ‘Non ce l’aspettavamo’: è la frase che sento di più. Ma sono venuti, hanno guardato, e poi hanno deciso. Nessun processo alle intenzioni. E questo, per me, è già una vittoria. Non è stato facile scrivere questo spettacolo. Né condensare tutto in un’ora e mezza. Ci sono dentro vite intere, emozioni, nodi irrisolti. È stato un lavoro lungo, faticoso. Ma penso che, alla fine, abbiamo trovato la chiave giusta. E, arrivati alla cinquantesima replica, possiamo dire che il pubblico lo ha capito”.

Nello spettacolo dite che, in fondo, anche la vostra era una famiglia normale. Lo pensate davvero?

Marco Morandi: “No, secondo me la verità è che nessuna famiglia è davvero ‘normale’. Tutte hanno le loro stranezze, le loro follie. Ognuno ha avuto la zia un po’ matta, il parente bizzarro. Le famiglie, tutte, sono una specie di piccolo manicomio, la nostra compresa”.

Marianna Morandi: “Sì, una famiglia particolare ma anche fortunata. Ecco, direi così: siamo stati fortunati. Per l’affetto, che non è mai mancato: tutta la nostra famiglia allargata in qualche modo è presente nello spettacolo, con audio o telefonate… nessuno ci ha detto di no. E oggi, se guardo indietro, dico con sincerità: sì, siamo stati fortunati”.

È raro, oggi, trovare qualcuno che si racconta davvero. Senza voler solo “fare spettacolo”.

Marianna Morandi: “Grazie. Ma penso che proprio questa sia la forza dello spettacolo. Il pubblico capisce che siamo veri. Che ci vogliamo bene davvero. Che tutto nasce da una storia autentica, vissuta. E la gente, queste cose, le sente. Non la puoi ingannare. Non basta un nome. Serve sincerità. E penso che sia proprio questo a fare la differenza”.