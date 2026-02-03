L'invisibile su Rai1 racconta la cattura di Matteo Messina Denaro, nel cast anche Levante e Leo Gassmann

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

“L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro” debutta su Rai1 il 3 e 4 febbraio con quattro episodi in due serate. La miniserie segue i tre mesi finali dell’indagine che ha portato all’arresto del boss dopo quasi trent’anni di latitanza. Nel cast Lino Guanciale, Leo Gassman, Levante e tanti altri grandi nomi.

In tv per la miniserie su Matteo Messina Denaro

Martedì 3 febbraio, in prima serata, debutta su Rai1 la miniserie “L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro”. La fiction sarà trasmessa in due serate con quattro episodi totali e disponibile anche in un unico boxset su RaiPlay.

Dalle 21.30 i primi due episodi della produzione, firmata da CamFilm con Rai Fiction e diretta da Michele Soavi, che racconta uno dei capitoli più intensi della storia giudiziaria italiana: la cattura dell’ultimo padrino di Cosa Nostra dopo quasi trent’anni di latitanza.

Il focus sono i tre mesi che hanno anticipato l’arresto di Matteo Messina Denaro, avvenuto il 16 gennaio 2023 presso la clinica La Maddalena di Palermo, nel quartiere San Lorenzo, dove il boss si era recato per cure mediche sotto falso nome.

La trama de “L’invisibile”

Al centro della narrazione c’è il Colonnello Lucio Gambera, interpretato da Lino Guanciale, che guida una squadra del Ros in una serrata ricerca contro il tempo, con l’osservazione meticolosa di indizi, intercettazioni e pedinamenti.

La tensione della trama è rafforzata dall’obbligo imposto al colonnello dal suo Comandante: chiudere il caso in tre mesi o cedere la guida della squadra. In parallelo all’indagine investigativa e alla nota Operazione Tramonto, la serie sviluppa il conflitto interiore di Gambera, diviso tra gli impegni istituzionali e il rapporto con la famiglia.

Nel cast anche Leo Gassman e Levante

Accanto al protagonista, la squadra comprende personaggi come Sancho (Massimo De Lorenzo), Ram (Leo Gassmann), Dago (Giacomo Stallone), Nikita (Noemi Brando), Garcia (Roberto Scorza) e il vice procuratore Paolo Guido (Paolo Briguglia).

Nel cast spicca anche il nome della cantante Levante, alla sua prima esperienza recitativa televisiva nel ruolo della moglie di Gambera, mentre Leo Gassmann torna a recitare interpretando un giovane tecnico radio.

Il ruolo più “delicato” è quello interpretato da Ninni Bruschetta: l’attore dà volto al boss Matteo Messina Denaro, al centro della serie pur apparendo raramente in presenza.

Le curiosità: location, produzione e libro

Le riprese si sono svolte tra Palermo, la sua provincia e Roma, privilegiando set che potessero restituire realismo agli eventi e al contesto della lotta alla criminalità.

La produzione è firmata da Pietro Valsecchi (Taodue), già noto per successi come “Squadra Antimafia” e i film di Checco Zalone. Valsecchi firma anche la sceneggiatura insieme a esperti del settore come Salvatore De Mola (“Imma Tataranni”) e Luca Vendruscolo (co-creatore di “Boris”).

L’opera si ispira all’omonimo libro-inchiesta di Giacomo Di Girolamo, che analizza la vita del boss attraverso un audace “tu” narrativo. Il testo ricostruisce la rete di protezioni eccellenti e l’evoluzione di Cosa Nostra che, dopo le stragi degli anni ’90, scelse la strategia dell’inabissamento.