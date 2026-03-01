L’Iran apre alle negoziazioni con Trump dopo l’uccisione di Khamenei: “Avrebbero dovuto farlo prima”

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il giorno seguente ai bombardamenti lanciati da Usa e Israele contro l’Iran, che hanno causato la morte dell’ayatollah Ali Khamenei, la nuova leadership apre le negoziazioni. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump rivela di aver ricevuto la richiesta di un colloquio da parte del paese sotto attacco, al quale ha risposto positivamente.

Trump parlerà con la leadership iraniana

“Vogliono parlare, e io ho accettato di parlare, quindi parlerò con loro”: sono le parole di Donald Trump al giornalista del The Atlantic Michael Scherer.

Con “loro” il Tycoon intende la nuova leadership dell’Iran, che ha in mano il controllo del paese a seguito della morte dell’ayatollah Ali Khamenei.

“Avrebbero dovuto farlo prima. – è il commento di Trump – Hanno aspettato troppo a lungo”. La notizia è stata rivelata dal Presidente attorno alle ore 9:30 del mattino del 1° marzo.

Trump ribadisce l’errore di un mancato dialogo precedente: “Avrebbero potuto raggiungere un accordo. Avrebbero dovuto farlo prima. Hanno giocato troppo astutamente”.

Le proteste popolari in Iran

In Iran sono contrastanti le reazioni ai bombardamenti. Migliaia di persone sono scese nella principale piazza Enghelab a Teheran dopo l’annuncio della morte della Guida suprema.

Vestiti di nero, sventolando il ritratto di Khamenei e la bandiera della Repubblica islamica, hanno urlato: “Morte all’America! Morte a Israele!”.

Dall’altro lato, la speranza degli studenti che da mesi occupavano le università in segno di protesta contro la dittatura che perdurava dal 1989.

“Non abbiamo paura, non abbiamo il problema di perdere la vita, ma di tornare a vivere, di assicurarci una vita futura” ha raccontato uno di loro ai microfoni di HuffPost.

Trump cavalca il sentire del secondo gruppo, quello avverso a Khamenei: “La gente voleva farlo da 47 anni. Hanno ucciso persone per 47 anni, e ora la situazione si è ribaltata”.

Chi succederà all’ayatollah Ali Khamenei

La Costituzione della Repubblica Islamica prevede che, in caso di morte della Guida, questa sia sostituita da un triumvirato, in attesa dell’elezione del successore da parte dell’Assemblea degli Esperti.

Il triumvirato si compone dal presidente della Repubblica, dal capo dell’apparato giudiziario e da uno dei giuristi del Consiglio dei Guardiani.

Succedono dunque a Ali Khamenei l’attuale presidente Massud Pezeshkian, Gholamhossein Ejei e il giurista eletto del Consiglio per il Discernimento Alireza Arafi.