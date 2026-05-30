L'Iran attacca il Kuwait, missile balistico su una base aerea ferisce 5 cittadini americani

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L’Iran ha lanciato un missile balistico contro la base aerea di Ali Al Salem, in Kuwait, in un’area che ospita anche soldati dell’aeronautica statunitense. L’attacco è stato intercettato ma i detriti del missile sono comunque caduti sulla base, danneggiando anche due droni statunitensi. Nel frattempo i negoziati rimangono in stallo dopo la mancata decisione di Trump sull’ultima proposta iraniana.

Attacco iraniano contro il Kuwait

Nella mattinata del 30 maggio le forze armate iraniane hanno lanciato un missile balistico contro la base aerea di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita anche militari statunitensi.

Il missile è stato intercettato dalle difese aeree della base ma alcuni detriti sono comunque caduti sulle strutture, distruggendo un drone statunitense MQ-9 Reaper e danneggiandone gravemente un altro.

ANSA

La notizia è stata riportata da diverse fonti iraniane, ma anche dall’agenzia statunitense Bloomberg. Nell’attacco sono rimasti feriti lievemente cinque cittadini statunitensi, sia lavoratori civili della base, sia personale militare.

Cessate il fuoco sempre più instabile

Quello del 30 maggio è il primo serio attacco di terra da parte dell’Iran dall’inizio del cessate il fuoco contro un obiettivo che ospita anche militari statunitensi.

È anche la prima risposta con conseguenze tangibili ai bombardamenti che gli Stati Uniti hanno effettuato contro alcuni siti missilistici nel sud dell’Iran nei giorni scorsi.

Questi attacchi rendono sempre più fragile il cessate il fuoco concordato dai due Paesi per avviare i colloqui di pace che, nonostante alcuni progressi, si trovano nuovamente in stallo.

L’indecisione di Trump

Nella giornata di ieri 29 maggio infatti, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha comunicato di aver ricevuto una proposta da parte dell’Iran per un memorandum di intesa su un accordo.

Si trattava di fatto di un accordo per porre le basi per trattare sulla vera questione che ha causato la guerra, il programma nucleare civile iraniano, che gli Stati Uniti sostengono possa avere conseguenze militari.

Trump ha prima detto che si sarebbe riunito con i massimi vertici militari e politici statunitensi nella cosiddetta “situation room” per prendere una decisione a riguardo, ma poi nella notte è emerso che il presidente degli Stati Uniti non ha dato alcuna indicazione precisa.