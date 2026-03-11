L'Iran promette vendetta per le 165 bambine uccise con un video in stile Lego: come colpirà Trump e Netanyahu
L'Iran pubblica un video in stile Lego in cui viene mostrata la risposta di Teheran agli attacchi di Trump Netanyahu alla scuola elementare di Minab
Un video in stile Lego diffuso dalla tv di Stato iraniana promette di vendicare le 165 bambine di una scuola elementare di Minab uccise da un bombardamento americano il 28 febbraio. Nel video di propaganda si vedono Trump e Netanyahu ordinare il bombardamento, poi le immagini mostrano la reazione di Teheran che colpisce basi americane nei Paesi del Golfo, Dubai, Israele e soldati statunitensi mentre il prezzo del petrolio aumenta sempre più.
- Il video in stile Lego dell'Iran
- La vendetta per le 165 bambine uccise
- L'indagine sulla scuola elementare di Minab
Il video in stile Lego dell’Iran
La tv di Stato iraniana ha diffuso un video di propaganda in stile Lego.
All’inizio del video si vedono Trump e Netanyahu prima impegnati nella lettura degli Epstein files che poi decidono di passare all’azione e ordinare l’attacco all’Iran.
Il video mostra l’attacco del 28 febbraio alla scuola elementare di Minab dove hanno perso la vita almeno 175 persone, in gran parte bambine.
La vendetta per le 165 bambine uccise
Sarebbero 165 le bambine morte nel raid e il video di propaganda vuole mostrare la vendetta di Teheran proprio per quell’attacco.
Le immagini mostrano la risposta militare dell’Iran, sempre in stile Lego: viene colpita Israele, si vede l’attacco sulla base britannica a Cipro e poi un drone colpisce Dubai, così come altre basi americane in Medioriente.
Il video mostra soldati americani uccisi, il prezzo del petrolio andare alle stelle, navi in fiamme. Alla fine la scritta dice: “In memoria delle studentesse di Minab uccise dal terrorismo sionista e statunitense”.
L’indagine sulla scuola elementare di Minab
intanto un’indagine preliminare dell’esercito statunitense ha stabilito che a colpire, il 28 febbraio, la scuola elementare nella città iraniana di Minab è stato un missile Tomahawk americano.
Lo riferisce il New York Times citando funzionari statunitensi, secondo cui l’attacco sarebbe stato il risultato di un errore nell’individuazione del bersaglio.
I militari americani, infatti, stavano colpendo una vicina base della Marina dei Guardiani della Rivoluzione, ma le coordinate dell’obiettivo sarebbero state generate utilizzando dati obsoleti forniti che indicavano l’edificio come struttura militare (che però era stato trasformato in scuola anni prima).