L'Iran resiste agli Usa anche nei negoziati, Trump sempre più isolato chiama il "grande alleato" Israele

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Donald Trump non ha deciso la guerra in Iran da solo, eppure adesso è più isolato che mai nella responsabilità pubblica di averla persa. Spinto all’intervento militare nel Golfo dagli apparati statunitensi, i veri decisori della politica estera americana, e da Israele, il presidente americano è additato in patria come il principale responsabile del disastro che ha portato la benzina sopra i 4 dollari al gallone e Teheran a tenere in scacco la globalizzazione. Con due problemi in più: lo stallo nei negoziati per volontà della Repubblica Islamica e le tensioni con il governo Netanyahu.

La vera importanza negoziale dello Stretto di Hormuz

Chiudi Hormuz, riapri Hormuz. Il “valzer” di ripresa e blocco dello Stretto del Golfo Persico non ci deve apparire strano o “pazzo”, perché riflette l’andamento dei negoziati tra Iran e Stati Uniti. Anzi, è la parte più importante dei negoziati.

Il pomo della discordia è: chi è il garante della libera navigazione nel collo di bottiglia marittimo più importante del mondo per i flussi energetici? Bloccando a suo piacimento il traffico navale, Teheran vuole dimostrare (e ha dimostrato) di essere padrone delle “sue” acque.

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Dall’altro lato, gli Usa non possono abdicare al loro ruolo di “poliziotti” dei mari, che è il principio primo su cui si fonda la loro egemonia planetaria. La crisi del Mar Rosso provocata dagli Houthi dallo Yemen e quella di Hormuz ora stanno avvalorando le ipotesi della fine del dominio americano.

Non è una mera questione di forza e orgoglio, anche se questi fattori sono primari per imperi come Usa e Iran. In gioco c’è il mantenimento dell’economia mondiale. La Repubblica Islamica lo sa talmente bene che ha voluto colpire i satelliti americani, noi europei compresi, per dimostrare quanto Washington sia diventata debole.

E allora, tra grandi manovre militari statunitensi e minacce di annientamento della civiltà persiana, i Pasdaran hanno continuato a tenere in scacco Hormuz. Non soltanto con la forza, attaccando tre navi civili da sabato mattina, ma anche facendo passare almeno 12 imbarcazioni “amiche”. Tra queste, da settimane ormai, molte sono cinesi.

Come stanno andando i negoziati tra Iran e Usa

Come ha resistito alla distruzione del proprio programma nucleare e balistico e al cambio di regime, l’Iran sta opponendo un’efficace resistenza agli Stati Uniti anche al tavolo dei negoziati. Dopo aver imposto a Donald Trump di frenare Israele dall’attaccare il Libano, imponendola come condizione irrinunciabile per parlamentare, ora Teheran rilancia.

La Repubblica Islamica vuole apparire come il vero direttore d’orchestra delle trattative. E quindi agisce mediaticamente come Trump, riportando “progressi” nei colloqui ma affermando al contempo che un accordo definitivo è “ancora lontano”.

Le posizioni sono di fatto inconciliabili, ma l’Iran si pone come l’unica parte in causa che vuole davvero cessare le ostilità. Uno dei nodi principali riguarda la corsa al nucleare iraniana, che gli Usa hanno chiesto di congelare per 20 anni. Teheran ha rilanciato con 5 anni di congelamento. Il che rappresenta ben più che un’apertura e un viatico verso un’intesa.

Trump schiacciato tra le pressioni di apparati e Israele

Dall’altro lato del tavolo, Trump appare sempre più in crisi. Alterna minacce apocalittiche a proclami di distensione con maggiore frequenza, ma di fatto è stato abbandonato nella campagna mediatica della guerra.

La certezza di aver perso strategicamente il conflitto in Iran sta modificando la postura degli Stati Uniti, i quali devono assolutamente garantire il ritorno a una normalità (ferita) nel Golfo Persico e non possono rinunciare al grande alleato (e satellite) israeliano.

Ecco perché, dopo aver di fatto bloccato la guerra totale che Netanyahu voleva scatenare contro Hezbollah in Libano, il presidente americano ha dovuto lusingare lo Stato ebraico chiamandolo “grande alleato”. “A differenza”, ha aggiunto, degli Stati membri della Nato, che non sono intervenuti nella crisi di Hormuz.

Propaganda pura e semplice, ma significativa per decifrare il momento di profonda difficoltà che stanno vivendo gli Usa. Evidenziato anche dall’altra recente mossa di Trump.

Il tycoon ha convocato una riunione nella situation room della Casa Bianca per discutere del nuovo blocco iraniano dello Stretto di Hormuz. Secondo un funzionario americano, se non ci sarà presto una svolta la guerra potrebbe riprendere nei prossimi giorni.

Alla riunione erano presenti il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il capo del Pentagono Pete Hegseth e il segretario al Tesoro Scott Bessent. Cioè tutti i “falchi” che ora hanno isolato il presidente e che, si vocifera, gli stiano preparando il benservito prima della scadenza naturale del mandato.

Inoltre i sentori di un’altra escalation militare sono stati avvalorati dalla presenza di altri rappresentati degli apparati americani. Mai nelle ultime settimane a una riunione operativa avevano partecipato personaggi così influenti. Erano presenti infatti anche il capo della Cia, John Ratcliffe, l’inviato speciale Steve Witkoff, il capo di Gabinetto Susie Wiles e il capo dello Stato maggiore Dan Caine.