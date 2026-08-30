L’Islanda vota per entrare nell’Unione Europea, il ‘no’ è in testa al referendum: il nodo della pesca
I primi dati mostrano una spaccatura. La capitale vuole entrare nell’Unione Europa, il resto dell’Islanda vota no al referendum
L’Islanda è chiamata a votare per decidere se reiniziare le negoziazioni per l’adesione all’Unione Europea. Il referendum è sostenuto dalla coalizione di centrosinistra guidata dalla premier Kristrún Frostadóttir. I primi dati parziali mostrano il paese diviso: nella capitale Reykjavík prevale il sì, il resto del Paese, le aree rurali in particolare, è per il no. In dubbio i vantaggi economici dell’accordo.
Il referendum in Islanda
“L’Islanda dovrebbe riprendere i negoziati di adesione con l’Unione Europea?”: è questa la domanda riportata sulla scheda elettorale.
Il referendum chiede ai cittadini di concedere al governo l’autorizzazione a trattare le condizioni per l’adesione all’Unione Europea o, al contrario, abbandonare ogni prospettiva di entrare a farne parte.
Dopo la crisi economica del 2009, l’Islanda aveva già presentato domanda di adesione all’Ue, ma i negoziati erano stati congelati a seguito dell’elezione di un governo euroscettico nel 2013.
Se dovesse vincere il sì, le condizioni alle quali l’isola dovrebbe sottostare per l’ingresso in Ue sarebbero sottoposte a un secondo referendum.
Testa a testa tra sì e no
Con oltre 87.000 voti scrutinati, i risultati parziali mostrano un testa a testa con il sì al 51,2% e il no al 48,8%.
In linea con i sondaggi dei giorni scorsi, il no si avvicina al 60% nelle regioni più rurali, mentre i primi risultati dalla capitale Reykjavík indicano circa il 58% per il sì.
L’affluenza alle urne, affermano i dati preliminari, dovrebbe essere maggiore dell’80%, superando quella delle elezioni parlamentari del 2024.
Erano circa 272.000 le persone che avevano diritto al voto, su una popolazione complessiva di 403.000 abitanti.
I dubbi sull’ingresso nell’Unione Europea
L’adesione all’Unione Europea si è fatta una questione urgente dopo le minacce di Donald Trump all’indipendenza dell’isola.
Seppur, nei giorni di campagna elettorale, il dibattito si sia soffermato principalmente sui possibili vantaggi e svantaggi economici.
Il nodo principale è quello della pesca, un’industria che rappresenta quasi il 40% delle esportazioni islandesi.
Dal punto di vista di molti, l’ingresso nell’Ue potrebbe comportare la perdita almeno parziale del controllo sull’attività.
La politica comune europea sulla pesca potrebbe significare un maggiore accesso ai pescherecci degli altri Stati nelle acque nazionali.