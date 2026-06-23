L'Isola dei Famosi 2026 "cambia" i compensi dei concorrenti, perché il cachet sarà ritoccato ogni 3 giorni

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Il cachet previsto per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2026 subirà modifiche in base alla permanenza e ad alcune situazioni specifiche. Mentre sono in corso nelle Filippine le riprese delle varie puntate, sono emerse alcune indiscrezioni sui compensi che riceveranno i concorrenti, per esempio, la cifra aumenterà ogni tre giorni.

Il cachet dell’Isola dei Famosi 2026

Come riporta Fanpage, il contratto che i naufraghi hanno firmato prevede che il loro compenso sia strettamente legato ai giorni di permanenza nel gioco.

La cifra dovrebbe aumentare ogni tre giorni. Nello specifico, i naufraghi avranno diritto a una prima somma di denaro dopo 4 giorni di riprese, poi riceveranno una somma aggiuntiva ogni tre giorni (dalla seconda alla decima puntata), un’ultima somma viene data ai naufraghi nei quattro giorni di registrazione della finale.

ANSA

Se il percorso di un concorrente si dovesse interrompere prima dell’undicesima puntata, percepirebbe solo il compenso maturato fino a quel momento.

Perché il compenso aumenta ogni tre giorni

Il compenso aumenta ogni tre giorni perché, a eccezione della prima e dell’ultima puntata, questo è il tempo necessario per registrare un episodio del reality.

L’esordio e la finale richiedono invece quattro giorni di riprese, perciò sono pagate in modo diverso rispetto alle altre. In sintesi è come se in naufraghi venissero pagati in base alle puntate in cui saranno in gioco.

I compensi, in ogni caso, non sono uguali per tutti i concorrenti ma variano in base a criteri stabiliti dalla produzione (e probabilmente dai singoli accordi presi con ogni naufrago).

I casi eccezionali

Se l’Isola dei Famosi 2026 dovesse superare le 11 puntate previste, ogni episodio in più sarà pagato secondo le precedenti regole. Inoltre, il contratto copre anche eventuali extra.

Se, per esempio, Mediaset dovesse decidere di realizzare una puntata speciale in prima serata su Canale5 con la reunion di tutti i naufraghi, una specie di serata di festa per ripercorrere le dinamiche dell’edizione e celebrare il vincitore, anche questa sarà pagata con una somma in più.