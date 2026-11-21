Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nella mobilità, l’Italia guarda al futuro mantenendo “sempre al primo posto la sicurezza dei cittadini”. Lo Stivale è primo tra i quattro paesi più popolosi dell’Ue – davanti a Germania, Francia e Spagna – ad aver dato il via libera all’utilizzo di Tesla Assisted Driving, il sistema avanzato di assistenza alla guida. A dare l’annuncio è stato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sui social dicendosi “orgoglioso” del via libera del Mit e ricevendo il “grazie, apprezzo molto” del patron di Tesla, Elon Musk. Più precisamente, il vice premier ha scritto che il Mit, “dopo puntuale verifica tecnica di fattibilità, ha dato il via libera all’omologazione provvisoria del sistema di guida assistita Tesla Assisted Driving”. “Un altro passo avanti verso l’innovazione, la tecnologia e la mobilità del futuro, sempre mettendo al primo posto la sicurezza dei cittadini”, ha aggiunto Salvini.

Tesla: come funziona la guida assistita

Con un aggiornamento software il sistema potrà essere attivato sulle auto compatibili. Come spiega Susanna Barberini su Libero Quotidiano, l’attivazione prevede un abbonamento da 99 euro al mese. Il ministero riferisce che il sistema assiste chi guida anche nel traffico urbano, perché agisce sullo sterzo e regola la velocità per seguire il percorso impostato, affrontare un incrocio, percorrere una rotatoria o cambiare corsia.

Rimane però un sistema di livello 2 su una scala che arriva a 5. Il conducente è sempre responsabile: deve tenere le mani sul volante, mantenere l’attenzione sulla strada ed essere pronto a intervenire. Per questo nell’abitacolo c’è una telecamera che controlla il grado di attenzione.

Opportuno sottolineare che non si tratta però dell’Autopilot, come ricorda Il Giornale, cioè il sistema che mantiene la velocità, regola la distanza dai veicoli che precedono e aiuta a restare in corsia. Tesla Assisted Driving, invece, gestisce anche intersezioni e svolte. Le immagini delle telecamere vengono elaborate da reti neurali addestrate sui dati raccolti dalle auto Tesla.