L'Italia chiede all'Onu la "tregua olimpica" per le olimpiadi Milano-Cortina 2026, come funziona

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

In vista delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, l’Italia ha deciso di presentare all’Onu una proposta di tregua olimpica per tutte le guerre, incluse quelle in Ucraina e nel Medio Oriente. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha dichiarato: “Dobbiamo essere paladini della pace”.

La proposta dell’Italia sulla tregua olimpica a Milano-Cortina 2026

L’annuncio del ministro degli Esteri Antonio Tajani sulla proposta italiana della “tregua olimpica” a Milano-Cortina 2026 è arrivato a margine della XII edizione della Conferenza Italia-America Latina e Caraibi.

Tajani ha detto: “Dobbiamo essere paladini della pace. Sosteniamo il piano degli Stati Uniti d’America e, come ha detto Papa Leone, non dobbiamo abbandonare mai la speranza della pace. Roma e l’Italia sono sempre di più in crocevia di pace, sviluppo e crescita. In questo senso in vista delle Olimpiadi di Milano e Cortina presentiamo alle Nazioni Unite una proposta di tregua olimpica per tutte le guerre, comprese l’Ucraina e il Medio Oriente”.

ANSA

Le olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio.

Cos’è e come funziona la tregua olimpica

Le origini della tregua olimpica risalgono al 9° secolo a.C. in Grecia. Conosciuta come “Ekecheiria“, fu istituita per consentire ai partecipanti dei giochi olimpici di viaggiare e competere in sicurezza. Rappresentava un “cessate il fuoco” e assicurava protezione per l’intero periodo delle competizioni, ponendo fine ai conflitti già da 7 giorni prima dell’inizio dei giochi e fino a 7 giorni dopo la loro fine.

Il concetto di tregua olimpica è stato ripreso dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) nel 1992, con l’obiettivo di promuovere la pace attraverso lo sport.

Ogni 2 anni, nell’autunno che precede ogni edizione dei giochi olimpici e paralimpici, sia estivi che invernali, le Nazioni Unite adottano una risoluzione che ha lo scopo di richiedere l’osservanza della tregua olimpica.

Quando e dove si svolgono le olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026

Le olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 prenderanno il via ufficialmente il 6 febbraio 2026. La chiusura dei giochi olimpici invernali è invece fissata per il 22 febbraio dello stesso anno.

Coinvolgeranno i territori di Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige e, a tal proposito, vantano già un record: saranno le olimpiadi più diffuse di sempre, con un’area coperta pari a 22 mila km quadrati.