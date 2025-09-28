L’Italia dedica il Mondiale a Daniele Lavia, chi è ił pallavolista che ha commosso tutti dopo l'infortunio

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

L’Italia campione del mondo di pallavolo, per la seconda volta consecutiva e la quinta in assoluto, ha commosso tutti anche nelle interviste post partita. Subito dopo la vittoria sulla Bulgaria, infatti, il capitano Simone Giannelli ha dedicato il trionfo azzurro a Daniele Lavia. Lo schiacciatore della Trentino Volley non ha potuto partecipare al Mondiale nelle Filippine a causa di un tremendo infortunio alla mano avvenuto in sala pesi ad agosto. Per lui hanno speso parole e lacrime anche Simone Anzani, Mattia Bottolo e Yuri Romanò.

La dedica di capitan Giannelli

Capitan Giannelli ha indossato la maglia di Lavia sul podio al momento della premiazione, quando tutta la Nazionale ha ricevuto la medaglia e la coppa.

Ma non solo: ai microfono della Rai, Giannelli ha fatto una dedica speciale all’amico e compagno. “Il dispiacer di non aver Daniele qua con noi è enorme, è un grande amico, gli voglio bene e so quando ha sofferto da casa”, ha detto in lacrime.

ANSA

Daniele Lavia con la maglia della Nazionale

“So quanto ci teneva a essere qua con noi. Per sfortuna non è stato possibile ma io l’ho sempre avuto nel cuore e ci è stato vicino, lo ringrazio per questo”, ha aggiunto il capitano della Nazionale campione del mondo.

Chi è Daniele Lavia

Daniele Lavia, classe 1999, è uno schiacciatore della Trentino Volley. Non ha potuto partecipare al Mondiale con l’Italia, che ha commentato dagli studi della Rai, a causa di un tremendo infortunio.

Il 23 agosto agosto proprio durante gli allenamento in preparazione per il mondiale nelle Filippine, Lavia si è rotto la mano destra in sala pesi: a cadergli sulla mano era stato un peso da 15 chili.

“Le due dita erano praticamente maciullate, esplose. Il quarto e il quinto dito della mano destra distrutti: fratture esposte, pelle lacerata, nervi e tendini tagliati. Ha fatto più di tre ore in sala operatoria. I compagni che hanno assistito alla scena sono rimasti terrorizzati. Ci è andata male, ma poteva andare ancora peggio”, aveva detto Bruno Da Re, general manager di Trentino Volley.

Lacrime e commozione per Lavia

Oltre a capitan Giannelli, praticamente tutti i compagni hanno avuto un pensiero per Lavia dopo la vittoria del Mondiale. Per lui hanno speso parole anche Simone Anzani (vice capitano), Mattia Bottolo e Yuri Romanò.

La commozione degli azzurri è ovviamente rimbalzata sui social, dove tutti hanno apprezzato la dedica e i pensieri dei compagni per l’amico che non ha potuto partecipare al Mondiale.

Tantissime le condivisioni dell’intervista di Giannelli alla Rai, con la maglia di Lavia indosso e la medaglia al collo.

Dalla Meloni alla Schlein, i commenti della politica

Il trionfo azzurro, a poche settimane di distanza dalla vittoria mondiale anche della Nazionale femminile, è stato commentato anche da moltissimi politici.

“Dopo lo straordinario successo della Nazionale femminile, anche gli Azzurri della pallavolo conquistano l’oro ai Mondiali, per la seconda volta consecutiva. Siete l’orgoglio di un’Italia che vince”, ha detto la premier Giorgia Meloni proprio ricordando la spettacolare doppietta azzurra.

“Dopo tre settimane la nazionale femminile, anche quella maschile conquista il campionato del mondo di pallavolo. Oltre la storia, leggenda”, ha scritto la segretaria di Pd Elly Schlein.

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha invece scritto: “E adesso anche gli uomini del volley Campioni del Mondo! Una perfetta parità di genere. Complimenti di cuore a tutti: CT, squadra, federazione. Viva l’Italia”.