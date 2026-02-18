L'Italia deve risarcire l'ong Sea Watch con 76 mila euro dopo il fermo della nave di Carola Rackete nel 2019

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il Tribunale di Palermo ha stabilito che lo Stato deve risarcire l’ong Sea Watch con oltre 76 mila euro per il fermo della nave Sea Watch 3 nel 2019. Il rimborso copre spese documentate (costi portuali, carburante, agenzia e legali) tra ottobre e dicembre. La nave fu trattenuta dal 12 luglio al 19 dicembre, l’opposizione al prefetto di Agrigento fu presentata il 21 settembre.

Risarcimento all’ong Sea Watch

Il Tribunale di Palermo ha stabilito che lo Stato italiano deve risarcire l’ong Sea Watch per oltre 76 mila euro in relazione al fermo della nave Sea Watch 3. La cifra riguarda un danno patrimoniale legato alle spese sostenute durante il blocco e riconosciute come documentate.

Il risarcimento copre i costi sostenuti tra ottobre e dicembre 2019: spese portuali e di agenzia, carburante necessario a mantenere la nave attiva e spese legali affrontate per le iniziative giudiziarie.

ANSA

La decisione quantifica quindi l’impatto economico del fermo su un arco temporale preciso, indicando quali voci rientrano nel rimborso disposto.

Il fermo della nave Sea Watch 3

La Sea Watch 3 è stata trattenuta dal 12 luglio al 19 dicembre 2019. Durante questo periodo l’ong ha presentato opposizione al prefetto di Agrigento il 21 settembre, senza ricevere risposta.

L’assenza di riscontro ha avuto un peso nella vicenda amministrativa: secondo la disciplina richiamata nelle ricostruzioni, in casi simili scatta il meccanismo del silenzio-accoglimento, con effetti sulla cessazione automatica del sequestro. Nonostante questo, la nave è rimasta bloccata fino alla restituzione.

La restituzione è stata ordinata il 19 dicembre 2019, dopo un ricorso d’urgenza. Il risarcimento riconosce le spese affrontate nel periodo indicato come conseguenza del prolungamento del fermo.

Le reazioni alla sentenza

Il 29 giugno 2019 Carola Rackete, allora comandante della Sea Watch 3, forzò il blocco navale a Lampedusa per far sbarcare 42 migranti. Da quel caso è nata una lunga sequenza di atti amministrativi e ricorsi, culminata nella decisione sul risarcimento riconosciuto oggi.

“Il risarcimento a Sea-Watch, legato alla vicenda Rackete dimostra ancora una volta che la disobbedienza civile è tutt’altro che arroganza, ma protezione del diritto internazionale dagli attacchi di chi abusa della propria posizione di potere per calpestarlo, ai danni dei diritti e delle libertà di tutti”, ha detto la portavoce di Sea Watch, Giorgia Linardi.

Il post della Ong Sea Watch

“Mentre sulle novate italiane riaffiorano i cadaveri delle vittime invisibili delle ultime settimane, il governo, invece di lavorare per evitare tragedie future, individua ancora una volta nelle ong il nemico da abbattere. Noi, a differenza loro, non ci voltiamo dall’altra parte. C’è chi la chiama arroganza e chi giustizia”, ha aggiunto.

“Alla nostra reazione davanti all’annuncio del cosiddetto blocco navale, Fratelli d’Italia ha risposto con l’intimidazione: ‘basta con l’arroganza di certe ong’. Eppure quella che loro definiscono arroganza è stata riconosciuta dai tribunali competenti come rispetto del diritto internazionale”, ha poi concluso Linardi.

Le parole di Salvini e Giorgia Meloni

In seguito alla sentenza del Tribunale, il ministro Matteo Salvini ha affidato il suo commento a un post pubblicato sui social, nel quale ha parlato di “un vero e proprio premio per aver forzato un divieto del governo, speronando una motovedetta della Guardia di Finanza pur di entrare in porto con i clandestini”.

“È la decisione, incredibile, di un tribunale – ha poi concluso Salvini – ha stabilito che gli italiani diano 76mila euro di risarcimento per ‘fermo illegittimo’ alla Ong di Carola Rackete, l’attivista tedesca che quando ero al Viminale non accettava la linea dei porti chiusi che aveva praticamente azzerato sbarchi e tragedie del mare.

Anche la premier Giorgia Meloni si è espressa sulla vicenda, parlando di “una decisione che lascia senza parole”. Sebbene le motivazioni del Tribunale siano chiare, la presidente del Consiglio si chiede “qual è il messaggio che si sta cercando di far passare con questa lunga serie di decisioni oggettivamente assurde?”, cercando poi di spostare il tema dalla sentenza al prossimo referendum sulla giustizia.