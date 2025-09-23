L'Italia può riconoscere lo Stato di Palestina ma solo a due condizioni, le richieste di Giorgia Meloni

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Io non sono contraria al riconoscimento della Palestina ma dobbiamo darci le priorità giuste”, così Giorgia Meloni annuncia la possibilità del riconoscimento dello Stato di Palestina. Due le condizioni dettate dalla premier: “Il rilascio degli ostaggi e l’esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo”. Per Elly Schlein quelli della presidente del Consiglio sono “giochi di prestigio”.

L’Italia verso il riconoscimento della Palestina?

A margine dell’Assemblea Generale Onu la premier italiana Giorgia Meloni ha annunciato un primo passo verso il riconoscimento dello Stato di Palestina.

“La maggioranza presenterà in Aula una mozione”, ha detto la leader di Fratelli d’Italia, “per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni“.

ANSA Giorgia Meloni ha annunciato la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell’Italia

Le condizioni: “Il rilascio degli ostaggi e l’esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all’interno della Palestina”, e aggiunge: “Spero che possa trovare anche il consenso dell’opposizione”, mentre non si aspetta “il consenso di Hamas e degli estremisti islamisti“.

Poi continua: “È Hamas che impedisce che la guerra finisca rifiutandosi di consegnare gli ostaggi”, e aggiunge che “il riconoscimento della Palestina in assenza di uno Stato che abbia i requisiti della sovranità non risolve il problema” ma “può essere un efficace strumento di pressione politica” non nei confronti di Israele, secondo Meloni, ma “nei confronti di Hamas perché è Hamas che ha iniziato questa guerra”.

In realtà si tratta di due condizioni estremamente difficili da realizzare: Hamas si è detta pronta a liberare solo metà degli ostaggi, e in cambio di una tregua; inoltre l’organizzazione detiene saldamente il potere in Palestina e non sembra intenzionata a cederlo. Né la popolazione sembra volere o potere insorgere contro Hamas.

La replica di Elly Schlein a Giorgia Meloni

Secondo Elly Schlein, Giorgia Meloni “sta perdendo la faccia di fronte al mondo e alla nostra opinione pubblica” e considera l’iniziativa come uno dei suoi “giochi di prestigio”.

Quindi si domanda: “Riconosce lo Stato di Palestina, come hanno fatto oltre 150 paesi e oggi anche Francia e San Marino, oppure non lo riconosce?”, e conclude: “Riconoscere la Palestina significa riconoscere l’Anp, non certo i terroristi di Hamas che non possono essere il futuro di Gaza”.

Cosa significa riconoscere lo Stato di Palestina

Il primo requisito per il riconoscimento di uno Stato è la volontà della sua popolazione di diventarlo. Secondo la Convenzione di Montevideo del 1933 uno Stato deve avere un popolo all’interno di un territorio che insiste per avere un governo e instaurare rapporti diplomatici.

Nel caso della Palestina, il riconoscimento dello Stato isolerebbe il governo di estrema destra di Benjamin Netanyahu anche se la posizione di Israele in tal senso non muterebbe. Per questo la scelta ha un peso prettamente simbolico e politico. Attualmente lo stato palestinese non si distingue con un governo unitario e buona parte del suo territorio risulta occupato abusivamente da Israele, mentre in Cisgiordania l’Autorità Nazionale Palestinese (Anp) ha poteri limitati.

Gaza, ricordiamo, dal 2007 è governata da Hamas. 150 su 193 Paesi membri delle Nazioni Unite hanno scelto di riconoscere lo Stato di Palestina, ma sono previste altre adesioni. Attualmente la Palestina è osservatore permanente dell’Onu, titolo che limita i suoi poteri decisionali rispetto agli altri Stati membri. Con il riconoscimento dello Stato sarà possibile il suo ingresso nelle organizzazioni internazionali, tra cui proprio le Nazioni Unite.