L'Italia resta in Medio Oriente dopo gli attacchi dell'Iran, militari via da Baghdad ma non dal Libano

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Gli attacchi alle basi italiane in Kuwait e di Erbil, in Iraq, e contro la struttura Unifil in Libano non hanno innescato il ritiro totale delle truppe nostrane dal teatro mediorientale. La strategia della Difesa è piuttosto di alleggerire la presenza nell’area, senza chiudere alcuna missione in corso. Quasi tutti i soldati italiani presenti a Baghdad sono stati evacuati la scorsa notte attraverso il Kurdistan e la Turchia. Poi toccherà anche a parte del contingente di Erbil e Kuwait, ma “quelli che rimangono devono avere la garanzia di sicurezza e di avere qualcosa da fare”, ha sottolineato il ministro Guido Crosetto.

Militari italiani evacuati da Baghdad

La decisione di alleggerire la presenza in Iraq arriva dopo giorni di tensione crescente e attacchi. Ultimo dei quali un incendio sul tetto del Royal Tulip Al Rasheed, hotel di lusso nella Green Zone di Baghdad, provocato dalla caduta di un “proiettile”.

In precedenza un drone aveva colpito un’area di Baghdad dove era stanziato personale occidentale, mentre un’altra base con presenza italiana nel Kurdistan iracheno è stata presa di mira senza provocare feriti.

ANSA

In questo contesto, il governo ha optato per la prudenza tattica: ridurre il numero di militari esposti, senza però abbandonare completamente il teatro operativo. Il rientro di parte del contingente era già previsto, ma è stato accelerato per motivi di sicurezza.

Dei circa 500 soldati italiani che si trovavano in Iraq un mese fa ne, attualmente restano poco più di 150.

L’Iraq resta infatti un’area ad alto rischio, dove operano milizie filo-iraniane e dove la presenza occidentale è sempre più nel mirino. La missione italiana, legata soprattutto all’addestramento delle forze locali, incontra indubbiamente maggiori difficoltà di gestione.

L’Italia non chiude ambasciata e consolato in Iraq

Nonostante gli attacchi iraniani, le sedi diplomatiche italiane in Iraq resteranno aperte, e cioè l’ambasciata a Baghdad che il consolato generale a Erbil. A riferirlo al Corriere della Sera è l’ambasciatore Niccolò Fontana.

“Abbiamo alleggerito di circa il 10% il personale, come del resto ha fatto però in misura maggiore anche la missione militare”, ha dichiarato.

E ha aggiunto: “Siamo in continuo contatto con il ministro Antonio Tajani e l’Unità di Crisi a Roma, assistiamo i pochi connazionali rimasti nel Paese, che sono circa 300 compresi i dipendenti della Farnesina, ma non i militari”.

Perché il Libano è il fronte più delicato per i militari italiani

Se l’Iraq vede una riduzione, il Libano resta invece il perno della presenza italiana in Medio Oriente. Qui sono schierati circa 1.300 militari nell’ambito della missione Onu Unifil, con il nostro Paese che guida il settore ovest.

Negli ultimi giorni, la tensione è salita anche su questo fronte. Detriti di razzi intercettati sono caduti vicino alla base italiana di Shama, mentre l’escalation tra Israele e Hezbollah continua a intensificarsi sfociando in una potenziale invasione terrestre del Libano.

Nonostante i rischi, non è però previsto un ritiro immediato. L’eventuale evacuazione dipenderebbe da una decisione delle Nazioni Unite, che per ora non è arrivata. Al contrario, la presenza italiana viene considerata strategica per garantire stabilità in un’area chiave del Mediterraneo allargato.

La linea della Difesa italiana

Come evidenziato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, spostare i contingenti italiani da Baghdad, dal Kuwait e dal Kurdistan iracheno è un’operazione complicata, soprattutto in piena guerra.

Resteranno in loco i militari che dovranno restare necessariamente in prima linea e che hanno una missione da compiere, ma in ogni caso sempre e comunque con le dovute “garanzie di sicurezza”.

Per gli altri militari italiani schierati in Medio Oriente, invece, sono iniziate le operazioni di ritiro ed evacuazione. Operazioni non semplici, com’è ovvio, dato il contesto di aperto conflitto e rischio costante.

“Normalmente rientravano utilizzando voli aerei militari che adesso non sono possibili“, ha spiegato Crosetto. Ora “si tratta di prenderli, di spostarli in sicurezza per cinque, sei, sette, otto ore al di fuori dei Paesi in cui si trovano, per poi arrivare in altri Paesi e negli aeroporti e infine raggiungere l’Italia”.