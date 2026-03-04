Terrorismo in Italia con la guerra in Iran, allarme dell'intelligence per attentati a siti ebraici ma non solo

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Come già per la guerra di Gaza, anche l’escalation di Usa e Israele contro l’Iran potrebbero aumentare il rischio di terrorismo religioso in Italia. È l’allarme lanciato dall’intelligence nostrana nel Rapporto annuale presentato al Parlamento, in cui si parla di “rischi derivanti dalle attività di Hamas su suolo europeo, soprattutto per il coinvolgimento nella circolazione di armi e in possibili progettualità ostili contro obiettivi israeliani ed ebraici”. Al fine di evitare allarmismo, analizziamo la questione.

Cosa ha detto l’intelligence italiana riguarda al pericolo terrorismo

Uno dei punti più inquietanti della relazione d’intelligence segnala il “reclutamento da parte delle organizzazioni terroristiche internazionali attraverso sistemi di intelligenza artificiale“.

La guerra scatenata da Usa e Israele contro l’Iran viene vista come potenziale scintilla per un aumento degli attacchi terroristici di matrice fondamentalista, in Italie come nel resto d’Europa.

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) ha evidenziato “una radicalizzazione giovanile sempre più crescente, dove quello che prevale non è la matrice ideologica ma la fascinazione verso la violenza, che si coglie soprattutto nelle comunità digitali, dove le fragilità dei soggetti nelle comunità online si riconoscono”.

I dati a supporto della tesi sono effettivamente preoccupanti: nel triennio 2023-2025 si è registrato un aumento del 285% di operazioni con coinvolgimento di minori.

Occorre tuttavia precisare che l’analisi si riferisce al rischio totale, cioè allargato ai rischi terroristici anche di matrice politica o dissidente.

Anzi, nel rapporto si legge che “oggi si è affievolita la minaccia jihadista” e che sta al tempo stesso “sta diventando dominante il sentimento antiebraico“. Come hanno tragicamente mostrato gli attentati a Bondi Beach, in Australia, e a Berlino.

Il report segnala inoltre le ricerche web più attenzionato: “Abbiamo intercettato giovani che sulle piattaforme chiedevano a ChatGPT quale fosse il luogo più adatto a fare un attentato o che chiedevano quale fosse la sofferenza in un attentato suicida”.

La guerra in Iran e il rischio legato a cellule terroristiche islamiche

Su questo tema ci sono vari aspetti da considerare. Il primo è che l’Iran è un Paese sciita, mentre la stragrande maggioranza delle comunità islamiche in Italia e in Europa è sunnita. Tra le due fazioni, come noto, c’è una netta contrapposizione.

Ciò non toglie che la differenza spirituale sia un elemento che a livello geopolitico lascia il tempo che trova. Come ha ampiamente dimostrato il sostegno dell’Iran sciita a Hamas sunnita nella Striscia di Gaza in funzione anti-israeliana.

Detto questo, i fondamentalisti islamici potrebbero operare in risposta agli attacchi subiti dai Paesi del Golfo in quella che viene percepita come una guerra scatenata da Israele.

Da qui l’allerta sull’antisemitismo e sul terrorismo annesso, con il rafforzamento della vigilanza disposto dal governo Meloni su oltre 28mila siti sensibili.

Perché i siti ebraici sono i più esposti, ma non gli unici

Nel calcolo degli apparati di sicurezza, i siti ebraici (sinagoghe, scuole, centri culturali, eventi comunitari) sono obiettivi ad alta visibilità per due ragioni fondamentali.

Innanzitutto perché sono collegati a Israele e, allo stesso tempo, sono spesso luoghi aperti, “civili”, più vulnerabili rispetto a target militari.

Il livello d’attenzione è stato alzato in Italia anche in relazione a un aumento degli episodi di odio antiebraico. L’Osservatorio Antisemitismo della Fondazione Cdec indica una crescita costante negli ultimi anni e un dato del 2025 vicino alla soglia delle “quattro cifre”.

La seconda ragione esula potenzialmente dall’elemento religioso. In un conflitto aperto con l’Iran come quello in atto, la lista potenziale include anche obiettivi statunitensi e israeliani, siti diplomatici, infrastrutture di trasporto, luoghi ad alta frequentazione e grandi eventi.

Cosa rischia davvero l’Italia

La minaccia terroristica dei vari gruppi estremisti si pone un obiettivo tattico classico: aumentare lo stress interno agli Stati considerati ostili o conniventi coi nemici. Cioè costringerli a spendere risorse in sicurezza, irrigidire la vita pubblica, alimentare reazioni emotive e possibili fratture sociali.

Per questo, accanto alle misure di protezione, la risposta più utile è fredda: attenzione ai fatti, fiducia nei canali ufficiali, segnalazioni tempestive di comportamenti sospetti e rifiuto dell’effetto desiderato dal terrorismo—cioè trasformare una crisi esterna in una paura permanente interna.

La guerra contro l’Iran non coinvolge direttamente l’Italia e non arriverà da noi con missili e bombardieri. Ma può provare a entrare dalla porta laterale, quella della sicurezza quotidiana e della tenuta psicologica del Paese.