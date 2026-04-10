L'italiano Manfred Gruber in carcere negli Usa, Fbi l'accusa d'aver venduto illegalmente munizioni alla Russia

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Export illegale di munizioni alla Russia. È questa l’accusa che l’Fbi rivolge a Manfred Gruber, commerciante d’armi italiano arrestato nei giorni scorsi negli Usa. L’uomo, 61 anni, si trova attualmente in un carcere federale di New York, in attesa di giudizio. Un presunto socio in affari del Kirghizistan è stato già stato condannato a 39 mesi di reclusione con la stessa accusa.

L’italiano Manfred Gruber in carcere negli Usa

Il commerciante d’armi italiano Manfred Gruber si trova da settimane in un carcere federale negli Usa con l’accusa di aver esportato illegalmente munizioni verso la Russia per la guerra in Ucraina.

Originario di Bolzano, 61 anni, Gruber è il direttore commerciale di un’azienda del Nord Italia che produce armi e munizioni.

ANSA

Nonostante ne sia stata data notizia solo ora, Gruber è stato arrestato lo scorso ottobre mentre stava andando a una fiera di settore a Washington. Da allora è detenuto nel carcere di Brooklyn a New York in attesa di giudizio.

Durante la prima udienza, il 30 marzo scorso, l’italiano si è dichiarato colpevole, secondo quanto riferisce sul suo sito il Dipartimento di giustizia statunitense.

Di cosa l’accusa l’Fbi

“Manfred Gruber ha messo a rischio numerose vite fornendo illegalmente alla Russia munizioni di fabbricazione americana e di tipo militare per un valore di centinaia di migliaia di dollari, al fine di sostenerne l’offensiva bellica in Ucraina”.

Così Roman Rozhavsky, vicedirettore della Divisione spionaggio e controspionaggio dell’Fbi.

“I crimini di Gruber hanno contribuito a sostenere una guerra sanguinosa che ha causato innumerevoli vittime”, ha dichiarato il vice procuratore generale per la sicurezza nazionale John A. Eisenberg.

Munizioni vendute illegalmente alla Russia

Guber è accusato di aver esportato illegalmente munizioni di fabbricazione americana verso la Russia, violando le norme introdotte per contrastare la macchina bellica del Cremlino.

Secondo l’accusa, l’altoatesino era ben consapevole delle restrizioni all’esportazione e avrebbe “deliberatamente adottato misure per nascondere la vera destinazione finale delle spedizioni”, come emergerebbe da una serie di intercettazioni.

Il manager italiano avrebbe usato una serie di società di comodo per mascherare l’invio di munizioni per 540.000 dollari verso la Russia, tramite il Kirghizistan.

A gennaio, con la stessa accusa, un presunto socio in affari di Gruber, kirghiso, è stato condannato a 39 mesi di reclusione.