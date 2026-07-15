L'Odissea di Nolan riporta le Isole Eolie sotto i riflettori dopo Il Postino e Stromboli, elogi dall'estero
Le Isole Eolie sotto i riflettori grazie all'Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan girato in parte a Lipari e Vulcano
Le Isole Eolie tornano di nuovo sotto i riflettori internazionali grazie all’uscita nelle sale dell’Odissea, il nuovo film di Cristopher Nolan, girato in parte a Lipari e Vulcano. Sulla stampa estera spuntano attenzioni ed elogi per l’arcipelago siciliano, già teatro di altri memorabili film come Il postino di Massino Troisi e Stromboli di Roberto Rossellini.
- L'Odissea di Nolan girato alle Isole Eolie
- Da Lipari a Vulcano, le Eolie celebrate dalla stampa estera
- Dal Postino a Stromboli, Eolie set cinematografico
L’Odissea di Nolan girato alle Isole Eolie
Arriva nei cinema italiani il 16 luglio l’Odissea (The Odyssey), l’atteso nuovo kolossal di Christopher Nolan.
Il nuovo film del regista premio Oscar porta sullo schermo il noto poema omerico, il travagliato viaggio di Odisseo verso casa e l’amata moglie Penelope dopo la caduta di Troia. Una pellicola girata anche in Italia, in particolare alle Isole Eolie, tra Lipari e Vulcano.
Grazie all’attenzione suscitata dall’Odissea, l’arcipelago siciliano, Patrimonio Mondiale Unesco dal 2000 per il suo eccezionale patrimonio geologico, è tornato sotto i riflettori.
Non solo in Italia, anche la stampa estera celebra le sette isole vulcaniche (Lipari, Salina, Vulcano, Stromboli, Filicudi, Alicudi e Panarea).
Da Lipari a Vulcano, le Eolie celebrate dalla stampa estera
L’ultimo elogia arriva da un reportage del quotidiano spagnolo El País, che descrive le Eolie come un luogo dove natura, storia e cultura si fondono in un’esperienza unica, tra mare cristallino, paesaggi vulcanici, mitologia ed enogastronomia.
Si parte da Lipari, la più grande isola dell’arcipelago, dimora secondo la tradizione di Eolo, il dio dei venti della mitologia greca che avrebbe dato il nome all’arcipelago.
Il reportage dedica ampio spazio al modello di turismo sostenibile promosso dagli operatori locali, che unisce la valorizzazione dell’identità delle isole ai benefici economici per la comunità.
Oltre a Lipari compaiono nel film i faraglioni di Pietralunga e Pietra Menalda, scelti per rappresentare le rupi erranti descritte nel XII canto dell’Odissea.
Poi spazio a Vulcano, altro set del film di Nolan, un’isola dal fascino unico, meta ideale per chi cerca esperienze all’aria aperta o per chi vuole fare un bagno nelle acque termali riscaldate dall’attività vulcanica.
Non solo Eolie, riprese del film sono state fatte anche a Favignana, nelle Isole Egadi, sempre in Sicilia, e sul litorale laziale a Ostia.
Dal Postino a Stromboli, Eolie set cinematografico
Nel reportage si sottolinea il forte legame tra le Isole Eolie e il grande cinema, di cui l’Odissea di Nolan è solo l’ultimo capitolo.
Le isole siciliane in provincia di Messina sono state più volte teatro di set cinematografici, a partire da Stromboli, protagonista del film omonimo del 1950 diretto da Roberto Rossellini, con Ingrid Bergman.
E poi Il Postino (1994) di Massimo Troisi, che ha contribuito a far conoscere al grande pubblico l’isola di Salina e la spiaggia di Pollara.