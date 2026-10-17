L’odore di letame insospettisce la Polizia, scoperto a Catania un cavallo in gravi condizioni: maxi multa
Un puledro in condizioni precarie è stato salvato in una stalla abusiva a Catania. Proprietario denunciato e sanzionato per 6.500 euro.
Un cavallo non censito di circa sette mesi è stato trovato in una stalla abusiva e in precarie condizioni di salute. Un 19enne è stato sanzionato per 6.500 euro e denunciato per maltrattamento di animali, dopo un controllo degli agenti della squadra a cavallo della Questura nel Villaggio Sant’Agata, a Catania.
Il controllo e il salvataggio del cavallo a Catania
Gli agenti, insieme ai veterinari dell’Asp, stavano pattugliando il quartiere quando hanno sentito un forte odore di letame provenire da un locale. Insospettiti dalle condizioni igieniche, hanno chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per consentire l’accesso ai poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e ai veterinari.
All’interno è stata individuata una stalla priva dei requisiti necessari per garantire il benessere dell’animale. Il puledro, trovato in condizioni di salute precarie, era costretto in spazi angusti e sotto un tetto molto basso. Gli accertamenti hanno inoltre rilevato l’assenza del bevitore automatico, utile a garantire una pronta idratazione.
Le contestazioni al proprietario
Il cavallo non risultava censito: il veterinario gli ha quindi applicato il microchip identificativo. Pochi minuti dopo si è presentato il proprietario, un 19enne del posto. Secondo quanto ricostruito, aveva realizzato la struttura senza autorizzazioni, accanto alla propria abitazione e occupando una parte della sede stradale.
Al termine delle verifiche, al giovane è stata comminata una sanzione amministrativa di 6.500 euro ed è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria per maltrattamento di animali.
La Questura di Catania ha riferito che i controlli proseguono in tutta la provincia anche per tutelare la salute degli animali e contrastare le corse clandestine e la macellazione abusiva.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.