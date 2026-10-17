Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un cavallo non censito di circa sette mesi è stato trovato in una stalla abusiva e in precarie condizioni di salute. Un 19enne è stato sanzionato per 6.500 euro e denunciato per maltrattamento di animali, dopo un controllo degli agenti della squadra a cavallo della Questura nel Villaggio Sant’Agata, a Catania.

Il controllo e il salvataggio del cavallo a Catania

Gli agenti, insieme ai veterinari dell’Asp, stavano pattugliando il quartiere quando hanno sentito un forte odore di letame provenire da un locale. Insospettiti dalle condizioni igieniche, hanno chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per consentire l’accesso ai poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e ai veterinari.

All’interno è stata individuata una stalla priva dei requisiti necessari per garantire il benessere dell’animale. Il puledro, trovato in condizioni di salute precarie, era costretto in spazi angusti e sotto un tetto molto basso. Gli accertamenti hanno inoltre rilevato l’assenza del bevitore automatico, utile a garantire una pronta idratazione.

Le contestazioni al proprietario

Il cavallo non risultava censito: il veterinario gli ha quindi applicato il microchip identificativo. Pochi minuti dopo si è presentato il proprietario, un 19enne del posto. Secondo quanto ricostruito, aveva realizzato la struttura senza autorizzazioni, accanto alla propria abitazione e occupando una parte della sede stradale.

Al termine delle verifiche, al giovane è stata comminata una sanzione amministrativa di 6.500 euro ed è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria per maltrattamento di animali.

La Questura di Catania ha riferito che i controlli proseguono in tutta la provincia anche per tutelare la salute degli animali e contrastare le corse clandestine e la macellazione abusiva.

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