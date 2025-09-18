L'omicidio Kirk ha conseguenze in Italia, rafforzata la scorta alla premier Meloni e ai vice Salvini e Tajani

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo l’omicidio di Charlie Kirk, il Viminale ha disposto il rafforzamento della scorta per Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini, con più auto blindate e agenti. Mentre il ministro Piantedosi avverte sui rischi di emulazione, un post diffuso da movimenti comunisti accresce la tensione politica.

Omicidio Charlie Kirk, scorte rafforzate in Italia

Sulla scia dell’omicidio di Charlie Kirk negli Stati Uniti, il Viminale corre ai ripari e decide di potenziare le misure di sicurezza destinate ai vertici del governo.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, passeranno da una protezione di secondo livello a quella “eccezionale”, che prevede l’impiego di più auto blindate con tre agenti a bordo di ciascuna.

Charlie Kirk

Il commento di Tajani

In apertura di giornata, Tajani aveva sottolineato in Senato l’importanza di mantenere toni moderati nel dibattito politico.

“Oggi è stato innalzato il livello di scorta alla presidente del Consiglio, al vicepresidente Salvini e a me; quindi, vuol dire che il clima non è dei migliori” ha osservato il ministro.

“Io, invece, invito tutti quanti ad abbassare i toni. Io anche oggi non ho offeso nessuno” ha puntualizzato Tajani a margine del question time a palazzo Madama.

Il livello di scorta di Meloni, Tajani e Salvini

La decisione di innalzare la protezione è maturata dopo che, all’inizio della legislatura, i tre leader avevano scelto una tutela più leggera, ritenuta a questo punto non adeguata dalle autorità competenti.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha ribadito la concretezza dei rischi. “Non bisogna dimenticare che ci possono essere processi di emulazione, non tutti sono in grado di raccogliere nel modo giusto certi messaggi e, quindi, qualcuno poi può in qualche modo fraintendere” ha osservato.

Nel frattempo, il contesto è stato reso più teso anche alcuni episodi recenti. Giorgia Meloni ha segnalato un post diffuso su X da movimenti giovanili comunisti, Osa e Cambiare Rotta.

Il soggetto era la foto di Charlie Kirk a testa in giù con la scritta “A buon intenditor poche parole” e il numero “-1”, con un chiaro rimando simbolico alla fine di Benito Mussolini.