L'ora legale 2026 scatta prima e c'è chi sposta le lancette oggi, quando torna in Italia

È già il momento di spostare le lancette per l’ora legale 2026, ma non in Italia. In gran parte degli Stati Uniti e in Canada, infatti, il cambio dell’orario avviene prima rispetto all’Europa: nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo si abbandona l’ora solare e si passa all’ora legale. Per l’Italia occorre attendere ancora: l’ora legale per noi scatterà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo e le lancette andranno spostate di un’ora in avanti.

Ora legale 2026 in Nord America

In gran parte del Nord America, nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo si torna all’ora legale spostando le lancette in avanti: alle 2 del mattino in pratica bisogna regolare l’orologio sulle ore 3.

I device collegati a internet o programmati per il cambio automatico faranno tutto da soli.

Negli Stati Uniti l’ora legale è regolata dall’Uniform Time Act e rimane in vigore fino alla prima domenica di novembre. Non tutti gli Stati, però, applicano questa regola: Hawaii e gran parte dell’Arizona non introducono il cambio dell’ora.

Ora legale in Italia

L’Unione europea segue un altro standard: il passaggio all’ora legale avviene sempre l’ultima domenica di marzo, secondo le direttive comunitarie che stabiliscono lo spostamento delle lancette in tutti i Paesi membri nello stesso momento. E lo stesso criterio vale anche per il ritorno all’ora solare.

Nell’Ue, e quindi anche in Italia, l’appuntamento con l’ora legale 2026 è fissato come detto per le prime ore di domenica 29 marzo. E l’appuntamento con l’ora solare è fissato sempre nell’ultima domenica di ottobre.

In Italia il passaggio all’ora legale nel 2026 avverrà quindi tra il 28 e il 29 marzo, con un giorno di anticipo rispetto al 2025.

Ad ogni latitudine il concetto è sempre lo stesso: si spostano in avanti le lancette dell’orologio e sul momento si perde un’ora di sonno, ma si guadagna un’ora di luce naturale nel corso della giornata. Questo dovrebbe (almeno in teoria) avere un impatto sulle spese per l’energia.

A minacciare rialzi sulla bolletta della luce, intanto, ci pensano i venti di guerra in Medio Oriente con le tensioni fra le fazioni Usa-Israele e Iran.

Fino a quando resterà in vigore l’ora legale nel 2026

Nel 2026 l’ora legale resterà in vigore fino alla notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, quando tornerà l’ora solare.