L'ora solare torna domenica 25 ottobre 2026, perché arriva un giorno prima rispetto al 2025
Alle tre del mattino di domenica 25 ottobre 2026 torna l’ora solare in Italia: lancette indietro e un’ora di riposo in più
Domenica 25 ottobre 2026 torna l’ora solare. Alle ore tre del mattino bisognerà portare le lancette indietro di un’ora, in modo da guadagnare un’ora in più di sonno. L’ora legale tornerà in vigore il 28 marzo 2027. Quest’anno l’ora solare arriverà un giorno prima rispetto al 2025, semplicemente perché l’ultima domenica del mese di ottobre cade in anticipo rispetto all’anno precedente.
- Il 25 ottobre 2026 torna l’ora solare
- Perché si passa dall’ora legale a quella solare
- Nel 2026 l’ora solare torna un giorno prima rispetto all’anno precedente
Il 25 ottobre 2026 torna l’ora solare
L’ora solare torna in Italia domenica 25 ottobre 2026, esattamente alle tre del mattino. A quell’ora le lancette di smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici torneranno automaticamente indietro di un’ora.
Per gli orologi e altri dispositivi analogici, invece, sarà necessario spostare le lancette manualmente per tornare all’ora solare.
Perché si passa dall’ora legale a quella solare
Il passaggio dall’ora legale a quella solare coincide con la progressiva riduzione delle ore di luce tipica dell’autunno e dell’inverno. Il tramonto arriva infatti prima, garantendo più luce nelle prime ore della giornata ma lasciando serate più buie.
Introdotto in Italia nel 1966, il cambio dell’ora è da anni al centro di un dibattito sulla sua possibile abolizione: a livello europeo le discussioni sono iniziate nel 2018, ma la proposta di superare il sistema si è arenata senza arrivare a una decisione. A risentirne del cambio è la percezione della luce e i ritmi del sonno: per questo il corpo può aver bisogno di alcuni giorni per adattarsi al nuovo orario.
Nel 2026 la Camera ha inoltre avviato un’indagine conoscitiva sull’ipotesi di mantenere l’ora legale tutto l’anno, tuttora in corso, e in attesa dell’esito, almeno per quest’anno, l’ora solare tornerà in Italia domenica 25 ottobre 2026.
Nel 2026 l’ora solare torna un giorno prima rispetto all’anno precedente
Nel 2026 l’ora solare tornerà un giorno prima rispetto all’anno precedente, ma senza alcun cambiamento nelle regole. In Italia, infatti, il passaggio dall’ora legale a quella solare è fissato per l’ultima domenica di ottobre.
Nel 2025 questa data cade il 26 ottobre, mentre nel 2026 sarà il 25 ottobre. La differenza dipende quindi esclusivamente dalla disposizione dei giorni nel calendario: non si tratta di una modifica decisa dall’Italia o dall’Unione europea, ma dell’effetto del calendario sulla regola dell’ultima domenica del mese.
Nel corso del 2026, quindi, l’ora solare arriverà un giorno prima rispetto al 2025 per meri motivi di calendario.