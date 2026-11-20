Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato arrestato ad Avellino dopo aver raggirato un’anziana fingendosi carabiniere. La donna, di 70 anni, gli aveva consegnato preziosi e denaro; l’intervento della Polizia ha permesso di fermarlo e restituirle quanto sottratto.

La segnalazione e il fermo ad Avellino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il protagonista della vicenda è un 31enne pregiudicato della provincia di Napoli. L’uomo si è presentato come ufficiale dell’Arma e ha raccontato alla vittima che era avvenuta una precedente rapina. Per giustificare la richiesta di gioielli e contanti, ha sostenuto che un funzionario del Tribunale dovesse confrontare l’oro in suo possesso con quello rubato.

La donna ha avvertito subito la Polizia, anche grazie agli appelli alla prudenza diffusi da tempo dalla Questura. Gli agenti della Squadra Mobile hanno quindi predisposto un servizio di osservazione. Quando il sospettato è arrivato a bordo di un’Audi A5 a noleggio, lo hanno seguito e in seguito bloccato. L’oro e il denaro sono stati restituiti alla vittima.

L’arresto e le indagini

Il 31enne è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura, è stato condotto nella casa circondariale “Antimo Graziano” di Avellino. L’attività si inserisce nell’azione di contrasto coordinata dalla Procura presso il Tribunale, rivolta alla prevenzione dei reati predatori, con particolare attenzione agli anziani e alle persone più vulnerabili. Iniziative analoghe hanno portato negli ultimi tempi all’identificazione e all’arresto di numerosi truffatori.

La Questura invita a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine eventuali situazioni di pericolo e a diffidare di chi, di persona o al telefono, si spaccia per poliziotto, carabiniere o finanziere e chiede denaro o gioielli per risolvere presunti problemi giudiziari riguardanti familiari.