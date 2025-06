L'Ucraina userà le mine antiuomo, cos'è la convenzione di Ottawa da cui si ritirerà

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto che avvia il processo di ritiro del Paese dalla convenzione di Ottawa, che limita la produzione e l’utilizzo delle mine antiuomo in guerra. La decisione è stata presa a causa dell’ampio utilizzo di questa arma che la Russia sta facendo durante l’invasione dell’Ucraina.

Il decreto firmato da Zelensky dovrà passare per il parlamento ucraino prima di diventare ufficiale, ma il processo di ritiro dell’Ucraina dalla convenzione di Ottawa è ormai iniziato.

Il Paese, una volta ultimato questo procedimento, potrà tornare a produrre e utilizzare le mine antiuomo, ordigni nascosti nel terreno che si attivano quando una persona li calpesta e poi solleva il piede, esplodendo.

Il Ministero degli Esteri ucraino ha giustificato questa decisione citando l’utilizzo, molto esteso, che la Russia fa di queste armi per difendere le posizioni che ha guadagnato dal 2022 invadendo il Paese. Mosca non ha infatti mai firmato la convenzione per bandire le mine antiuomo.

Gli altri Paesi europei che usano le mine antiuomo

L’Ucraina non è il primo Paese europeo a ritirarsi dalla convenzione di Ottawa. Negli ultimi mesi, infatti, Lituania, Estonia, Lettonia, Polonia e Finlandia hanno fatto lo stesso.

Tutti questi stati condividono un confine, a volte molto esteso, con la Russia, e hanno più volte affermato di sentirsi minacciati da Mosca e di essere possibili obiettivi di un futuro tentativo di espansione del Paese.

La Polonia e la Lituania confinano soltanto con l’exclave russa di Kaliningrad, ma anche con la Bielorussia, stretta alleata di Putin che ha già permesso il passaggio di truppe russe durante l’invasione dell’Ucraina.

Cos’è la convenzione di Ottawa

La convenzione di Ottawa (più esattamente Convenzione internazionale per la proibizione dell’uso, stoccaggio, produzione, vendita di mine antiuomo e relativa distruzione) è stata firmata nel 1997 da 133 Stati e punta a eliminare l’utilizzo delle mine antiuomo.

Fin dalla sua nascita, però, è mancato a questo accordo il supporto di Usa, Cina e Russia. Questo ha molto indebolito la sua portata. L’Italia è tra i Paesi firmatari e ha ratificato l’accordo.

Le mine antiuomo sono un’arma molto efficace nel fermare le avanzate di fanteria. Rimangono però anche per anni nel terreno e causano spesso ferite mortali o menomazioni a civili innocenti anni dopo la fine delle ostilità.