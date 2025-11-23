L'ultima canzone inedita di Ornella Vanoni: è una cover "da pelle d'oca"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Prima di lasciare questa terra Ornella Vanoni potrebbe aver lasciato un miracolo. A rivelare il lascito artistico della grande assente è il produttore Mario Lavezzi in un’intervista rilasciata a Repubblica: “Ultimamente aveva registrato la cover di Vivere di Vasco Rossi“, ha detto l”‘amico e sodale” dell’artista scomparsa pochi giorni fa. L’ultima canzone potrebbe uscire per l’etichetta Bmg. “Quando l’ho sentita mi è venuta la pelle d’oca“, ha dichiarato Lavezzi.

L’ultima canzone di Ornella Vanoni

Come anticipato, prima di morire Ornella Vanoni ha registrato un’ultima canzone. Lo ha dichiarato Mario Lavezzi in un’intervista rilasciata a Repubblica.

I due erano legati da una profonda amicizia e da un inestricabile legame artistico, non a caso la cantante lo definiva il suo “amico e sodale”. E proprio Lavezzi, ora, custodisce il lascito artistico della grande assente.

IPA Prima di morire Ornella Vanoni ha registrato la sua ultima canzone: si tratta della cover di un grande successo di Vasco Rossi

Negli ultimi istanti di vita “aveva registrato la cover di Vivere di Vasco Rossi”. Il brano potrebbe uscire prossimamente per l’etichetta Bmg e Mario Lavezzi ha avuto l’onore di ascoltare l’omaggio al rocker di Zocca in anteprima.

“Quando l’ho sentita mi è venuta la pelle d’oca, non so che effetto potrà fare ora”, ha rivelato il produttore a Repubblica.

Il ricordo di Mario Lavezzi

Nell’intervista rilasciata a Repubblica Mario Lavezzi ha raccontato l’ultima sera in vita di Ornella Vanoni. La cantante è deceduta nella sua abitazione di Milano venerdì 21 novembre.

Il produttore ha detto che la cantante “ha cenato a casa, poi si è messa in poltrona, ha chiesto un po’ di gelato“. La donna di servizio glielo ha portato, ma quando l’ha raggiunta Ornella Vanoni “l’ha trovata con la testa china sul petto”. La cantante “se ne è andata come voleva, in un soffio, con eleganza”.

Il saluto di Vasco Rossi

Per il momento Vasco Rossi non ha commentato la notizia. Vivere è un brano contenuto nel disco Gli Spari Sopra, lo stesso che contiene altri successi come la title-track, Delusa, Gabri e Stupendo.

Appresa la notizia della sua morte, in ogni caso, il rocker di Zocca ha scritto: “Splendida Ornella Vanoni. Autentica, sorprendente, ironica. Unica. Grazie di tutto!”.