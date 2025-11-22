L'ultima ospitata in tv di Ornella Vanoni ad Amici e non da Fazio, interviene Maria De Filippi: il messaggio

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Addio a Ornella Vanoni, icona della musica italiana. La cantante milanese è morta a 91 anni a causa di un arresto cardiaco. L’ultima sua apparizione televisiva, a differenza di quanto scritto da molti, non è stata a Che Tempo Che fa lo scorso 2 novembre, bensì ad Amici, dove è stata ospitata nella puntata in onda domenica 9 novembre. In quell’occasione fu accolta in studio dall’amica Maria De Filippi che oggi ha ricordato la compianta artista attraverso un post social pubblicato sulla pagina ufficiale del talent show di Canale 5.

Amici, l’ultima apparizione in tv di Ornella Vanoni: il ricordo di Maria De Filippi

Ornella Vanoni ha partecipato il 2 novembre a Che Tempo Che Fa e poi è stata ospitata ad Amici di Maria De Filippi quattro giorni dopo, vale a dire il 6 novembre.

In questa data è stata registrata la puntata del talent che è successivamente stata trasmessa domenica 9. Questa è stata l’ultima volta che il pubblico ha visto la cantante milanese sul piccolo schermo.

ANSA Ornella Vanoni

Maria De Filippi ha dedicato un pensiero all’artista che pochi giorni fa era seduta accanto a lei nello studio del popolare programma di Canale 5.

“Erano 10 giorni fa, guardavamo insieme i ragazzi cantare e ballare, e sorridevi. Quando il pubblico ti ha visto, si sono alzati tutti e tutti battevano le mani. Ancora applaudono, ancora applaudiamo. Maria”. Questo il messaggio apparso sull’account ufficiale di Amici e firmato da De Filippi.

Maria De Filippi senza social, i messaggi importanti passano dal profilo di Amici

La conduttrice pavese non ha profili social attivi. Quando deve comunicare in prima persona dei messaggi importanti, utilizza l’account del talent show da lei diretto. Era capitata la stessa cosa anche pochi giorni fa, quando è scomparso un altro gigante della musica italiana, Peppe Vessicchio.

“È difficile crederci. Mi sembra impossibile – scrisse allora De Filippi -. Mi vengono in mente i tuoi occhi sempre sorridenti e comprensivi. Occhi che esprimevano saggezza, autorevolezza, gli occhi di un grande Maestro, non solo d’orchestra ma di vita. Ti sorrido e tu sorridi a mezza bocca come sempre. Ti voglio bene”.

Addio a Ornella Vanoni, Carlo Conti fa slittare l’annuncio dei big a Sanremo

Carlo Conti, dopo aver appreso la notizia della scomparsa di Ornella Vanoni, ha deciso di rinviare l’annuncio dei big in gara al prossimo Festival di Sanremo.

Il conduttore toscano ha riferito che per rispetto verso l’artista comunicherà i cantanti del Festival 2026 domenica 30 novembre e non domani.