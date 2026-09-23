L'ultima puntata di Verità Nascoste tagliata sul sito Mediaset, manca il blocco su Garlasco: giallo sui motivi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La versione della puntata del programma Mediaset Verità Nascoste del 22 settembre caricata sul sito Mediaset Infinity risulta tagliata rispetto a quella andata in onda in prima serata in televisione. Sarebbe stata rimossa l’ultima parte della trasmissione, che era dedicata all’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco e alle indagini più recenti sul caso. Non è chiara la motivazione di questa decisione.

Tagliata la parte su Garlasco di Verità Nascoste

Nella prima serata di ieri, su Rete 4, è andata in onda una nuova puntata di Verità Nascoste, il talk show sulla cronaca condotto da Milo Infante, recentemente passato dalla Rai a Mediaset.

Come già accaduto in passato, l’ultima parte della trasmissione era dedicata alle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, con diversi ospiti in studio.

ANSA

La versione online della puntata, caricata sul sito Mediaset Infinity, non presenta però questo spezzone ed è evidentemente tagliata, durando soltanto poco più di un’ora.

Chi era ospite a Verità Nascoste nella parte su Garlasco il 22 settembre

Non è chiaro il motivo per cui sia stata tagliata questa parte. Potrebbe trattarsi di un errore, oppure potrebbero esserci stati reclami su alcune parti del blocco di Garlasco.

A parlare dell’omicidio di Chiara Poggi erano presenti il giornalista Piero Colaprico, il direttore di Gente Umberto Brindani, la psichiatra Sarah Viola e Monica Leofreddi, opinionista fissa dei programmi di Infante.

Oltre a loro, era ospite anche Gennaro Cassese, comandante della compagnia dei carabinieri di Vigevano all’epoca dell’omicidio di Chiara Poggi e indagato lo scorso luglio dalla procura di Pavia per false informazioni ai pubblici ministeri.

Le reazioni social al taglio

Diverse persone hanno notato la mancanza del blocco, che dura circa un’ora e quaranta, dalla versione della puntata caricata sul sito, e hanno chiesto spiegazioni sui social.

Diverse le teorie circolate sulle motivazioni della rimozione, ma al momento non risulta ancora nessuna spiegazione da parte di Mediaset.