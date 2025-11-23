L'ultima sera di Ornella Vanoni, il gelato e poi il malore: "Se n'è andata come voleva"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Come voleva ha vissuto, come donna e artista iconica, e come voleva ha trascorso anche le ultime ore. Nel racconto dell’amico e produttore Mario Lavezzi, infatti, Ornella Vanoni “se n’è andata come voleva”: la sera in cui è morta era a casa, a Milano, ha cenato, si è messa in poltrona e ha chiesto un gelato, prima di chinare la testa. Con grazia, a modo suo, nella sua città. Come voleva, come sempre.

L’ultima sera di Ornella Vanoni

La sera era quella di venerdì 21 novembre, quella che si è presa l’immenso talento, l’ironia, l’intelligenza e l’acuta sensibilità artistica di Ornella Vanoni, morta a 91 anni nella sua casa di Milano.

Il racconto di quelle ore arriva da Mario Lavezzi, l’amico di una vita, produttore e praticamente un “fratello” per la cantante.

Mario Lavezzi all’arrivo a casa di Ornella Vanoni

Lavezzi, tra i primi, sabato mattina, ad andare in via Vasto a Milano, a casa di Ornella poche ore dopo la sua morte, ha descritto quella sera a margine di un evento Siae con Amadeus e Mogol.

Ornella Vanoni ha chiesto un gelato

Venerdì sera Ornella “ha cenato a casa, poi si è messa in poltrona, ha chiesto un po’ di gelato e quando la signora di servizio gliel’ha portato, l’ha trovata con la testa china sul petto”, ha raccontato Mario Lavezzi.

Poi lo storico produttore, commosso, ha aggiunto: “Se ne è andata come voleva, in un soffio, con eleganza. Ancora lucidissima, ancora splendida”.

Secondo lui, Ornella “non avrebbe mai permesso alla vecchiaia di distruggerla”. E del resto lo aveva raccontato spesso lei stessa.

Ornella Vanoni e la vecchiaia

Ornella Vanoni ha spesso parlato della morte, con lucidità e anche con ironia, descrivendo persino il suo funerale. E anche di quel che restava da vivere ha raccontato tutto con parole estremamente raffinate e intelligenti.

“Io voglio vivere finché mi tocca vivere però fammi vivere bene fino a quel momento”, aveva detto.

“Chi se ne frega di vivere fino a 200 anni. Hai visto tutti, hai parlato con tutti, hai letto tanto. Che si doveva morire lo sapevo, ma di diventare vecchia non l’avevo previsto”, aveva raccontato recentemente.

L’ultimo saluto a Milano

I funerali della cantante saranno lunedì 24 novembre nella chiesa di San Marco, nel quartiere di Brera, alle ore 15 mentre la camera ardente sarà allestita al Piccolo Teatro Grassi, in via Rovello, domenica, dalle 10 alle 14 e lunedì, dalle 10 alle ore 13, come ha spiegato l’assessore alla Cultura del Comune di MilanoTommaso Sacchi.

Gli amici di una vita, gli innumerevoli fan e la “sua” Milano: tutto questo ad accompagnare e salutare Ornella per l’ultima volta. Con immensa gratitudine, rispetto e ammirazione.

E con semplicità, come quella della sua ultima richiesta, il gelato, prima di chinare il capo. “Si fa così, è tutto apparecchiato, per il cuore per il palato”, dice una delle sue iconiche canzoni. Come ha sempre voluto, come ha sempre fatto, “con eleganza” e “ancora lucidissima”, come ha raccontato Mario Lavezzi.