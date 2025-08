L’ultima telefonata di Erika Ferini Strambi al radiotaxi avvalora l’ipotesi dell’incidente: le sue parole

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una telefonata potrebbe fare chiarezza sulla morte di Erika Ferini Strambi, la 53enne trovata senza vita nei pressi di Milano. La chiamata risale alla notte del 6 luglio, presumibilmente la sera del decesso. La donna chiama il servizio radiotaxi e dice di aver avuto un incidente, senza però riuscire a dare indicazioni sulla sua posizione.

La morte di Erika Ferini Strambi a Pantigliate

Erika Ferini Strambi, impiegata alle risorse umane di Luxottica, è stata trovata morta il 16 luglio 2025 in un campo di Pantigliate. La telefonata al Radiotaxi è stata fatta nella notte del 6 luglio.

Poche ore prima la donna aveva trascorso la serata in un ristorante con karaoke di Segrate per poi salire sulla sua auto – una Mini Cooper nera – senza però tornare a casa, a Milano.

Il luogo del ritrovamento del corpo a Pantigliate

La serata nel bar-karaoke e poi lo schianto in auto

Da Segrate Erika Ferini Strambi si era diretta verso la periferia est del capoluogo lombardo. Per dieci giorni familiari e amici avevano lanciato appelli sui social per trovare Erika. Il 16 luglio la sua auto è stata trovata con le ruote anteriori in un fosso a ridosso di un campo agricolo a Pantigliate.

Il corpo, con gli slip sfilati, si trovava a circa duecento metri di distanza dal luogo dell’incidente. Fin dall’inizio le indagini dei carabinieri si erano concentrate su un possibile incontro tra Erika e un’altra persona nella sera del decesso.

Ora questa telefonata potrebbe avvalorare la tesi dell’incidente in solitaria, anche se restano elementi che non collimano con questa ricostruzione.

Cos’ha detto Erika Ferini Strambi nella telefonata

Parlando con il servizio radiotaxi, Erika Ferini Strambi – che si muoveva con le stampelle – dice di aver avuto un incidente, ma non riesce a dare la sua posizione esatta. La donna è chiaramente in stato di choc e all’operatore dice di vedere “del verde” per poi affermare di non ricordare da dove era partita poco prima.

A quel punto, come riportato da Repubblica, la comunicazione si interrompe. La telefonata risale alla notte del 6 luglio, poche ore dopo la serata trascorsa nel bar-karaoke di Segrate, alle porte di Milano. L’autopsia ha evidenziato lesioni alle costole compatibili con l’incidente, anche se non si tratta di traumi potenzialmente letali. Inoltre, dagli esami condotti all’interno dell’auto, non sono emerse tracce riconducibili a profili sospetti.

I carabinieri, tuttavia, non escludono alcuna ipotesi e continuano a seguire anche quella di un appuntamento la sera del decesso.