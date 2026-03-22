L’ultimo saluto a Umberto Bossi a Pontida tra le note di ”Va pensiero" e le proteste dei militanti leghisti

A Pontida centinaia di militanti leghisti hanno partecipato ai funerali di Umberto Bossi. Un coro di Alpini ha intonato il “Va Pensiero” mentre alla premier Giorgia Meloni sono stati riservati applausi e il grido “secessione”. Il feretro del “senatùr” è passato per l’ultima volta davanti al pratone di Pontida mentre alcuni suoi fedelissimi non hanno risparmiato cori, critiche e proteste contro l’attuale Lega.

Pontida, l’ultimo saluto a Umberto Bossi

Tra gli applausi dei militanti e le bandiere con il sole delle Alpi, il feretro di Umberto Bossi è passato davanti al pratone di Pontida.

I funerali dello storico fondatore della Lega, morto il 19 marzo a 84 anni, si sono svolti nello storico “feudo” leghista, sede dell’annuale raduno.

ANSA

Il carro funebre, infatti, ha sostato per alcuni minuti davanti al prato tra gli applausi e i cori “Bossi, Bossi” per poi ripartire.

Le note di ”Va pensiero”

Dopo le celebrazioni in Chiesa, il coro degli Alpini della val Masino ha accompagnato il feretro intonando il “Va Pensiero”.

Proprio dal palco di Pontida Umberto Bossi aveva più volte intonato l’aria tratta dal Nabucco di Giuseppe Verdi.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha accompagnato a piedi il feretro del fondatore della Lega, così come i militanti mentre la famiglia era in auto.

Applausi alla Meloni, critiche a Salvini

Al suo arrivo a Pontida, la premier Giorgia Meloni è stata applaudita. Subito dopo l’arrivo della presidente del Consiglio un gruppo ha iniziato a gridare “Secessione”.

Clima diverso invece per Matteo Salvini, contestato a più riprese: dopo che alcuni gli hanno gridato “Molla la camicia verde, vergognati”sono arrivate altre critiche per l’attuale leader della Lega.

Mentre salutava Manuela Marrone (la moglie di Bossi) sul sagrato della Chiesa c’è stato chi ha urlato “traditore”, e “è il bacio di Giuda” al ministro dei Trasporti.

Giorgetti ferma i cori contro il Tricolore

Quando il feretro di Bossi è uscito dalla chiesa, si sono susseguiti slogan piuttosto chiari intonati da una parte della folla.

Molti militanti hanno cantato “Abbiamo un sogno nel cuore, bruciare il tricolore“, “Secessione”, e “Roma ladrona, la Lega non perdona”.

A quel punto il ministro Giorgetti, non senza imbarazzo, ha tentato di fermare i cori estremisti, alzando la mano e dicendo “Per cortesia”.

Anche Mario Borghezio, ex eurodeputato leghista, ha partecipato ai funerali del Senatùr a Pontida. “Io sono un bossiano mai pentito, ma non sono più militante della Lega, Salvini non mi ha voluto”, ha detto.

“La lezione dei popoli indipendentisti è chiara: chi tradisce la paga”, ha aggiunto Borghezio.