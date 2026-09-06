L'ultradestra AfD travolge tutti nelle elezioni in Sassonia-Anhalt in Germania, i Verdi: "Situazione tragica"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

I primi exit poll del voto che si è tenuto in Sassonia-Anhalt, Land della Germania orientale, hanno certificato il trionfo dell’Afd. Il partito di ultradestra del candidato Ulrich Siegmund è davanti a tutti con il 44,5% delle preferenze. Tuttavia ci sono ancora dubbi sul fatto che si riesca a creare una maggioranza per governare.

Germania, elezioni in Sassonia-Anhalt: Afd travolgente, vittoria netta

Domenica 6 settembre si è votato in Sassonia-Anhalt per il rinnovo del parlamento regionale. L’ultradestra dell’Afd ha trionfato nettamente, ottenendo oltre il doppio dei consensi ottenuti nel 2021, quando si era fermata al 20,8%.

Da segnalare inoltre il dato record dell’affluenza: alle 16 aveva già votato il 65,3% degli aventi diritto. Il dato finale parla di un’affluenza di circa l’80%. Nell’ultima tornata elettorale l’affluenza totale si era arrestata al 60,3%.

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Chi non sorride è la Cdu del cancelliere Merz. Il partito, come riporta Il Corriere della Sera, ha avuto un crollo, precipitando al 18,5%. Delusione anche per l’Spd ferma all’8%. La Linke ha avuto il 9,5% dei consensi. Balzo dei Verdi che hanno ottenuto il 9%.

I leader della Cdu e della Spd hanno commentato gli esiti delle urne in Sassonia-Anhalt, spiegando che il risultato deve essere interpretato come un “segnale per Berlino“, vale a dire l’esecutivo nazionale guidato dal cancelliere Friedrich Merz.

L’Afd riuscirà a governare? Molto dipende dalla BSW

La vittoria dell’Afd è netta. Tuttavia si dovrà probabilmente attendere lo spoglio nella notte per capire se il partito avrà i numeri per governare. L’ago della bilancia è il partito rossobruno di Sahra Wagenknecht, BSW, che è dato sulla soglia del 5%, ossia la soglia di sbarramento per entrare in Parlamento.

Se BSW riuscisse a superare la soglia di sbarramento, Afd potrebbe avere i numeri per governare. In caso contrario si preannuncia un ‘Vietnam’ per formare qualsiasi governo regionale.

Secondo i dati delle proiezioni, se l’Afd fosse appoggiata dai rossobruni della Wagenknecht avrebbe in tutto 44 seggi. Cdu, Spd e Verdi, con il sostegno di Die Linke, ne avrebbero 39. La maggioranza è a quota 42.

Siegmund: “Da democratico, la mano resta tesa”

Siegmund, nel frattempo, ha fatto sapere di essere pronto a governare con chiunque. Anche con la Cdu, che è uscito con le ossa rotte dalla tornata elettorale. “Da democratico, la mano resta tesa”, ha detto Siegmund con la vittoria in tasca. Tuttavia ha aggiunto che non scenderà a compromessi sui temi “dell’immigrazione e della sicurezza interna”.

“Non collaboriamo con gli estremisti e, soprattutto, con quelli di estrema destra”, ha tagliato corto la segretaria generale della Cdu, Franziska Hoppermann, all’Ard.

I Verdi: “Situazione tragica”

Il presidente federale dei Verdi tedeschi, Felix Banaszak, nonostante l’exploit del suo partito, ha espresso sgomento per i risultati generali della votazione. In riferimento al trionfo di Afd, ha dichiarato che “quella che si sta delineando qui è una situazione tragica”.