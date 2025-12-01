L'Università di Bologna smentisce Meloni sul rifiuto del corso per gli ufficiali dell'Esercito: "Mai negato"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

L’Università di Bologna smentisce duramente Giorgia Meloni sul presunto rifiuto del corso per gli ufficiali dell’Esercito. La Premier aveva parlato di “atto incomprensibile”, ma l’Ateneo ha chiarito di non aver “mai negato” l’iscrizione a nessuno. La polemica riguarda il rifiuto del Dipartimento di Filosofia di attivare un percorso di studi esclusivo per i militari, non l’accesso ai corsi ordinari.

Corso per ufficiali dell’Esercito, Università di Bologna smentisce Meloni

Come riporta ANSA, la nota dell’Università di Bologna puntualizza che la richiesta pervenuta dall’Accademia Militare di Modena non riguardava l’iscrizione di singoli ufficiali ai corsi esistenti – possibilità che resta libera e garantita – ma l’istituzione di un percorso triennale di studi in Filosofia strutturato in via esclusiva per i soli allievi ufficiali.

Questo percorso “su misura” avrebbe previsto lo svolgimento delle attività interamente presso la sede dell’Accademia e un significativo fabbisogno didattico, sebbene l’Accademia si fosse resa disponibile a sostenerne i costi di docenza.

Il Dipartimento di Filosofia, nel pieno della sua autonomia, ha ritenuto di non procedere, “allo stato dei fatti”, alla deliberazione sull’attivazione del nuovo percorso per ragioni di sostenibilità didattica e risorse necessarie, ben oltre il costo delle docenze.

Gli attacchi di Meloni e Crosetto

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aveva difeso con forza la necessità di arricchire la formazione degli ufficiali con competenze umanistiche, considerandola un fattore strategico per affrontare contesti internazionali complessi.

“Questo rifiuto implica una messa in discussione del ruolo stesso delle Forze Armate,” aveva tuonato la Meloni, ribadendo il “pieno e incondizionato sostegno all’Esercito”.

La stessa linea dura è stata adottata da diversi esponenti del Governo e della maggioranza.

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha criticato aspramente l’Ateneo, scrivendo che i professori che “hanno rifiutato” possono comunque stare tranquilli, perché gli ufficiali da loro “rifiutati sdegnati, oggi, domani e sempre, saranno pronti a difenderli ugualmente”

Bernini prova a chiudere la polemica

La polemica sul corso di Filosofia per gli ufficiali dell’Esercito è stata ufficialmente chiusa nel tardo pomeriggio del 1º dicembre dall’intervento della Ministra dell’Università, Anna Maria Bernini.

Parlando da Modena, la Ministra ha voluto dare una garanzia definitiva all’Accademia Militare: “Sono qui a Modena proprio per garantire che il corso si farà”.

Con questa dichiarazione riportata da ANSA, Bernini ha posto fine alle speculazioni sulla presunta chiusura da parte dell’Università di Bologna.

“Polemica chiusa? Per quanto mi riguarda sì, l’importante è che il corso si faccia”, ha ribadito la Ministra, aggiungendo di farsi “garante della realizzazione del corso” in rappresentanza dell’intero Governo, confermando così l’impegno politico a favore dell’attivazione del percorso di studi umanistico per gli allievi ufficiali, come auspicato da Meloni.