L'uragano Erin in viaggio verso l'Europa e l'Italia, gli aggiornamenti sul ciclone che ha spaventato gli Usa

L’uragano Erin punta verso l’Europa. Il ciclone tropicale di categoria 5, con venti che toccano i 255 km/h, attraverserà le acque del Nord Atlantico e dovrebbe indebolirsi proprio prima di raggiungere Irlanda, Galles e Francia. Si prevedono forti raffiche di vento, mareggiate e piogge torrenziali, ma non sull’Italia.

L’Uragano Erin negli Stati Uniti

L’uragano Erin ha spaventato gli Stati Uniti. Restano in vigore gli avvisi di tempesta su alcune zone della Carolina del Nord, ma al momento sembra che si stia allontanando dal continente e che non lo colpirà direttamente.

Il centro della tempesta si sta infatti spostando sull’Atlantico occidentale ed entro venerdì 22 agosto dovrebbe toccare il sud del Canada Atlantico. Anche se non colpirà direttamente terra, sono previste allerte di tempesta tropicale per via dei forti venti e del rischio mareggiata.

Dopo il suo passaggio, si prevede che Erin porterà ancora delle pericolose correnti di risacca lungo tutta la costa del New Jersey e sulle spiagge di New York esposte più a sud. Per questo le autorità hanno vietato la balneazione. È consentito stare in spiaggia, ma non in acqua. L’allerta per Erin inaugura la stagione degli uragani atlantici, il cui picco di attività stagionale si verifica proprio tra metà agosto e metà ottobre.

Da ciclone a tempesta in Europa

Il fine agosto europeo potrebbe essere toccato dalle condizioni meteorologiche estreme che viaggiano insieme all’uragano Erin. A partire dall’inizio della prossima settimana infatti Erin potrebbe interagire con la bassa pressione tra Islanda e Regno Unito. Per questo, a partire da martedì 26 agosto, Irlanda, Galles e Francia occidentale hanno previsto venti con raffiche ad oltre 100 km/h, mareggiate lungo le coste e piogge torrenziali.

Di positivo c’è che attraversando le acque più fredde del Nord Atlantico, l’uragano Erin continuerà a perdere potenza. Da categoria 5, dovrebbe essere declassato a categoria 1. Già nel weekend si affaccerà in Europa come “tempesta”.

Le conseguenze sull’Italia

Anche se colpirà direttamente Irlanda, Galles, Francia occidentale e alcuni settori della penisola iberica, il passaggio di Erin potrebbe avere conseguenze anche sull’Italia. Ma a differenza di piogge e mareggiate, gli effetti potrebbero essere del tutto opposti.

Come spiega il meteorologo Mattia Gussoni infatti il moto antiorario delle correnti attorno all’ex uragano Erin ad ovest delle coste europee sarà in grado di innescare la risalita del promontorio anticiclonico subtropicale verso il Mediterraneo.

In altre parole, dalla prossima settimana l’Italia potrebbe essere coinvolta in una nuova ondata di calore, riportando in piena estate centro, sud e isole maggiori con temperature tra 36° e 38° gradi.