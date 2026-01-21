Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Decine di interventi per assistenza e sicurezza: questo il riassunto delle operazioni condotte dalla Polizia di Stato durante le giornate segnate dal ciclone “Harry” nel territorio catanese. Gli agenti sono stati impegnati senza sosta per fronteggiare le emergenze causate dal maltempo, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili come anziani e cittadini bloccati nelle proprie abitazioni a causa di allagamenti e infiltrazioni d’acqua.

Anziani soccorsi per il ciclone Harry

Le operazioni di soccorso si sono svolte sia a Catania che in provincia, coinvolgendo numerose località della costa e dell’entroterra.

L’impegno degli agenti si è concentrato nel garantire la sicurezza pubblica e nell’offrire assistenza immediata a chi si è trovato in difficoltà a causa delle condizioni meteorologiche estreme.

Il rafforzamento dei servizi di pattugliamento

Durante le giornate caratterizzate dal passaggio del ciclone Harry la Polizia di Stato ha rafforzato i servizi di pattugliamento su tutto il territorio di Catania e provincia.

L’obiettivo è stato quello di prevenire rischi e pericoli per la collettività con una particolare attenzione alle situazioni di emergenza che hanno coinvolto soprattutto le fasce più deboli della popolazione. In diversi casi sono stati coordinati interventi mirati di soccorso, in particolare per anziani e persone fragili rimaste bloccate nelle proprie abitazioni a causa di allagamenti e infiltrazioni d’acqua.

Le aree maggiormente colpite e l’impegno delle forze in campo

L’azione della Polizia di Stato si è estesa dal lungomare al viale Kennedy, lungo tutta la fascia costiera fino ad Aci Trezza, Stazzo, Torre Archirafi, Santa Tecla e Riposto. Gli agenti della Questura di Catania, dei Commissariati e delle Specialità della Polizia di Stato hanno lavorato ininterrottamente collaborando con i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e le altre forze impegnate nelle operazioni di soccorso.

L’obiettivo comune è stato quello di aiutare i cittadini in difficoltà e mettere in sicurezza le aree più colpite dal maltempo.

Un intervento esemplare ad Acireale

Tra le numerose operazioni di soccorso si distingue l’intervento effettuato dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, che hanno salvato un’anziana con gravi difficoltà motorie rimasta intrappolata nella sua abitazione nella frazione marinara di Stazzo.

Giunti sul posto, gli agenti della squadra volanti hanno constatato che l’ingresso principale dell’edificio era completamente inaccessibile: le onde del mare avevano già invaso il seminterrato, rendendo impossibile l’accesso dall’esterno.

L’evacuazione e il salvataggio

In questa situazione di emergenza i poliziotti hanno collaborato con alcuni residenti per evacuare in sicurezza le persone presenti nello stabile.

Nel frattempo il livello dell’acqua continuava a salire, minacciando anche il piano terra dove si trovava l’appartamento dell’anziana. Gli agenti hanno individuato una via d’accesso alternativa e sono riusciti a entrare nell’abitazione, stabilendo un contatto con la donna, che si presentava infreddolita e spaventata.

L’assistenza all’anziana e la conclusione dell’intervento

L’anziana è stata sistemata su una sedia apposita e trasportata in un luogo sicuro, scongiurando ogni possibile pericolo per la sua incolumità.

Gli agenti hanno provveduto a tranquillizzarla e ad assisterla fino all’arrivo dei familiari, a cui è stata affidata in buone condizioni di salute.

IPA