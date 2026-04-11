La 12enne avrebbe ferito la compagna con le forbici a scuola per un "video social", chiamati i servizi sociali

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Tra i locali della scuola di Castelfranco Di Sotto (Pisa) c’è ancora tanta paura. Fortunatamente l’alunna 12enne colpita al collo con una forbice da una coetanea è in buone condizioni, ma ora è tempo di dare una risposta a tante domande. La ragazzina avrebbe spiegato il suo gesto così: "L’ho visto in un video social". Non è imputabile, vista l’età, ma la Procura dei Minori ha ricevuto un’informativa dei fatti e i servizi sociali sono stati contattati.

L’aggressione ispirata da un video sui social?

A riportare questo dettaglio è Repubblica. Va precisato che la 12enne, considerata l’età, non è imputabile e non è stata interrogata, né le è stato sequestrato il cellulare.

Una volta in caserma insieme ai genitori, alla domanda sulle ragioni di quel gesto avrebbe risposto: "L’ho visto in un video social".

Lo stesso avrebbe detto ad altre persone della scuola, scrive Repubblica, una volta che queste erano accorse attirate dalle urla provenienti dai bagni.

Restano ancora molti dubbi sul contesto emotivo in cui è maturata l’aggressione. Fonti interne al plesso riferiscono che tra le due compagne di scuole non risultano esserci stati litigi, né prima dell’evento né mai.

La 12enne "era diventata più silenziosa"

Sempre Repubblica riporta che nei giorni precedenti il 10 aprile, ovvero la data in cui si è consumata l’aggressione, la 12enne che poi ha impugnato le forbici "era diventata più seria e silenziosa".

Inoltre "a volte fissava il vuoto, ma nessuno poteva immaginare". Come anticipato, la ragazzina non è imputabile né le è stato sottratto il telefono. Dopo l’episodio è stata portata in caserma insieme ai genitori per motivi di sicurezza.

Avvertiti gli assistenti sociali

La Procura dei Minori ha ricevuto un’informativa sull’accaduto e i servizi sociali sono stati avvertiti. Saranno gli assistenti, ora, a dover chiarire in quali dinamiche personali e famigliari sia avvenuto il fatto.

Le autorità hanno informato anche il sindaco subito dopo l’accaduto. I sanitari fanno sapere che la studentessa ferita non ha riportato lesioni gravi in quanto avrebbe ricevuto solo tagli superficiali. I medici le hanno dato una prognosi di dieci giorni, mentre per quanto riguarda il recupero psicologico la scuola ha messo a disposizione gli operatori dello sportello dedicato.

L’aggressione con le forbici

Il fatto si è verificato intorno alle 10 di venerdì 10 aprile. Mentre la classe di seconda media si trovava in palestra, qualcuno ha cominciato ad urlare dai bagni. I docenti sono subito accorsi e hanno scoperto che una loro studentessa, appena 12 anni, ha colpito ripetutamente una compagna di scuola con una forbice, accoltellandola anche al collo.

Romano Pesavento, presidente del Coordinamento Docenti Diritti Umani, riferisce a La Nazione che l’episodio "interpella in modo diretto la qualità delle relazioni, dei linguaggi e dei modelli che attraversano il mondo giovanile", e soprattutto "evidenzia una frattura nei processi di costruzione del sé e nella capacità di riconoscere l’altro come presenza da rispettare".