Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tragedia nella notte a Casalnuovo, nel Napoletano, dove la 14enne Michelle Valentino è morta poco dopo aver trascorso la serata in pizzeria con alcune amiche. Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe mangiato un trancio di margherita togliendo la mozzarella per evitare la sua grave allergia al lattosio, ma rientrata a casa ha accusato uno shock anafilattico fatale.

La morte della 14enne Michelle Valentino dopo la cena in pizzeria a Casalnuovo

Una serata tra amiche si è trasformata in tragedia nella notte tra sabato 28 e domenica 29 novembre 2026 a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dove Michelle Valentino, studentessa quattordicenne residente nella frazione di Tavernanova, è morta intorno all’una di notte al termine di una grave crisi respiratoria.

Poco prima la giovane aveva cenato con un gruppo di coetanee in una pizzeria d’asporto nei pressi di piazza Siani, a circa settecento metri dalla propria abitazione, pubblicando alle 22 una storia su Instagram mentre sorrideva e cantava con le amiche.

Secondo le prime testimonianze raccolte dagli inquirenti, la ragazza avrebbe preso un trancio di pizza margherita rimuovendo la mozzarella prima di mangiarlo, convinta che quell’accortezza fosse sufficiente a proteggerla dalla grave allergia al lattosio di cui soffriva.

La corsa in farmacia, i soccorsi della Polizia municipale e l’arrivo in clinica

Rientrata a casa nella zona di Rione Fico, Michelle Valentino ha iniziato a stare male. Il padre Antonio, quarantunenne, le ha subito somministrato del Bentelan e dell’adrenalina prima di uscire in strada con la figlia in braccio per correre verso la Farmacia Nazionale lungo via Nazionale delle Puglie alla ricerca di un defibrillatore, risultato però non disponibile.

In quel momento sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Casalnuovo Maria Iorio e Dino Viola, impegnati nel servizio notturno disposto dal sindaco Giovanni Nappi e coordinato dal comandante Giuseppe Iorio: l’agente Maria Iorio, formata nei corsi della Croce Rossa, ha praticato il massaggio cardiaco alla giovane fino all’arrivo dell’ambulanza.

Nonostante una seconda dose di adrenalina somministrata dal personale sanitario, la quattordicenne è giunta ormai priva di vita al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra.

Le indagini dei Carabinieri

Sull’accaduto hanno avviato gli accertamenti i Carabinieri della stazione di Acerra, della sezione radiomobile e del nucleo operativo di Castello di Cisterna.

I militari stanno ricostruendo le ultime ore della quattordicenne per verificare con esattezza quali alimenti abbia ingerito nel locale di Casalnuovo e se eventuali residui o contaminazioni abbiano scatenato lo shock anafilattico fatale.