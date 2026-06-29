La 15enne Giulia Scimone morta investita a Torre Faro da una moto, arrestato conducente ferito nell'impatto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tragico incidente nella serata di domenica a Messina, dove una moto ha investito e ucciso una giovane. Si tratta di Giulia Scimone, 15 anni, deceduta poco dopo l’arrivo all’ospedale Papardo. Alla guida della moto un ventenne, fermato con l’accusa di omicidio stradale. Secondo le ricostruzioni degli agenti intervenuti, che hanno ascoltato i presenti e acquisito i video, il motociclista stava impennando di fronte al Peloro Games di Torre Faro.

Incidente a Torre Faro

Un grave incidente ha tolto la vita a una giovanissima ragazza a Torre Faro, a Messina. È accaduto tutto poco dopo le 23:00, quando Giulia Scimone, 15 anni, è stata investita in via Circuito nei pressi del locale Peloro Games.

Si tratta di uno dei luoghi più frequentati dai giovani durante le sere estive. Scimone era all’esterno, quando la moto l’ha travolta e uccisa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trovato una situazione subito molto complessa. La giovane presentava ferite molto gravi. Poco dopo il trasporto in ospedale, al Papardo, Giulia è deceduta a causa delle lesioni riportate.

La ricostruzione: impennata fatale

Secondo quanto riportato dai media locali, come Repubblica Palermo, il giovane centauro avrebbe perso il controllo della propria moto a causa di una manovra pericolosa.

Il 20enne, infatti, avrebbe impennato con le due ruote di fronte al punto di ritrovo giovanile. Perso il controllo, il mezzo ha travolto la 15enne.

Anche il centauro è rimasto ferito durante la caduta. Ora è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Dovrà essere sottoposto agli accertamenti di rito, come quelli per verificare l’eventuale assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

Weekend nero sulle strade

Un altro weekend difficile sulle strade italiane. Un altro grave incidente si è verificato sulla strada provinciale 57, a Fossalta di Piave.

Il bilancio è di due vittime: un uomo di 66 anni e una donna di 59 anni. La dinamica ha visto un’auto e una moto scontrarsi frontalmente. Un altro grave incidente è avvenuto sulla A14, dove una donna ha perso il controllo del veicolo e l’auto si è ribaltata.

La 24enne è deceduta sul colpo, mentre il neonato con lei, di appena 6 mesi, è stato trasportato all’ospedale Maggiore e versa in gravi condizioni. A bordo c’erano anche un bimbo di 10 anni e una bambina di 12, che hanno riportato ferite di media gravità, oltre a due uomini adulti, anch’essi ricoverati al Maggiore.