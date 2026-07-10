La Amerigo Vespucci fa tappa a New York per celebrare i 250 anni di indipendenza degli Stati Uniti, il video
La Nave Amerigo Vespucci trionfa a New York, celebrando l'indipendenza USA e le eccellenze italiane
Grande successo per la Nave Amerigo Vespucci a New York, la tappa più importante del nuovo capitolo del Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026, iniziato a Genova lo scorso 9 maggio. Il Tour si inserisce nel programma ufficiale delle celebrazioni dei 250 anni dell’indipendenza degli Stati Uniti. La nave “più bella del mondo”, come la definirono gli americani stessi nel 1962, è stata apprezzata dai milioni di persone che a Manhattan hanno assistito alla parata del 4 luglio. Nei giorni di sosta a New York, la Vespucci è stata protagonista di un programma di eventi istituzionali e appuntamenti dedicati alla promozione delle eccellenze italiane. La Nave è ora in viaggio verso Boston, dove dall’11 al 16 luglio prenderà parte alla Sail Boston.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.