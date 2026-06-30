La Amerigo Vespucci salpa per New York per i 250 dell'Indipendenza degli Stati Uniti, il video
Il Vespucci naviga verso New York per celebrare il 250° anniversario dell'Indipendenza americana.
La nave Amerigo Vespucci si prepara a raggiungere New York dove il 4 luglio parteciperà alla parata di grandi velieri e navi militari organizzata dalla US Navy in occasione dell’anniversario dei 250 anni dell’Indipendenza degli Stati Uniti. Per l’occasione, oltre cinquanta unità navali delle marine di tutto il mondo risaliranno il fiume dal Ponte di Verrazzano fino al George Washington Bridge, passando davanti alla Statua della Libertà. Sarà uno dei momenti più significativi del nuovo capitolo del Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026, iniziato a Genova lo scorso 9 maggio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.