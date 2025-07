La banana di Cattelan mangiata di nuovo, terzo caso al Centre Pompidou: ma l'artista ci scherza su

E tre: per la terza volta la celebre banana di Maurizio Cattelan è stata mangiata in un museo. L’episodio si è verificato al Centre Pompidou di Metz, nell’est della Francia, durante la mostra “Dimanche Sans Fin” organizzata per il quindicesimo anniversario del museo. L’opera, intitolata “The Comedian“, era esposta secondo le istruzioni dell’artista: una banana fissata a una parete bianca con del nastro adesivo grigio.

Banana di Cattelan mangiata al museo

La scena: la banana più famosa e controversa al mondo è stata staccata dal muro, sbucciata e divorata sotto gli occhi del pubblico.

Non è un rituale, ma potrebbe forse diventarlo di questo passo. Stavolta il gesto sarebbe stato ispirato da uno spot pubblicitario, secondo quanto riferito da alcuni presenti.

“The Comedian”, la banana di Maurizio Cattelan

La reazione di Maurizio Cattelan

Cattelan ha commentato l’accaduto con la sua consueta ironia: “Peccato che non abbia mangiato anche la buccia e il nastro adesivo”, ha detto.

L’artista ha poi aggiunto che il colpevole aveva “confuso il frutto con l’opera d’arte”. Il museo ha minimizzato l’incidente: “Il frutto è deperibile e viene regolarmente sostituito secondo le istruzioni dell’artista”, è stato spiegato. E infatti, durante le esposizioni, la banana viene sostituita ogni due o tre giorni per evitare che il frutto marcisca.

Si tratta praticamente di un’opera d’arte mangiabile in un numero di volte indefinito. Ma anche il nastro adesivo viene sostituito quando perde aderenza. Dell’opera d’arte, in un certo senso, fanno parte anche gli spettatori: persone che si recano al museo per osservare una banana acquistabile presso ogni fruttivendolo del mondo.

I precedenti

Come detto, non è la prima volta che “The Comedian” viene mangiata. Già nel 2019, il performer David Datuna l’aveva mangiata ad Art Basel Miami, contribuendo a trasformarla in un fenomeno virale.

Nel 2023, uno studente a Seul fece lo stesso per “fame”, come si giustificò. Nel 2024, l’imprenditore crypto Justin Sun ha speso 6,2 milioni di dollari per acquistare l’opera, per poi mangiarla in diretta durante una conferenza stampa a Hong Kong.

Tirando le somme, la banana di Cattelan è stata mangiata tre volte in un museo e una volta da un legittimo proprietario.