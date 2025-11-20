Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro pregiudicati arrestati in una vasta operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Campobasso, coordinata dalla Procura di Larino. L’azione, eseguita all’alba, ha colpito un’associazione specializzata in assalti a sportelli bancomat in diverse regioni del Sud Italia, con base logistica nel foggiano. L’indagine, avviata nell’aprile 2024 dopo un assalto a San Martino in Pensilis, ha permesso di ricostruire la struttura e il modus operandi della banda, responsabile di dieci assalti tra aprile e agosto 2024, cinque dei quali andati a segno per un bottino di circa duecentomila euro.

Operazione coordinata dalla Procura di Larino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata portata a termine grazie all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Larino. Le forze dell’ordine hanno agito nelle prime ore del mattino, sorprendendo i membri dell’organizzazione criminale. L’indagine, condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Larino, si è avvalsa del coordinamento della Procura frentana, che ha seguito da vicino ogni fase dell’attività investigativa.

Le origini dell’indagine: l’assalto a San Martino in Pensilis

L’inchiesta ha preso il via nell’aprile 2024, dopo un assalto a uno sportello bancomat a San Martino in Pensilis (CB). Da questo episodio, gli investigatori hanno iniziato a ricostruire le dinamiche e le modalità operative dell’associazione criminale. L’attenzione si è concentrata sulle tecniche utilizzate dalla banda, che si è dimostrata particolarmente abile e organizzata.

La struttura e il modus operandi della banda

L’attività investigativa ha permesso di delineare con precisione la struttura del sodalizio criminale. Al suo interno, erano presenti figure con competenze specifiche nell’uso di esplosivi, incaricate di produrre le cosiddette “marmotte”, dispositivi artigianali contenenti polvere pirica utilizzati per forzare i bancomat. Il gruppo partiva dalla Puglia, in particolare dall’area sud della provincia di Foggia, per compiere i colpi nelle località e presso gli istituti di credito selezionati.

Auto rubate e tecniche sofisticate

Per mettere a segno i furti, la banda utilizzava sempre autovetture di grossa cilindrata di provenienza furtiva. Questi veicoli venivano bonificati per evitare il tracciamento e, una volta compromessi, sostituiti con altri mezzi rubati. Durante la fase operativa, i malviventi adottavano una tecnica particolare: effettuavano un piccolo prelievo senza ritirare il contante, così da generare il time-out dello sportello e garantirsi più tempo per inserire la “marmotta” esplosiva.

L’individuazione della banda

Le indagini hanno fatto leva sulle carte utilizzate per i prelievi, che hanno permesso di risalire alla zona di provenienza della banda. Successivi accertamenti hanno portato alla localizzazione di una delle autovetture impiegate negli assalti. Questo ha consentito agli investigatori di stringere il cerchio attorno ai responsabili e di raccogliere elementi utili per l’emissione delle misure cautelari.

Dieci assalti in quattro regioni

Tra aprile e agosto 2024, gli indagati hanno messo a segno dieci assalti in quattro regioni del Sud Italia: Molise, Puglia, Campania e Basilicata. In cinque casi, la banda è riuscita a portare a termine il colpo, riuscendo a sottrarre complessivamente circa duecentomila euro. Tuttavia, le azioni non sono state prive di rischi: a causa delle esplosioni provocate dagli ordigni artigianali, tre sodali hanno riportato lesioni di rilevante entità.

Precedenti e legami tra i membri dell’associazione

Tutti i componenti del sodalizio risultano gravati da precedenti di polizia, anche per reati specifici. Alcuni di loro sono legati da vincoli di parentela, elemento che ha contribuito a rafforzare la coesione interna del gruppo criminale.

IPA