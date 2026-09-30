La banda delle tessere bancomat fermata a Firenze, svelato il trucco per rubare il PIN

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È di tre cittadini venezuelani fermati e 10.000 euro sequestrati il bilancio di un’operazione dei Carabinieri che ha portato alla luce una serie di furti aggravati e ricettazione ai danni di anziane signore a Firenze. Gli episodi sono stati commessi tra il 2 e il 5 settembre 2026, secondo quanto accertato dagli inquirenti. Gli indagati sono stati rintracciati e fermati a Genova, dopo un’indagine che ha permesso di ricostruire il loro modus operandi e di recuperare parte del bottino.

Le indagini e il modus operandi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’indagine è partita dopo che tre anziane signore ultrasettantenni hanno denunciato il furto delle loro tessere bancomat. I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Firenze Oltrarno, con il supporto dei colleghi del capoluogo ligure, hanno raccolto le denunce e avviato una serie di accertamenti, tra cui la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e il riconoscimento fotografico da parte delle vittime.

Le indagini hanno permesso di appurare che i tre furti erano stati commessi tutti in prossimità di uno sportello bancomat dello stesso istituto bancario nel centro di Firenze. Gli indagati, secondo quanto ricostruito, si avvicinavano alle vittime durante il prelievo di contanti, osservando con attenzione la digitazione del codice PIN. Al termine dell’operazione, mentre le vittime si allontanavano, i sospettati premevano un tasto sullo schermo dello sportello, facendo apparire un messaggio di errore. A quel punto, richiamavano l’attenzione delle vittime, fingendo di volerle aiutare, e si facevano consegnare la tessera bancomat, che sostituivano con un’altra dello stesso colore e istituto, già sottratta in precedenza.

L’arresto e il sequestro

Grazie alle indagini, i militari sono riusciti a identificare i presunti responsabili, tutti cittadini venezuelani senza fissa dimora. I tre sono stati rintracciati a Genova e sottoposti a fermo su disposizione della Procura di Firenze. Nel corso delle perquisizioni personali e locali, sono stati sequestrati 10.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Dopo le formalità di rito, i tre uomini sono stati associati presso il carcere di Genova Marassi. A seguito della convalida del fermo, il giudice ha confermato la custodia cautelare in carcere.

Le accuse e la presunzione di innocenza

Gli indagati sono gravemente sospettati, in concorso tra loro, dei reati di ricettazione, furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Il danno economico accertato ammonta a 4.750 euro, cifra che corrisponde agli addebiti effettuati con le tessere rubate alle vittime.

Un fenomeno in crescita e l’attenzione delle forze dell’ordine

L’operazione dei Carabinieri di Firenze Oltrarno mette in luce l’aumento dei furti e delle truffe ai danni di persone anziane, spesso considerate bersagli facili da parte dei malintenzionati. Le forze dell’ordine raccomandano la massima attenzione durante le operazioni agli sportelli bancomat e invitano i cittadini a segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento sospetto.

IPA