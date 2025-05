La battuta di Renzi su Giorgia Meloni e la fumata nera al Conclave dopo lo scontro in Senato

La prima fumata nera del Conclave è arrivata mentre il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, stava parlando dello scontro avuto in Senato con Giorgia Meloni. Interrotto per dare la notizia sull’esito della votazione dei cardinali, il politico ha colto l’occasione per fare una battuta: “Collegarsi dopo la nera alla Meloni, non vorrei che fosse un argomento di polemica politica”.

Lo scontro tra Renzi e Giorgia Meloni

A Otto e Mezzo Lilli Gruber ha chiesto a Matteo Renzi di riassumere quanto accaduto a Palazzo Madama durante il question time della premier. Il leader di Italia Viva ha spiegato di aver posto diverse domande a Giorgia Meloni, alla quale la presidente del Consiglio non ha risposto.

Gruber ha ricordato a Renzi di aver detto alla premier che “è una campionessa d’incoerenza aggiungendo: ha cambiato idea su tutto, su cosa dovremmo giudicarla?”.

Matteo Renzi

Il politico ha quindi spiegato che “la presidente del Consiglio ha fatto un’intervista due giorni fa e ha detto: voglio essere giudicata nella corrispondenza tra ciò che ho promesso in campagna elettorale e ciò che ho realizzato”. Renzi ha quindi detto di aver appunto chiesto conto alla premier sulle privatizzazioni, sulla riforma della giustizia e sul presidenzialismo ma di non aver ottenuto risposta.

Poi il leader di Italia Viva ha ripetuto che Meloni si “vende come campionessa mondiale di coerenza, ma secondo me non lo è”.

Meloni “ha detto: io non farò mai quello che ha fatto lei Renzi. Dopo dieci minuti ha detto: io voglio fare come ha fatto il Governo che ha fatto Industria 4.0“, ha aggiunto Renzi sottolineando che Industria 4.0 è una riforma fatta proprio dal governo Renzi.

Poco dopo l’intervento di Renzi è stato interrotto dall’arrivo della fumata nera del Conclave.

La battuta di Renzi su Giorgia Meloni

Dopo aver fatto vedere le immagini della fumata nera dal comignolo della Cappella Sistina, Lilli Gruber è tornata a parlare con Matteo Renzi invitandolo a tornare in trasmissione per finire il suo discorso.

A quel punto Renzi ha commentato: “Beh collegarsi dopo la nera alla Meloni non vorrei che fosse un argomento di polemica politica”.