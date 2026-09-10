La Bce alza i tassi di 0,25 punti, che succede alla rata del mutuo a tasso variabile: quanto costerà nel 2027

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La Bce ha deciso di alzare i tassi di 25 punti base, in una decisione che era praticamente scontata e che i governatori hanno preso all’unanimità. Ciò avrà un impatto su prestiti e rate del mutuo variabile che diventano più cari. I primi effetti del rialzo si vedranno nel breve periodo da parte degli istituti di credito anche considerando i possibili futuri aumenti del costo del denaro lasciati prospettare dalla presidente Christine Lagarde.

Il rialzo dei tassi della Bce

La Banca centrale europea ha alzato i tre tassi di riferimento di 25 punti base. Il tasso sui depositi passa dal 2,25% al 2,50%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,65% e quello sui prestiti marginali arriva al 2,90%.

La decisione è arrivata per frenare la crescita dell’inflazione e riportarla all’obiettivo del 2% nel medio termine.

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La Bce ha anche rivisto al rialzo le stime di crescita dell’area euro stimando +0,9% nel 2026, 1,4% nel 2027 e +1,5% nel 2020. Anche le stime sull’inflazione 2027 e 2028 salgono a 2,5% e 2,1%, dopo il 3% atteso per quest’anno.

Gli effetti dell’aumento dei tassi della Bce

L’inflazione oltre il 3% ha spinto la Bce al secondo rialzo del 2026 che potrebbe, secondo gli analisti, indurre poi ad altri tre rialzi di qui a 12 mesi, vista anche la tenuta dell’economia europea.

Con un altro aumento il Tan medio dei mutui a tasso variabile, stima Mutuionline.it, salirebbe al 3,30% e, ipotizzando che il fisso rimanga stabile al 3,46%, il gap si ridurrebbe ad appena 16 punti base. Il fisso peraltro resta la scelta prevista dalla stragrande maggioranza (oltre il 90%) degli italiani.

La decisione di Francoforte arriva in una fase in cui si evidenziava un ritorno alla crescita del credito alle famiglie.

Ma il rialzo dei tassi ha effetti anche su piccole e medie imprese e, in generale, se si deve chiedere un prestito.

Confartigianato ha rilevato come a marzo 2026 i prestiti alle piccole imprese siano diminuiti del 4,3% su base annua, in peggioramento rispetto al -4,0% di dicembre 2025.

“La stretta sul credito arriva mentre gli investimenti in macchinari mostrano già segnali di rallentamento: nel secondo trimestre del 2026 sono scesi del 2,3% rispetto al trimestre precedente e sono cresciuti dell’1,2% su base annua, in forte decelerazione rispetto al +6,4% del primo trimestre”, ha segnalato l’associazione.

Quanto sale la rata del mutuo a tasso variabile

Secondo il Codacons, valutando un mutuo a tasso variabile di importo compreso tra i 125mila e i 150mila euro per una durata di 25 anni, “la rata mensile è destinata a salire tra i 15 e i 25 euro per effetto della decisione odierna della Bce”.

Secondo un’elaborazione di Facile.it, per un mutuo variabile standard da 126.000 euro in 25 anni, sottoscritto a gennaio con un Tan iniziale del 2,70%, la rata mensile sale di circa 17 euro, passando da 614 a 631 euro.

Da gennaio a oggi la rata è già cresciuta di 36 euro (era pari a 578 euro all’inizio dell’anno) e, con il nuovo aumento della BCE, entro fine 2026 l’incremento complessivo raggiungerà i 53 euro.

Con questi valori, secondo l’analisi di Facile.it, nel 2027 i mutuatari con un finanziamento a tasso variabile standard spenderanno oltre 600 euro in più di interessi.

Se si guarda ai futures sugli Euribor, sono appunto previsti almeno altri due aumenti entro il 2027.

I futures aggiornati alla prima settimana di settembre prevedono che l’indice Euribor a tre mesi, oggi pari al 2,67% e valore di riferimento per i mutui variabili, arriverà entro giugno 2027 al 3,10%. Ciò si tradurrebbe in una rata che passerebbe dagli attuali 614 euro a oltre 650 euro.