La Bce spiega quanti contanti sono utili in scenari di crisi come "pandemia, guerra e blackout”
La Bce consiglia di tenere una scorta di contanti sempre a disposizione in caso di eventi che mettono a rischio i circuiti di pagamento
La Banca centrale europea (Bce) ha notato che la domanda di contanti in Europa è ancora molto alta, e in aumento. Anche se non sono più, in molti casi, il metodo di pagamento preferito, si stanno trasformando infatti in una sorta di bene rifugio in caso di eventi catastrofici.
- La domanda di contanti in Europa cresce
- Il ruolo del contante durante guerre e pandemie
- I consigli della Bce
La domanda di contanti in Europa cresce
Nonostante i contanti in Europa siano sempre meno utilizzati come metodo di pagamento quotidiano, la loro domanda sta continuando a crescere, secondo i dati della Bce.
Negli ultimi 20 anni il valore relativo del totale delle banconote in euro in circolazione nell’Eurozona si è mantenuto costante, nonostante l’inflazione, attorno al 10% del Pil.
La presidente della Bce Christine Lagarde
Un fenomeno definito “paradosso delle banconote”: anche se i pagamenti digitali continuano a diffondersi in maniera sempre più capillare, la domanda complessiva di contanti rimane elevata.
Il ruolo del contante durante guerre e pandemie
A contribuire alla diffusione dei contanti e alla domanda che i cittadini europei continuano a sostenere, ci sono stati alcuni eventi molto gravi che si sono verificati anche di recente.
Il documento della Bce fa riferimento prima di tutto alla guerra in Ucraina e alle conseguenti instabilità sui mercati finanziari e su quelli energetici.
Ci sono però anche esempi molto più pratici, come il grande blackout di questa estate in Spagna, che ha reso indisponibili i circuiti di pagamento e ha costretto molti a prelevare, dove possibile, grandi quantità di contanti.
I consigli della Bce
Questi esempi hanno mostrato il nuovo ruolo che sta assumendo il contante nelle vite dei cittadini europei, sempre più propensi a pagare tramite metodi digitali.
Da metodo di pagamento quotidiano, le banconote si sono trasformate in una sorta di bene rifugio, da utilizzare quando i sistemi di pagamento non sono garantiti.
La stessa Bce consiglia ai cittadini europei di tenere sempre una scorta di contanti a disposizione, sia piccola per le evenienze di tutti i giorni, sia più significativa in caso di eventi avversi che possono compromettere le infrastrutture informatiche o energetiche.