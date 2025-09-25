La Bce spiega quanti contanti sono utili in scenari di crisi come "pandemia, guerra e blackout”

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La Banca centrale europea (Bce) ha notato che la domanda di contanti in Europa è ancora molto alta, e in aumento. Anche se non sono più, in molti casi, il metodo di pagamento preferito, si stanno trasformando infatti in una sorta di bene rifugio in caso di eventi catastrofici.

La domanda di contanti in Europa cresce

Nonostante i contanti in Europa siano sempre meno utilizzati come metodo di pagamento quotidiano, la loro domanda sta continuando a crescere, secondo i dati della Bce.

Negli ultimi 20 anni il valore relativo del totale delle banconote in euro in circolazione nell’Eurozona si è mantenuto costante, nonostante l’inflazione, attorno al 10% del Pil.

ANSA La presidente della Bce Christine Lagarde

Un fenomeno definito “paradosso delle banconote”: anche se i pagamenti digitali continuano a diffondersi in maniera sempre più capillare, la domanda complessiva di contanti rimane elevata.

Il ruolo del contante durante guerre e pandemie

A contribuire alla diffusione dei contanti e alla domanda che i cittadini europei continuano a sostenere, ci sono stati alcuni eventi molto gravi che si sono verificati anche di recente.

Il documento della Bce fa riferimento prima di tutto alla guerra in Ucraina e alle conseguenti instabilità sui mercati finanziari e su quelli energetici.

Ci sono però anche esempi molto più pratici, come il grande blackout di questa estate in Spagna, che ha reso indisponibili i circuiti di pagamento e ha costretto molti a prelevare, dove possibile, grandi quantità di contanti.

I consigli della Bce

Questi esempi hanno mostrato il nuovo ruolo che sta assumendo il contante nelle vite dei cittadini europei, sempre più propensi a pagare tramite metodi digitali.

Da metodo di pagamento quotidiano, le banconote si sono trasformate in una sorta di bene rifugio, da utilizzare quando i sistemi di pagamento non sono garantiti.

La stessa Bce consiglia ai cittadini europei di tenere sempre una scorta di contanti a disposizione, sia piccola per le evenienze di tutti i giorni, sia più significativa in caso di eventi avversi che possono compromettere le infrastrutture informatiche o energetiche.