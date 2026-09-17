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È di 100 persone indagate il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Squadra mobile di Imperia e dal Nucleo investigativo regionale della Polizia penitenziaria di Torino, che ha portato alla luce un articolato sistema di traffico di droga e complicità interne nel carcere di Sanremo. L’indagine, svolta tra luglio 2023 e luglio dell’anno successivo, ha permesso di ricostruire le modalità con cui sostanze stupefacenti venivano introdotte e rivendute all’interno della struttura penitenziaria, coinvolgendo detenuti, personale e soggetti esterni.

Le indagini e la scoperta del sistema illecito

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo che gli investigatori hanno raccolto elementi su un presunto sistema di spaccio all’interno della Casa circondariale di Sanremo. Le indagini, condotte dalla Squadra mobile di Imperia insieme al Nucleo investigativo regionale della Polizia penitenziaria di Torino, hanno permesso di ricostruire un collaudato meccanismo di approvvigionamento e vendita di sostanze stupefacenti tra le mura del carcere.

I detenuti, in particolare quelli appartenenti a due sezioni dell’istituto, riuscivano a procurarsi droga grazie alla collaborazione di persone esterne. Una volta introdotte le sostanze, queste venivano rivendute all’interno del carcere a prezzi maggiorati rispetto a quelli del mercato esterno, generando così un lucroso giro di affari illecito.

Modalità di approvvigionamento e vendita

Secondo quanto emerso dalle indagini, la compravendita di droga avveniva principalmente nella biblioteca della struttura penitenziaria, nonostante la presenza costante del personale di sorveglianza. Gli investigatori hanno individuato sia i partecipanti attivi al sistema di spaccio sia i destinatari delle somme di denaro derivanti da tali attività illecite.

La presenza di telefoni cellulari tra i detenuti, utilizzati per mantenere contatti con l’esterno tramite i social network, ha rappresentato un ulteriore elemento di criticità. Questi dispositivi, proibiti all’interno delle carceri, venivano utilizzati per coordinare le attività di traffico di droga e per comunicare con i complici fuori dalla struttura.

Perquisizioni e sequestri

Nel corso delle perquisizioni effettuate nelle celle, alle quali hanno partecipato anche gli agenti della Polizia Scientifica di Imperia e le unità cinofile delle due forze di polizia, sono stati rinvenuti stupefacenti, telefoni cellulari e armi rudimentali di produzione artigianale. Questi ritrovamenti hanno confermato la pericolosità e la complessità del sistema illecito messo in piedi all’interno del carcere.

Al termine dell’attività investigativa, sono stati segnalati all’Autorità giudiziaria anche una psicologa e un agente della Polizia penitenziaria, entrambi in servizio presso la struttura. La psicologa è accusata di aver consegnato più volte oggetti di provenienza illecita ai detenuti, mentre all’agente viene contestato il reato di false dichiarazioni in relazione a una violenta rissa avvenuta tra due fazioni di detenuti, episodio che aveva provocato diversi feriti.

Conclusioni

L’operazione condotta dalla Squadra mobile di Imperia e dal Nucleo investigativo regionale della Polizia penitenziaria di Torino rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il traffico di droga e le attività illecite all’interno delle carceri italiane. Il coinvolgimento di 100 persone e la scoperta di complicità interne sottolineano la complessità del fenomeno e la necessità di mantenere alta l’attenzione su queste dinamiche.

IPA