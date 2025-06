La calciatrice Pallone d’oro Aitana Bonmati ricoverata in Spagna per meningite virale: scatta l’allerta

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La calciatrice spagnola Aitana Bonmati, due volte vincitrice del Pallone d’Oro, è stata ricoverata in Spagna a causa di una meningite virale. La notizia, confermata dalla Federazione, ha fatto scattare l’allerta nella Nazionale femminile iberica, impegnata nei preparativi per l’Europeo 2025. Le sue condizioni sono sotto osservazione, mentre resta in dubbio la sua partecipazione al torneo.

Il ricovero di Aitana Bonmati

La centrocampista spagnola Aitana Bonmati, due volte vincitrice del Pallone d’Oro (2023 e 2024), è stata ricoverata nei giorni scorsi a Madrid a causa di un attacco febbrile.

La Nazionale spagnola ha giocato un’amichevole contro il Giappone, vinta 3‑1, lo scorso venerdì, ma Bonmati non ha partecipato, scegliendo di restare in ospedale.

ANSA Airana Bonmati in posa con i Palloni d’oro vinti: la calciatrice del Barcellona e della Spagna è attualmente ricoverata a causa di una meningite virale

Ha condiviso via Instagram un’immagine che la ritraeva nel letto con flebo, mentre seguiva la gara. Il ricovero sarebbe avvenuto dopo almeno due giorni di febbre ingiustificata, e la diagnosi è stata confermata da test medici.

La conferma di meningite virale

La selezionatrice Montse Tomé ha spiegato che gli esami approfonditi effettuati sulla calciatrice hanno confermato la diagnosi di meningite virale.

Tomé ha però voluto rassicurare i tifosi, dichiarando: “Parlare di meningite può essere spaventoso, ma è tutto sotto controllo. La aspetteremo il più a lungo possibile”.

Al momento non è stato però fissato alcun termine per il suo recupero, lasciando incerta la data del suo ritorno in squadra, sebbene la Nazionale spagnola speri in un recupero lampo della campionessa, in vista degli Europei.

Allerta nella Nazionale femminile della Spagna

L’eventuale indisponibilità di Bonmati arriva a meno di una settimana dall’inizio dell’Europeo femminile 2025 in Svizzera: la Spagna debutterà il 3 luglio contro il Portogallo a Berna e poi affronterà Belgio e Italia nel girone.

Se da un lato la meningite virale è meno grave di quella batterica, dall’altro il possibile contagio rappresenta un rischio per l’intera delegazione spagnola.

La RFEF (la Federazione calcistica della Spagna) ha confermato il monitoraggio costante del resto della squadra e si sta attivando per ridurre al minimo possibili contagi.